День, когда слова могут изменить отношения — любовный гороскоп на 13 марта

Эмоции могут быть сильными, но обстоятельства потребуют больше здравого смысла, терпения и умения идти на компромисс. Одним придется задуматься о будущем отношений, другим — контролировать чувства и избегать поспешных шагов. Звезды советуют не форсировать события и внимательнее относиться к настроению партнера.

Овен

Сегодня успех Овнов в делах сердечных остается под вопросом, по разным причинам. Одним представителям знака может не хватать смелости для открытого шага, другим гибкости. Отношения могут носить формальный оттенок из-за необходимости подчиняться неким правилам (например, профессиональному этикету).

Телец

Сегодня попытки влюбленных Тельцов заглянуть в будущее и спрогнозировать дальнейшее развитие романа дадут им два или три возможных варианта. Это приободрит их, если ситуация поначалу казалась им безнадежной. Им стоит помнить, что любой сценарий не будет идеальным и потребует какого-то компромисса.

Близнецы

Сегодня Близнецы не сомневаются в правильности своего поведения, если имеют дело с любовным прошлым, но становятся не очень уверенными в себе, если хотят предпринять некий шаг в расчете на будущее. Звезды советуют не торопиться и подождать, пока сама жизнь не начнет подсказывать нужную тактику.

Рак

Сегодня бурные эмоции влюбленных Раков и их искренние широкие жесты могут настораживать или утомлять партнера, если демонстрируются в неподходящий момент – например, в официальной обстановке. Звезды советуют не смешивать деловое и личное, выбирать для встреч психологически комфортную атмосферу.

Лев

В этот день у Львов возможна обостренная эмоциональная реакция на мелочи. За подробностями сложившейся ситуации они не всегда будут видеть общую логику событий и по инерции рискуют попасть в одну из прошлых любовных ловушек. Не тот момент, когда им стоит приступать к выстраиванию новых отношений.

Дева

Сегодня Девы интуитивно выберут нужный тон в знакомых ситуациях романтического характера, которые не раз переживали в прошлом, но могут быть дезориентированы и морально безоружны в новых для себя условиях. Вступая на незнакомую зыбкую почву, им лучше быть скептиками, а не доверчивыми оптимистами.

Весы

Сегодня Весам придется контролировать свои эмоции и следить за балансом ролей в любовном союзе. Это может снизить романтический градус общения, но поможет им удержать позиции – что особенно важно, если история только начинается или партнеры намерены придать своим прежним отношениям новый статус.

Скорпион

Этот день окажется для Скорпионов более ровным и даст им больше морального удовлетворения, если они остаются верны в личной жизни былым чувствам, привычкам и идеалам. Скорпионам, которые попытаются дать ход вновь возникшей симпатии, придется думать, как новые отношения встроятся в их прежний мир.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно быть романтиками, в их любовные переживания могут вмешиваться те или иные житейские реалии. Ситуации этого дня учат их беречь ресурсы и придерживаться в делах сердечных определенных правил. Возможно, придется сдерживать чувства, иметь терпение или копить деньги на подарок.

Козерог

Сегодня с Козерогами может сыграть плохую шутку сдержанность, у которой могут быть разные уважительные причины, но которая обижает партнера и растит в отношениях дистанцию. Им стоит своевременно компенсировать момент своей отстраненности теплым словом или другим действием, говорящим о чувствах.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня романтическое свидание может не принести им желанного драйва и комфорта, не дать шанса показать себя. Поле для действий может быть ограничено, а некоторые возможности закрыты (например, не всегда будет уместно проявить щедрость или свой истинный темперамент).

Рыбы

Сегодня в делах сердечных Рыбам будет наиболее выгодна разумная сдержанная тактика. Следуя принципу умеренности и избегая форсировать события, они имеют шанс получить в перспективе гораздо больше, чем при активных напористых действиях. У них будет время убедиться в своей удаче или заметить подвох.

