Кому звезды обещают прибыль и новые возможности — финансовый гороскоп на 6 марта

Некоторым стоит проявить осторожность в финансовых вопросах, избегать рискованных решений и внимательно относиться к рабочим обязанностям. Узнайте, какие возможности и испытания готовит финансовый гороскоп для вашего знака.

Этот день может сложиться успешно для тех Овнов, которые занимаются своей работой в тишине и уединении. Имеют значение комфортные условия труда на рабочем месте. Это, прежде всего, относится к ученым-исследователям, криминалистам, часовщикам, художникам и надомникам. Вместе с тем звезды советуют не забывать о технике безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.

Тельцам звезды благоприятствуют в установлении и развитии деловых связей. Новые знакомства быстро перерастают в дружеские отношения, с последующей перспективой для делового сотрудничества. Это прекрасное время для коротких поездок, телефонных переговоров, получения ценной информации и ее аналитической обработки. Хороший день для учебы.

У Близнецов хороший день для увеличения доходов за счет плановой и целеустремленной деятельности. Благодаря трудолюбию вы сумеете справиться с большим объемом работы и увеличить прибыль. Могут предложить повышение по службе или дать ответственное задание, повышающее ваш профессиональный статус. Не рекомендуется заниматься групповыми видами деятельности.

Звезды советуют Ракам занять активную позицию по вопросам повышения профессионального статуса благодаря успешной учебе, сдаче экзаменов, переаттестации или защиты диссертации. Хорошо заниматься раскруткой бизнеса, проведением рекламных акций, совершать дальние поездки для ознакомления с опытом работы коллег. Вместе с тем начальство может сделать несправедливое замечание.

У Львов сегодня многие важные события могут происходить в одиночестве. Можно договариваться о сотрудничестве с влиятельным покровителем, особенно если он предпочитает общение с глазу на глаз. Вероятность успешной реализации рискованных проектов в бизнесе сейчас весьма высока. Бизнесмены могут добиться льготного режима налогообложения. Однако не исключаются проверки и контрольные покупки.

Для Дев этот день может стать одним из самых благоприятных в плане развития и укрепления партнерских отношений. Встреча с деловым партнером, проведенная в неформальной обстановке, будет способствовать более дружескому и доброжелательному сотрудничеству. Успешно идут переговоры. Значительно расширится количество заказчиков у тех, кто работает в сфере услуг.

Звезды советуют Весам сократить до минимума свои деловые партнерские отношения. Нежелательно вести переговорный процесс и подписывать соглашения о сотрудничестве. Конструктивный настрой на работу в сочетании с трудолюбием и целеустремленностью принесут вам успех в делах. Руководящие работники могут положиться на надежность своих подчиненных.

Звезды советуют Скорпионам заниматься раскруткой своего бизнеса. Финансовые вложения в рекламу услуг и товаров могут быстро окупиться за счет увеличения числа заказчиков и покупателей. Рекомендуется расширять географию бизнеса, открывать филиалы в других городах. Хорошо пойдут дела у тех, кто занят устроением концертов, презентаций, спортивных состязаний.

Стрельцам, имеющим собственный бизнес, звезды советуют уделить внимание укреплению системы безопасности вашей фирмы. Если вы не успели застраховать свое недвижимое имущество, то сегодня во второй половине дня будет благоприятное время для этого. Успешно смогут проявить себя те, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что ему делать.

Прекрасный день для Козерогов, занятых в торгово-закупочной и посреднической сфере деятельности. Можно назначать деловые встречи, совершать короткие поездки, оформлять и визировать документы в инстанциях. Консультация у грамотного юриста поможет вам пояснить все нюансы и найти решение в сложных вопросах. Однако это не лучший день для подписания договора аренды.

Звезды советуют Водолеям сохранять спокойствие при сложностях в трудовом коллективе. Берегите свою нервную систему от перенапряжений. В противном случае к концу рабочего дня у вас может ухудшиться самочувствие. Это день гораздо выгоднее для тех из вас, кто не занимает руководящих должностей, и чей круг ответственности замыкается на вашей личной персоне.

Звезды ждут от Рыб смелых творческих инициатив. Попробуйте взглянуть на привычную и ставшую рутинной работу по-новому. Наверняка вы откроете в ней такие грани, которых прежде не замечали. Это позволит вам изменить подходы к работе и повысить производительность труда. Рекомендуется воздерживаться от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.

