Кому сегодня важно слушать интуицию — любовный гороскоп на 17 марта

Одним знакам зодиака предстоит проявить инициативу и откровенность, другим — сохранять осторожность и внимательно присматриваться к поступкам партнера. Звезды советуют не игнорировать интуицию, избегать поспешных выводов и помнить, что даже напряженные моменты могут помочь лучше понять свои чувства и укрепить отношения.

Обстоятельства этого дня вынуждают влюбленных Овнов действовать тайно или учитывать идущие вокруг фоновые процессы (например, сплетни о своем романе, поддерживаемые в близком кругу, или чужие хитроумные маневры за спиной). Некоторых Овнов в такой ситуации начнет подводить излишняя мнительность.

Сегодня обстоятельства складываются для личной жизни Тельцов благоприятно. Настораживающие и дезориентирующие новые тенденции временно уходят «за кадр» и не слишком сильно влияют на их общение с близким человеком. Священный огонь в очаге любви поддерживается благодаря резервному «топливу» прошлого.

Сегодня события создают вокруг Близнецов атмосферу динамики, нервозности или интриги. Часто они сами прикладывают к этому руку, становясь нечаянными или невольными катализаторами ссор или вспышек страстей. Напряженность может стать благом, подводя отношения к тому или иному неизбежному порогу.

Влюбленным Ракам звезды советуют не терять время, так как именно сегодня они получают в своих делах «зеленый свет» и возможность наверстать упущенное. Напор, красноречие, доля идеализма и искренняя вера в собственную правоту помогут им достучаться до чужого сердца и раскрыть свои истинные чувства.

Львам важно помнить, что в ситуациях этого дня есть скрытая сторона, порой в них не обойтись без проницательности. Вынужденные расшифровывать мотивы партнера или смысл чужих сплетен, многие Львы и сами будут иногда вести себя загадочно. Возможна склонность манипулировать и задевать «больные места».

Сегодня Дев ждет экзамен на чуткость и умение вести себя согласно обстановке. Взаимный интерес гарантирован, но его подоплека может быть разной, она и продиктует им тактику. В дружной паре можно всецело доверять партнеру, но в отношениях, построенных на лжи или негативе, лучше оставаться начеку.

В этот день внимание влюбленных Весов легко переключается на мелочи. Болезненную реакцию или активное любопытство у них могут вызвать отдельные поступки партнера, а также слова и действия посторонних лиц, ставших свидетелями их романа. Свидание может оказаться некомфортным из-за раздражающих помех.

Сегодня Скорпионы могут действовать в делах сердечных согласно своему природному базовому темпераменту. Им не составит труда выбрать нужный тон, найти удачный момент для инициативы, место для встречи или повод для разговора. Подходящий день, чтобы проявить инициативу или высказаться о наболевшем.

Стрельцам звезды подсказывают, что в этот день для них возрастает вероятность психологического дискомфорта и поведенческих промахов. Они могут оказаться в ловушке, пытаясь объясниться с любимым человеком или проявить в общении с ним инициативу. Велик риск оказаться жертвой прошлого и его страстей.

Сегодня сами обстоятельства помогают Козерогам поддерживать личное общение и выигрывать в нем для себя определенные бонусы. Это не гарантирует им отсутствия испытаний в дальнейшем, но дает психологические опоры и преимущества, позволяя укрепить в отношениях нити страсти или духовного единства.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня одно из важных качеств в личном общении – гибкость. Ситуации этого дня могут спровоцировать на те или иные нежелательные рискованные действия, опрометчивые слова и ошибочные поступки, но все будет быстро забыто, если вовремя сменить тон и загладить промах.

Сегодня влюбленные Рыбы немного эгоцентричны, зато в любой ситуации остаются собой и это главный секрет их неотразимости. Они могут быть крайне темпераментны, порой напористы, навязчивы, резки и язвительны, но это не портит их образ в глазах партнера, ведь он получает щедрую порцию их энергии.

