Кому звезды обещают карьерный рост и прибыль — финансовый гороскоп на 17 марта

Звезды благоволят активным действиям, инициативе и поиску выгодных деловых связей. Кому-то удастся укрепить позиции в работе, кому-то — найти перспективное сотрудничество или увеличить доходы. Главное — действовать решительно, использовать свои таланты и не упускать шансы для карьерного роста.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам настроиться на активный и наступательный стиль деятельности. Ваши инициативы могут получить поддержку и успешное развитие. Хорошо вкладывать деньги в рекламную кампанию, обмениваться опытом с коллегами, совершать ознакомительные поездки в другие регионы и за границу для изучения потенциальных рынков. Удача ждет тех, кто работает в туристическом бизнесе.

Телец

В целом это удачный день для Тельцов, который располагает к смелым и рискованным поступкам. Старайтесь в любой деятельности стремиться выкладываться по полной программе, на высшем уровне энергетического напряжения. В этом случае ваши пробивные способности резко возрастут, и вы сумеете добиться таких результатов, о которых совсем недавно не могли и мечтать.

Близнецы

У Близнецов этот день может сложиться вполне благоприятно. Возможно, вы сумеете существенно расширить свои возможности благодаря выгодному деловому партнерству. Это хорошее время для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке – можно согласовывать и утверждать новые проекты. Работники сферы услуг почувствуют приток выгодных заказов за счет роста популярности их услуг.

Рак

Для Раков день может начаться на мажорной волне. Рекомендуется с самого утра составить тщательный план действий и далее неукоснительно ему следовать. Благодаря эффективному расходованию рабочего времени вы добьетесь впечатляющих успехов. Особенно хорош этот день для наведения порядка на рабочем месте и выполнения той работы, которая была отложена в долгий ящик.

Лев

У Львов, имеющих свой бизнес, сегодня может наступить прекрасное время для раскрутки бизнеса. Популярность ваших товаров и услуг может существенно вырасти, если вы воспользуетесь услугами рекламных агентств. Растут доходы у тех, кто работает в дизайнерских и рекламных студиях, издательских домах. Вы в состоянии успешно решать вопросы, проявляя творческую активность.

Дева

Хороший день может сложиться у Дев, занимающихся сделками с недвижимостью и пытающихся решить вопросы вступления в наследство. Рассмотрение этих вопросов в государственных инстанциях поможет вам добиться позитивных сдвигов. Можете рассчитывать на рост финансовых поступлений. Это хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Весы

От успешности общения Весов с людьми во многом зависит благополучие этого дня. Направьте свою энергию на поиск новых деловых связей с перспективой развития партнерского сотрудничества. Проявляйте деликатность и тактичность при деловых контактах. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые сделают вам выгодные предложения.

Скорпион

Источником силы и благополучия Скорпионов сегодня может стать умение ладить с коллегами. Не отказывайте тем, кто работает рядом с вами, в помощи и поддержке. В течение дня вам тоже может понадобиться их содействие в решении текущих вопросов. Правильное распределение рабочего времени и внимание к деталям поможет добиться высоких результатов.

Стрелец

Успех сегодняшнего дня у Стрельцов во многом будет зависеть от того, куда вы направите свою энергию. Звезды советуют мобилизовать свои творческие способности. Постарайтесь взглянуть на привычную работу по-новому и отыскать в ней те стороны, которые можно улучшить, усовершенствовать. Это поможет внести изменения в привычные схемы работы и повысить эффективность труда.

Козерог

Звезды советуют Козерогам позаботиться о том, чтобы улучшить условия труда на рабочем месте. Комфортные условия важны для повышения производительности и качества труда. Если вы ищете себе несложную подработку помимо основной работы, то вам вполне удастся подыскать приемлемый для себя вариант. Вместе с тем в конце рабочего дня опасайтесь обмана при расчетах за покупки.

Водолей

Водолеям звезды советуют наращивать активность в поиске и обработке деловой информации. Ваши аналитические способности и умение находить взаимопонимание с совершенно разными людьми находятся на весьма высоком уровне. Успех вас ждет в поездках, в учебе, на деловых встречах, при обсуждении насущных вопросов. Рекомендуется чаще обмениваться мнениями с единомышленниками.

Рыбы

У Рыб сегодня хороший день для увеличения уровня доходов за счет личных усилий и благодаря помощи и поддержке руководства. Если вы заинтересованы в карьерном росте, то вполне можете рассчитывать на повышение в должности или получение ответственного задания. При этом важно культивировать в себе такие качества, как исполнительская дисциплина и ответственность.

