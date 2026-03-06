ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Кому придется исправлять прошлые ошибки — финансовый гороскоп на 7 марта

6 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодняшний день может принести многим знакам зодиака деловые трудности, задержки в работе и финансовые риски.

Кому придется исправлять прошлые ошибки — финансовый гороскоп на 7 марта
Фото: freepik.com

Астрологи советуют внимательнее относиться к документам, деньгам и деловым договоренностям, а также не спешить с важными решениями. Некоторым придется переделывать старую работу или решать вопросы из прошлого. Узнайте, к чему стоит подготовиться вашему знаку зодиака.

Овен

Овны в течение всего дня, возможно, будут вынуждены много внимания уделять вопросам недвижимости. Если вы недавно закончили ремонтировать магазин, офис или склад, то внезапно могут обнаружиться серьезные недоделки, брак, который потребуется срочно устранять. Обратите внимание на исправность электропроводки. В конце рабочего дня ваши приоритеты поменяются.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с торможением в поиске необходимой информации. Возможно, вы будете постоянно возвращаться к одними тем же вопросам. Деловым контактам что-то будет препятствовать, встречи будут либо откладываться, либо проходить не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. В конце рабочего дня могут усилиться разногласия в семейном бизнесе.

Близнецы

Если Близнецы оказались втянутыми в юридические разбирательства, то этот день может стать проблемным. Возможно, вам придется нести дополнительные финансовые расходы, причем для решения тех проблем, которые уже были прежде оплачены. При погашении и закрытии кредитов добивайтесь получения от банков соответствующих справок, дабы на остаток не начисляли процентов в дальнейшем.

Рак

От Раков сегодня звезды ждут быстрых и смелых решений, поскольку вы можете оказаться в ситуации близкой к экстремальной. Это особенно относится к тем, кто работает в банковской сфере, страховых фирмах, охранных предприятиях, налоговой инспекции, прокуратуре. В конце рабочего дня работники туристического агентства могут понести убытки из-за неожиданного разрыва контракта.

Лев

Для Львов этот день может показаться ничем особенно не примечательным. Тем не менее, звезды предостерегают вас от планов по капиталовложениям в развитие бизнеса. Сейчас это может не принести вам должной отдачи. В деловом партнерстве к вам может вернуться кто-то из прежних партнеров, и вы будете пребывать в сомнениях, стоит ли снова возобновлять с ним совместный бизнес.

Дева

Девам, которые давно подумывали о смене работы, может поступить предложение с прежней работы снова вернуться туда. Звезды не советуют вам серьезно относиться к такого рода предложениям. В ходе работы вы можете допустить ошибку, и вам придется заново многое переделывать. Отношения с коллегами могут сложиться напряженно. Не следует полагаться на надежность партнеров.

Весы

У Весов этот день может быть связан с вероятным ущербом для профессиональной репутации. Звезды не советуют вам заниматься публичной деятельностью и проводить рекламные акции. Устроители торжественных праздничных мероприятий, презентаций, конкурсов, концертных выступлений и спортивных соревнований будут сталкиваться с несогласованностью и препятствиями.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется отложить на другой день сбор документов по регистрации недвижимости в собственность. В противном случае вы можете что-то напутать, и потом придется заново этим заниматься. Попытка заработать деньги за счет спекуляций с оптовыми партиями товара может не привести вас к желаемому результату - закупленный товар может оказаться неликвидным.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам воздерживаться от деловых поездок в течение всего дня. Велика вероятность того, что вы попадете в пробку или ваш автомобиль сломается в дороге. Не рекомендуется давать никому обещаний, поскольку выполнить их будет проблематично. Нежелательно также заводить новые деловые знакомства. Старайтесь сохранить те связи, которые у вас давно наработаны.

Козерог

Козерогам звезды не советуют вступать с деловыми партнерами в финансово-кредитные отношения. Деньги, предоставленные вами взаймы, в дальнейшем будет проблематично вернуть. Если вы работаете над выполнением клиентских заказов, то кто-то из прежних заказчиков снова появится в поле вашего зрения с рекламацией на некачественную работу. И вам придется переделать свою работу.

Водолей

У Водолеев этот день будет связан с необходимостью рутинной работы. Возможно, вам многое придется делать заново, повторно, переделывая прежнюю свою работу. День может казаться вам бесконечно долгим и изнурительным. Работа может продвигаться медленнее, чем вам бы хотелось. К концу рабочего дня могут обостриться противоречия с деловым партнером.

Рыбы

В деловой жизни Рыбам сегодня чаще, чем обычно придется сталкиваться с попытками обманным путем завладеть вашим имуществом. Прежде всего, опасайтесь вступать в финансовые отношения с малознакомыми людьми. Если вас будут убеждать сделать инвестиции в высокодоходный проект, не верьте и не поддавайтесь на соблазн заработать быстрые деньги, не прикладывая к этому труда.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 7 марта 2026 годаФинансовый гороскоп на 7 марта 2026 годаЛюбовный гороскоп на 7 марта 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Звезды обостряют чувства и раскрывают тайные желания — любовный гороскоп на 7 марта
Звезды обостряют чувства и раскрывают тайные желания — любовный гороскоп на 7 марта
Гороскопы
Кому сегодня повезет благодаря внутреннему чутью — гороскоп на 7 марта
Кому сегодня повезет благодаря внутреннему чутью — гороскоп на 7 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования