Кому придется исправлять прошлые ошибки — финансовый гороскоп на 7 марта

Астрологи советуют внимательнее относиться к документам, деньгам и деловым договоренностям, а также не спешить с важными решениями. Некоторым придется переделывать старую работу или решать вопросы из прошлого. Узнайте, к чему стоит подготовиться вашему знаку зодиака.

Овны в течение всего дня, возможно, будут вынуждены много внимания уделять вопросам недвижимости. Если вы недавно закончили ремонтировать магазин, офис или склад, то внезапно могут обнаружиться серьезные недоделки, брак, который потребуется срочно устранять. Обратите внимание на исправность электропроводки. В конце рабочего дня ваши приоритеты поменяются.

У Тельцов этот день может быть связан с торможением в поиске необходимой информации. Возможно, вы будете постоянно возвращаться к одними тем же вопросам. Деловым контактам что-то будет препятствовать, встречи будут либо откладываться, либо проходить не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. В конце рабочего дня могут усилиться разногласия в семейном бизнесе.

Если Близнецы оказались втянутыми в юридические разбирательства, то этот день может стать проблемным. Возможно, вам придется нести дополнительные финансовые расходы, причем для решения тех проблем, которые уже были прежде оплачены. При погашении и закрытии кредитов добивайтесь получения от банков соответствующих справок, дабы на остаток не начисляли процентов в дальнейшем.

От Раков сегодня звезды ждут быстрых и смелых решений, поскольку вы можете оказаться в ситуации близкой к экстремальной. Это особенно относится к тем, кто работает в банковской сфере, страховых фирмах, охранных предприятиях, налоговой инспекции, прокуратуре. В конце рабочего дня работники туристического агентства могут понести убытки из-за неожиданного разрыва контракта.

Для Львов этот день может показаться ничем особенно не примечательным. Тем не менее, звезды предостерегают вас от планов по капиталовложениям в развитие бизнеса. Сейчас это может не принести вам должной отдачи. В деловом партнерстве к вам может вернуться кто-то из прежних партнеров, и вы будете пребывать в сомнениях, стоит ли снова возобновлять с ним совместный бизнес.

Девам, которые давно подумывали о смене работы, может поступить предложение с прежней работы снова вернуться туда. Звезды не советуют вам серьезно относиться к такого рода предложениям. В ходе работы вы можете допустить ошибку, и вам придется заново многое переделывать. Отношения с коллегами могут сложиться напряженно. Не следует полагаться на надежность партнеров.

У Весов этот день может быть связан с вероятным ущербом для профессиональной репутации. Звезды не советуют вам заниматься публичной деятельностью и проводить рекламные акции. Устроители торжественных праздничных мероприятий, презентаций, конкурсов, концертных выступлений и спортивных соревнований будут сталкиваться с несогласованностью и препятствиями.

Скорпионам сегодня рекомендуется отложить на другой день сбор документов по регистрации недвижимости в собственность. В противном случае вы можете что-то напутать, и потом придется заново этим заниматься. Попытка заработать деньги за счет спекуляций с оптовыми партиями товара может не привести вас к желаемому результату - закупленный товар может оказаться неликвидным.

Звезды советуют Стрельцам воздерживаться от деловых поездок в течение всего дня. Велика вероятность того, что вы попадете в пробку или ваш автомобиль сломается в дороге. Не рекомендуется давать никому обещаний, поскольку выполнить их будет проблематично. Нежелательно также заводить новые деловые знакомства. Старайтесь сохранить те связи, которые у вас давно наработаны.

Козерогам звезды не советуют вступать с деловыми партнерами в финансово-кредитные отношения. Деньги, предоставленные вами взаймы, в дальнейшем будет проблематично вернуть. Если вы работаете над выполнением клиентских заказов, то кто-то из прежних заказчиков снова появится в поле вашего зрения с рекламацией на некачественную работу. И вам придется переделать свою работу.

У Водолеев этот день будет связан с необходимостью рутинной работы. Возможно, вам многое придется делать заново, повторно, переделывая прежнюю свою работу. День может казаться вам бесконечно долгим и изнурительным. Работа может продвигаться медленнее, чем вам бы хотелось. К концу рабочего дня могут обостриться противоречия с деловым партнером.

В деловой жизни Рыбам сегодня чаще, чем обычно придется сталкиваться с попытками обманным путем завладеть вашим имуществом. Прежде всего, опасайтесь вступать в финансовые отношения с малознакомыми людьми. Если вас будут убеждать сделать инвестиции в высокодоходный проект, не верьте и не поддавайтесь на соблазн заработать быстрые деньги, не прикладывая к этому труда.

