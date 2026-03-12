ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Кто увеличит доходы, а кому придется быть внимательнее — финансовый гороскоп на 13 марта

12 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодняшний день может принести знакам зодиака как перспективные деловые предложения, так и неожиданные сложности в партнерстве.

Фото: freepik.com

Одним удастся укрепить профессиональные связи, расширить бизнес или увеличить доходы, другим придется внимательнее относиться к договоренностям и финансовым вопросам. Звезды советуют действовать по плану, беречь свою репутацию и не спешить с инициативами. Узнайте, какие возможности и риски ждут ваш знак в работе и финансах.

Овен

У Овнов в этот день могут активизироваться деловые партнерские отношения. Ситуация может сложиться неоднозначная. С одной стороны, кое-кто из ваших партнеров может нарушить договоренности. Звезды советуют вам полагаться на тех деловых партнеров, с которыми у вас имеются неформальные дружеские отношения – эти люди вас не подведут. Вам не удастся освободиться от ограничивающих обстоятельств.

Телец

Хороший день может сложиться у Тельцов, работающих индивидуально или в непосредственном подчинении у начальства. Вы можете смело обращаться за помощью и поддержкой к своему руководству, если в ходе выполнения текущей работы возникнут серьезные трудности. Рекомендуется работать строго по заранее согласованному плану и следить за соблюдением сроков работы.

Близнецы

У Близнецов может сложиться хороший день для проведения рекламных акций на радио и телевидении. Усилия по раскрутке бизнеса, расширению спектра предлагаемых услуг и товаров пройдут успешно. Это хороший день для дальних поездок и урегулирования юридических проблем. Можно выезжать работать на вахту. Берегите свою деловую репутацию. Не лучшее время для профессионального обучения.

Рак

У Раков может сложиться хорошее время для капиталовложений в недвижимость и усиления мер безопасности бизнеса. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Рекомендуется подумать о страховании наиболее ценного имущества. Это поможет вам сохранить его в целости и сохранности. При оформлении документов вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Лев

У Львов хорошее время для сбора и обработки информации. В поле вашего зрения могут появляться люди, которые в скором времени могут стать для вас деловыми партнерами. Можно подписывать выгодные торговые сделки, оформлять заказы и совершать короткие ознакомительные поездки. Вместе с тем старайтесь согласовывать свои поступки с теми людьми, которые работают вместе с вами.

Дева

Девы весь день могут быть ориентированы на решение материальных проблем, и вполне преуспеют в этом. Уделите внимание укреплению отношений с коллегами. Это надежный дополнительный резерв для вашего благополучия в работе. Однако этот день не очень хорош для руководителей, поскольку вам сложно будет держать под контролем своих подчиненных.

Весы

Весы, причастные к индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений сегодня могут ощутить повышение спроса на свои товары и услуги. Эффективным инструментом для этого станет проведение рекламной кампании или презентации. Хорошо открывать филиалы, дочерние предприятия, заниматься устроением выставок, конкурсов, концертов или спортивных соревнований.

Скорпион

День располагает к тихой и уединенной работе Скорпионов над решением сложных задач. Хорошо пойдут дела у надомников, строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства и ремонтных мастерских. То же самое относится к тем, кто имеет дополнительные источники дохода от частных заказов. Будьте осмотрительнее при расчетах с клиентами - могут быть попытки обмана.

Стрелец

Стрельцов может ожидать хороший день как для формирования новых деловых связей, так и для укрепления уже имеющихся. Многого вам удастся добиться при работе в составе группы. Вы способны оказать коллективу единомышленников ряд ценных услуг, особенно связанных с поиском информации. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторскими разработками. Возможны сбои в электроснабжении.

Козерог

Козерогам звезды советуют работать строго по плану. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вы сумеете добиться поставленных задач. Если ваш непосредственный начальник – женщина, то вам могут предложить более ответственное задание или повышение в должности. Вместе с тем это неблагоприятный день для согласования и визирования деловых бумаг в государственных инстанциях.

Водолей

Водолеям, имеющим свой бизнес, рекомендуется проявить инициативу для экономической экспансии. Ваши усилия по расширению географии бизнеса не будут напрасными. Полезно совершать ознакомительные поездки, посещать выставки, обмениваться опытом с коллегами издалека. Вам может поступить предложение о начале сотрудничества из другого региона или из-за границы.

Рыбы

Рыбы, работающие в непосредственном контакте с работодателем, могут получить доплату за проезд к месту работы и за обеды в рабочее время. Если вы заняты поисками подработки, то вполне можете отыскать подходящий вариант работы по совместительству или на полставки. А вот от личных инициатив пока лучше воздержаться, поскольку любые инициативы будут наталкиваться на сопротивление.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

