Кого ожидает вечер открытии — гороскоп на 14 марта

Вечером Луна в Водолее заставит острее чувствовать коллективные проблемы, усилит внимание к новым проектам или к старым в фазе трансформации. Фильтры восприятия в конце дня могут быть перенастроены на темный негативный спектр, многое начнет видеться сквозь призму недоверия и скепсиса. Источником интриги могут оставаться тайные разговоры и закулисные маневры отдельных лиц. Будет естественным стремление прояснить перспективы и подстраховаться на случай рисков.

Этот день будет удерживать мысли Овнов на важных целях, связанных с их новыми планами. В список первостепенных интересов могут попасть вопросы профессиональные и финансовые. Утром в приоритете чаще будут насущные текущие дела, а к вечеру фокус внимания сместится на будущее и его перспективы. Последние особенно заинтересуют Овнов, которые хотят сменить профессию или уйти в свободную деятельность.

Сегодня звезды советуют Тельцам поторопиться, если они хотят чувствовать себя в своих текущих делах свободнее, иметь больше поля для импровизаций и удовлетворения своих личных капризов. Такую возможность многим Тельцам дадут только дневные часы. Вечером придется столкнуться с прямым или косвенным психологическим давлением, считаться с мнением коллектива, друзей или с требованиями начальства.

Утром Близнецы могут завершать свои вчерашние дела. В глобальном смысле у них будет время окинуть взглядом оставшийся от прошлого фронт работ, который благодаря их усилиям становится все меньше. Вечер даст им больше свободы, переведет фокус их внимания на планы будущего и напомнит им, что некоторые пути уже открыты (например, созданы проекты или группы, в которые скоро будет можно вступить).

Сегодня звезды рекомендуют Ракам поторопиться, если они хотят подтвердить старую дружбу или обратиться к своим прежним единомышленникам, с которыми пришлось когда-то пройти «огонь, воду и медные трубы». Вечером в силу могут вступить другие правила игры. Возможно, придется выбирать друзей исходя из дальновидного расчета и новых приоритетов, вынужденно вступить в новое профессиональное сообщество.

Сегодня звезды советуют Львам довести до конца необходимые рутинные дела. Если в них нужна помощь, лучше искать ее у старых друзей или у проверенных помощников, с которыми сложились неформальные дружеские отношения. Выстраивать свои профессиональные и социальные контакты с нуля (в том числе готовить почву для вступления в новое сообщество международного уровня) желательно уже в вечернее время.

Девам звезды подсказывают, что сегодня максимум свободы и творческих возможностей ждет их утром. В утренние и дневные часы они могут позволить себе следовать прошлому опыту, и даже импровизировать чаще будут в знакомых освоенных рамках. Вечером план действий начнет диктовать не старая привычка, а новая обстановка: работа в новом месте или над новым проектом, изменившийся порядок финансирования.

Сегодня больше свободы и хороших перспектив Весам обещает вечер. В это время даже объективно неблагоприятные внешние обстоятельства начнут работать на их интересы, создавая почву для оформления нужных им отношений или развития привлекающих их долгосрочных проектов. Пока вечер не настал, звезды советуют заниматься лишь необходимыми насущными делами дома или на работе, избегая лишних импровизаций.

Сегодня Скорпионам не стоит медлить, если они планируют обратиться к своим старым друзьям, коллегам или партнерам, хотят спросить у них доброго совета, объединить с ними усилия или встретиться в неформальной обстановке. С приходом вечера начнут активнее напоминать о себе новые условия, задающие дружескому взаимодействию определенные рамки или роковым образом разъединяющие бывших единомышленников.

Утро может принести Стрельцам небольшие сюрпризы, например, неожиданные расходы или денежные поступления в последний момент. Новый поворот событий вероятнее вечером. Многим Стрельцам он даст больше свободы и усилит их интерес к идущим вокруг социальным процессам разного масштаба. Их внимание могут привлечь события в близком соседском кругу, в виртуальном пространстве, среди коллег или друзей.

Пока не настал вечер, Козероги вправе позволить себе немного свободы в знакомом стиле. У них может найтись время для старого увлечения, которое для них многое значило. Также неожиданный поворот событий способен в последний миг оказать им поддержку в их текущих делах, подарить небольшую находку или мелкое полезное озарение. Вечером могут напомнить о себе новые планы и связанные с ними траты.

Сегодня Водолеям желательно отложить на вечернее время все значимые начинания, а также оценку ситуации, инспекцию своих нужд и планирование своей дальнейшей стратегии. Вечером обострится их проницательность, им станет проще увидеть для себя новые шансы в профессиональной сфере. У них может появиться повод стать организованнее, сдержаннее, осмотрительнее (особенно если они были рождены в январе).

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня благоприятный период продлится для них до вечера. Пока он не настал, можно рассчитывать на предсказуемость обстановки и отчасти контролировать ее, а также получать мелкие бонусы от неожиданных поворотов событий. В конце дня возрастет роль случайностей и новых роковых факторов, влияющих на выбор друзей, профессиональную ориентацию и планирование бюджета.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.