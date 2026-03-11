ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Кому сегодня важно держать эмоции под контролем — гороскоп на 12 марта

11 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит нам всерьез взяться за карьеру – решать сложные вопросы, разговаривать с нужными людьми, строить долгоиграющие планы.

Кому сегодня важно держать эмоции под контролем — гороскоп на 12 марта
Фото: rumbler.ru

Вполне возможно, что именно в этот день задумки выстрелят и принесут деньги и славу. Аккуратнее стоит быть с чувствами и эмоциями – на позитиве мы можем не проконтролировать свои финансы, купить что-то бесполезное или пойти в другую сторону – выпить или съесть лишнее. А вот в негативе – наговорить неприятные слова очень близким. Будет много интриги. Так что стоит быть осторожнее на поворотах нашей нестабильной истории – может занести не туда. Читайте личный гороскоп и наслаждайтесь общением.

Овен

Сегодня Овнам стоит отказаться от несерьезного взгляда на мир и поставить новые четкие и реальные цели. Пора брать свою судьбу в свои руки. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что нужно налаживать дисциплину – в последнее время вы многое себе позволяли. Да, это было классно и полезно для душевного равновесия, но пришла другая пора – пора добиваться самого лучшего.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть дальновиднее – загадывать многое и понимать, насколько это реально, насколько вы готовы к этому. Многое может воплотиться в жизнь, если хорошо спланировать. Дерзайте. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что стоит переоценить свои духовные и моральные ценности – далеко не все из них вам помогают до сих пор. Подумайте, что подтолкнет вас к классному будущему.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть максимально реалистичными: смотрите трезво и на свои силы, и на адекватность других людей. А еще не стоит забывать о случае – может произойти как приятный, так и роковой. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что самое время обсуждать непростые вопросы, которые вас давно терзают – услышите искренние ответы.

Рак

Сегодня у Раков подходящее время для деловых переговоров и собеседований – вы точно заинтересуете собой или своим проектом. Говорите, не стесняясь, рекламируйте себя – это произведет впечатление. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что стоит задуматься о том, а что в ближайшем будущем хотели бы вы – все желания и мечты могут исполниться.

Лев

Сегодня Львам стоит провести проверку над ошибками – очень много неточностей может быть как в рабочих задачах, так и в личных проектах. Ищите и исправляйте. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что важно задавать вопросы начальникам и партнерам – вы можете узнать много важных деталей, которые помогут превратить карьерную лестницу в лифт.

Дева

Сегодня Девам во всем будут помогать обстоятельства – в кои-то веки они работают на них, а не против. Пользуйтесь этой возможностью, не тормозите. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что стоит быть аккуратнее в любви и деньгах – и то и другое может пойти далеко не по вашему плану. Некоторые Девы и вовсе могут потерять что-то из перечисленного. Осторожнее.

Весы

Сегодня Весы окунутся с головой в отношения и все их тонкости – как на работе, так и дома, в любви, будут непростые ситуации и переживания. Все наладится, если быть честным и эмпатичным. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что в вопросах, связанных с будущим ваших проектов, стоит быть ну очень дипломатичными – будьте аккуратнее в словах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут видеть рамки повсюду – куда бы они не пошли, везде станут мерещиться ограничения. Постарайтесь смотреть на все ситуации трезво и по-философски – возможно, в некоторых моментах запреты – это хорошо. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что новая работа или хобби могут диктовать иные правила. Подстраиваться или нет – ваш выбор.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит стать практичнее – тогда и проблем будет куда меньше. Действуйте по плану, который уже давно написан – успеете все точно и вовремя. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что стоит самостоятельно ставить себе рамки – они помогут и на работе, в и любви. Но аккуратнее с незнакомцами – не стоит верить всем на слово.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит думать не о близких и любимых или окружающих, а о самих себе – вы крайне редко это делаете, пора углубиться в свою жизнь. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что нужны стратегические планы как на работе, так и в любви. Дробите долгие задачи на крошечные – так вы будете куда быстрее добиваться своего. Да и особых сложностей не почувствуете.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит подумать о бытовухе – давно пора привести в порядок свою квартиру. Порадуйте и себя, и домашних. К слову, они могут помогать – вместе веселее. Гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что вечером стоит погрузиться в приватные и даже тайные беседы. Вы услышите много нового, интересного и пикантного. Это может повлиять на ваши планы.

Рыбы

Сегодня Рыбы смотрят на мир куда реалистичнее, чем обычно – похоже, они сняли свои розовые очки не на время, а навсегда. Именно это классно перезагрузит вашу жизнь – ей требуется обновление. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что стоит подумать о долгосрочной стратегии – именно новый план поможет двигаться дальше молниеносно и добиваться самых лучших результатов.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 12 марта 2026 годаВесенние обряды на очищение дома: как в марте призвать богов удачиЛюбовный гороскоп на 12 марта 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Кого ждут новые знакомства, рост доходов и важные решения — финансовый гороскоп на 12 марта
Кого ждут новые знакомства, рост доходов и важные решения — финансовый гороскоп на 12 марта
Гороскопы
Время серьезных разговоров и трезвого взгляда на чувства — любовный гороскоп на 12 марта
Время серьезных разговоров и трезвого взгляда на чувства — любовный гороскоп на 12 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования