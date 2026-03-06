Кому сегодня повезет благодаря внутреннему чутью — гороскоп на 7 марта

Также она помогает ловко вести текущие дела, добавляет хитрости и предприимчивости, обостряет инстинкт выживания на разных уровнях, подсказывает нужную тактику в момент кризиса. Трудные ситуации и негативные эмоции в этот день не преграда, а стимул к действию. Возрастают виды на везение благодаря тайным резервным источникам энергии. Хорошо заниматься многими видами бизнеса и сложными опасными работами, продолжать приватные переговоры, выполнять тайные поручения.

Этот день делает Овнов более чувствительными и зависимыми от своих тайных страстей. Также он может внушить им опасения и добавить мнительности, но бояться тревожных сигналов и предчувствий им не стоит: сама ситуация подскажет, как с этим справиться. Многим Овнам в сложный момент поможет хитрость или скрытность. Обстоятельства позволят им не афишировать свои возможные промахи, слабости и страхи.

Этот день создает Тельцам подходящие условия для взаимодействия с нужными людьми в форме сотрудничества или продолжения диалога. Опираясь на общие деловые интересы или на схожие взгляды, важно помнить, что не все дела можно продолжать по инерции прошлого в свете новых вводных данных. Возможно, изменились собственные или чужие ценности, стало меньше ясности или больше поводов для конкуренции.

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для погружения в необходимые текущие дела и связанные с ними целевые контакты. Обстоятельства создают нужный фон для намеченных работ, лечебных процедур, обращений в сервисы, приватных совещаний с коллегами и руководством, продолжения цепочки переговоров. В делах и контактах дня не последнюю роль сыграют интуиция и проницательность.

Ситуации этого дня добавляют Ракам возможностей. Прежде всего, начинает лучше работать их интуиция. Во многих делах они могут смелее полагаться на свое природное чутье, духовный компас или инстинкт самосохранения. Также в эти сутки активнее включаются их источники удачи и вдохновения, благодаря чему они могут чаще рассчитывать на моральную поддержку от людей или на «покровительство небес».

Этот день требует от Львов глубокой эмоциональной вовлеченности в исполняемое дело и может создать ее принудительно, порой ставя их на грань психологического кризиса. Однако это именно то, что сейчас помогает им решать насущные личные задачи (а также, если необходимо, проблемы своего бизнеса, дома или близких). Важно лишь не создавать в процессе действий почву для усложнения отношений в будущем.

Девам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для возврата к затяжным переговорам (особенно если разговор касается обстоятельств прошлого, чувств, привязанностей и секретов). Также эти сутки создают условия для поездок по забытым местам, помогают в консультировании, исследованиях, частном сотрудничестве и тайном сопровождении, дают надежду на приватную помощь из старых источников.

Весам звезды подсказывают, что сегодня в любом деле следует учитывать «подводные течения». День требует повышенной гибкости и проницательности при ведении бизнеса и совершении сделок, может создавать скрытый психологический подтекст в стандартных на вид житейских ситуациях. Вероятность успеха возрастет, если перейти на приватные каналы связи, задействовать семейные или другие старые контакты.

Сегодня успехи Скорпионов зависят от собственной энергии, которой им важно правильно распорядиться. Этот день для них изначально благоприятен, и если они сами не усложнят себе задачу (например, слишком острой реакцией на раздражители), то могут надеяться на отличные результаты без особых усилий. Можно смело пускать в ход хитрость, красноречие, сексуальный темперамент или деловую предприимчивость.

Сегодня звезды советуют Стрельцам сочетать веру в удачу с внешней осмотрительностью. Успех вероятнее в закулисных, а не открытых маневрах. Возможно, придется прибегнуть к родственным или другим частным связям, к личной беседе или приватной переписке, к той или иной интриге. Залогом благополучия в важном деле может оказаться секретность, не стоит афишировать свои источники везения и благополучия.

Сегодня Козерогам помогает опыт их трудного прошлого, принявший форму тонкой интуиции, а также старый источник информации или давний способ связи. Чутье или надежный канал данных подскажет им верную тактику в общении, коротких поездках и ведении текущих дел. Им не стоит терять время, если они хотят вернуться к важному для себя неоконченному разговору или снова встретиться с нужным человеком.

Сегодня звезды советуют Водолеям быть осмотрительнее, когда дело касается ответственных задач и планов на перспективу. Предпосылки для взаимопонимания, везения и успеха, которые создает этот день, легко нивелировать неверным внутренним настроем, потаканием собственным и чужим дурным привычкам и негативным эмоциям. Не стоит делать важный шаг в момент дискомфорта и психологического давления.

Рыбам не стоит терять время, если они хотят проявить инициативу словом или делом, стремятся напомнить о себе или продолжить интересующий разговор. Сегодня звезды дают им в этом «зеленый свет» и минимизируют внешние помехи. Многие Рыбы получат возможность наверстать упущенное, поддержать связи за рубежом, применить свою энергию, пустить в ход личную силу, ловкость, ум, красноречие или авторитет.

