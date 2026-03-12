ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

День, когда слова могут изменить отношения — любовный гороскоп на 13 марта

12 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня в любовной сфере многим знакам зодиака придется проявить сдержанность и осторожность.

День, когда слова могут изменить отношения — любовный гороскоп на 13 марта
Фото: freepik.com

Эмоции могут быть сильными, но обстоятельства потребуют больше здравого смысла, терпения и умения идти на компромисс. Одним придется задуматься о будущем отношений, другим — контролировать чувства и избегать поспешных шагов. Звезды советуют не форсировать события и внимательнее относиться к настроению партнера.

Овен

Сегодня успех Овнов в делах сердечных остается под вопросом, по разным причинам. Одним представителям знака может не хватать смелости для открытого шага, другим гибкости. Отношения могут носить формальный оттенок из-за необходимости подчиняться неким правилам (например, профессиональному этикету).

Телец

Сегодня попытки влюбленных Тельцов заглянуть в будущее и спрогнозировать дальнейшее развитие романа дадут им два или три возможных варианта. Это приободрит их, если ситуация поначалу казалась им безнадежной. Им стоит помнить, что любой сценарий не будет идеальным и потребует какого-то компромисса.

Близнецы

Сегодня Близнецы не сомневаются в правильности своего поведения, если имеют дело с любовным прошлым, но становятся не очень уверенными в себе, если хотят предпринять некий шаг в расчете на будущее. Звезды советуют не торопиться и подождать, пока сама жизнь не начнет подсказывать нужную тактику.

Рак

Сегодня бурные эмоции влюбленных Раков и их искренние широкие жесты могут настораживать или утомлять партнера, если демонстрируются в неподходящий момент – например, в официальной обстановке. Звезды советуют не смешивать деловое и личное, выбирать для встреч психологически комфортную атмосферу.

Лев

В этот день у Львов возможна обостренная эмоциональная реакция на мелочи. За подробностями сложившейся ситуации они не всегда будут видеть общую логику событий и по инерции рискуют попасть в одну из прошлых любовных ловушек. Не тот момент, когда им стоит приступать к выстраиванию новых отношений.

Дева

Сегодня Девы интуитивно выберут нужный тон в знакомых ситуациях романтического характера, которые не раз переживали в прошлом, но могут быть дезориентированы и морально безоружны в новых для себя условиях. Вступая на незнакомую зыбкую почву, им лучше быть скептиками, а не доверчивыми оптимистами.

Весы

Сегодня Весам придется контролировать свои эмоции и следить за балансом ролей в любовном союзе. Это может снизить романтический градус общения, но поможет им удержать позиции – что особенно важно, если история только начинается или партнеры намерены придать своим прежним отношениям новый статус.

Скорпион

Этот день окажется для Скорпионов более ровным и даст им больше морального удовлетворения, если они остаются верны в личной жизни былым чувствам, привычкам и идеалам. Скорпионам, которые попытаются дать ход вновь возникшей симпатии, придется думать, как новые отношения встроятся в их прежний мир.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно быть романтиками, в их любовные переживания могут вмешиваться те или иные житейские реалии. Ситуации этого дня учат их беречь ресурсы и придерживаться в делах сердечных определенных правил. Возможно, придется сдерживать чувства, иметь терпение или копить деньги на подарок.

Козерог

Сегодня с Козерогами может сыграть плохую шутку сдержанность, у которой могут быть разные уважительные причины, но которая обижает партнера и растит в отношениях дистанцию. Им стоит своевременно компенсировать момент своей отстраненности теплым словом или другим действием, говорящим о чувствах.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня романтическое свидание может не принести им желанного драйва и комфорта, не дать шанса показать себя. Поле для действий может быть ограничено, а некоторые возможности закрыты (например, не всегда будет уместно проявить щедрость или свой истинный темперамент).

Рыбы

Сегодня в делах сердечных Рыбам будет наиболее выгодна разумная сдержанная тактика. Следуя принципу умеренности и избегая форсировать события, они имеют шанс получить в перспективе гораздо больше, чем при активных напористых действиях. У них будет время убедиться в своей удаче или заметить подвох.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиЛюбовный гороскоп на 13 марта 2026 годаОбряды прощания с усопшим: зачем завешивают зеркала и останавливают часыГороскоп на 13 марта 2026 года
Гороскопы
Кто увеличит доходы, а кому придется быть внимательнее — финансовый гороскоп на 13 марта
Кто увеличит доходы, а кому придется быть внимательнее — финансовый гороскоп на 13 марта
Гороскопы
Кому предстоит выбирать между работой и домом — гороскоп на 13 марта
Кому предстоит выбирать между работой и домом — гороскоп на 13 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования