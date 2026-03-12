Кому предстоит выбирать между работой и домом — гороскоп на 13 марта

Список главных тем могут возглавить профессиональные программы, карьерные перспективы, новые системы контроля или отбора, кадровые перестановки. Возможно, обстоятельства напомнят в этих сферах о каком-то выборе или оставят возможность компромисса в будущем. Луна в знаке Козерога будет сдерживать запросы, напомнит о необходимости поддерживать баланс между домом и работой. Возможны попытки использовать лазейки в правилах, устроиться на новую должность (или сохранить за собой прежнюю) путем интриг или семейной протекции.

Сегодня звезды советуют Овнам быть дальновиднее и оставаться реалистами (особенно если в их планы входит освоение новой профессии или подъем по карьерной лестнице). Стоит учитывать, что в намеченном направлении не все ясно, есть пробелы в новых правилах или пока нет необходимого опыта. Спешка может обернуться крахом. Возможно, лучше пока снизить свои запросы, начать с малого или с компромисса.

Этот день расширяет взгляд Тельцов на их профессиональные, любовные или иные перспективы, и тем самым придает им уверенности. Возможности, которые открываются перед ними на обозримое будущее, не безграничны, но в рамках, заданных обстоятельствами, у многих Тельцов все же будет выбор. При оценке обстановки и продумывании стратегии им может пригодиться совет юриста, пример друга или родственника.

Сегодня звезды советуют Близнецам не быть пассивными, если их ждут незавершенные дела. Задачи этого дня могут потребовать практичности, ловкости, смелости, решения какой-то головоломки или дополнительных расходов, но результатом хлопот будет шаг к закрытию обязательств. При попытке начать новый проект желательно учитывать долю неопределенности в планах и брать в разработку несколько вариантов.

Сегодня Ракам не стоит терять время, если они хотят продолжить те или иные целевые переговоры с расширением повестки в нужном для себя направлении. Это подходящий момент для того, чтобы обговорить дополнительные варианты, предложить свои услуги, намекнуть на свой безграничный энтузиазм или потенциал. Предложение не обязательно будет принято в изначальном виде, но есть надежда найти компромисс.

Сегодня Львы могут столкнуться с расширенным списком рутинных задач или с очень активным эмоциональным фоном, который сопровождает их повседневные заботы. Душевной вовлеченности от них могут требовать необходимые по ситуации приватные разговоры или закулисные маневры. Это продуктивный день для решения старых проблем, но лучше не начинать новые дела, так как в них могут быть сбиты ориентиры.

Сегодня надежды на лучшее могут спорить у Дев с практичностью и скепсисом. Им не всегда будет служить надежной опорой их чутье. Наиболее удачливыми они окажутся в уже начатых переговорах и партнерских работах, особенно идущих к завершению. В действиях с расчетом на будущее стоит быть осторожнее: легко переоценить возможности и недооценить риски, ошибиться в финансовой или юридической части.

В этот день Весам достаточно проявить немного гибкости в рядовом общении, но придется стать мастерами дипломатии, если они выстраивают вертикальные иерархии или закладывают основу для долгосрочного партнерства. Им стоит быть дальновиднее и внимательнее, если они заинтересованы в сбалансированных отношениях с авторитетными людьми, пытаются определить свое место в служебной или семейной структуре.

Для Скорпионов это вполне удачный день, если они заняты преимущественно знакомыми делами. Им будут все еще доступны старые связи и полезны старые навыки, а иногда судьба будет ниспосылать им моменты везения и моральной поддержки. Включаясь в новые для себя проекты, им стоит помнить, что прежние идеалы и источники удачи там могут не иметь значения, а иногда и мешать, особенно на первых порах.

Сегодня звезды советуют Стрельцам контролировать положение дел в финансовой сфере. Этот день может напомнить про долгосрочные материальные обязательства, про неоплаченные счета или еще не погашенные кредиты. Одновременно, он способен подсказать неплохие варианты финансовой стратегии на будущее. В текущих делах не исключены дополнительные расходы, есть вероятность увлечься и превысить бюджет.

Сегодня Козерогам важно поддерживать в своих делах и планах баланс, в том числе используя навыки общения. Им желательно заботиться о равновесии между своими и чужими интересами (особенно в семье и браке), контролировать юридическую сторону своих начинаний во избежание будущих претензий и рисков. Козерогам, преследующим несколько целей, необходимо искать между ними непротиворечивый компромисс.

Сегодня звезды советуют Водолеям обратить внимание на скрытую часть своей жизни: тайные зависимости, возможные уязвимости, материальные задолженности, неоконченные дела, упущения в контроле за своим здоровьем или здоровьем подопечных. Именно такой багаж сейчас может создавать помехи в новом направлении (например, мешать осваиваться в профессиональной среде и активно создавать в ней новые связи).

Сегодня Рыбы не обязательно получат от судьбы крупный подарок, но могут рассчитывать на мелкие удачи, частичные выгоды и небольшие подвижки в своих делах. Именно умеренность во всем принесет им наибольшую пользу. Если открываются широкие возможности с перспективой «сорвать джек-пот», звезды советуют насторожиться: скорее всего, за этим последуют добавочные расходы или какие-то разочарования.

