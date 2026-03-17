Для кого настанет время закрывать старые главы — гороскоп на 18 марта

Даже при высокой занятости вечер лучше освободить для размышлений, отдыха, уединения, забот о самочувствии или о самых близких людях. Самое время сбросить накопившееся психологическое напряжение, избавиться от вредной привычки прошлого, очистить свой организм, дом, сознание и душу от всего нежелательного. Объем «груза» может быть разным, от шлейфа эмоций последних недель до наследия прошедшего календарного года.

Овен

Сегодня не в интересах Овнов приступать к решению новых системных задач. В текущих работах, как минимум, не стоит повышать нагрузки (среди немногих исключений – забота о здоровье, а также о своих личных «тылах», информационной или иной защите). Необходимые дела звезды советуют перенести на утро, а вечером сбавить темп. Главной целью желательно сделать отдых, перезагрузку и избавление от лишнего.

Телец

Этот день подарит Тельцам дополнительный шанс, позволяющий им напоследок осуществить свое давнее желание (вероятно, уже немного запоздавшее, но все еще способное принести им моральное удовлетворение). Возможно, в этом им поможет родственник, старый друг или человек из прежнего близкого круга. Звезды советуют пользоваться моментом, если есть недоверие к новому окружению или новым правилам игры.

Близнецы

Этот день будет удерживать Близнецов в состоянии психологического напряжения и фокусировать их внимание на определенной цели. Возможно, именно сегодня будет подведена черта в прежней профессиональной биографии или другой продолжительной истории, поставлена точка в разговоре с начальником, конкурентом, родственником или другим значимым человеком. Каких-либо новых шагов в эти сутки лучше не делать.

Рак

Для Раков настал день подведения итогов в общении, учебе, деловой области или духовной сфере. Звезды помогают им оставаться на гармоничной вдохновляющей волне, дабы они могли спокойно завершить нужные процессы и получить от них моральное удовлетворение. Не стоит терять время, если надо закончить разговор, уладить дела за рубежом, подтвердить согласие на обучение, сопровождение или покровительство.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для избавления от последних системных иллюзий, мешающих пойти новым путем (особенно в профессиональной области, любви и духовной сфере). Для физической или психологической «чистки» идеален режим уединения, но это не всегда возможно. Нежелательно оставлять без контроля наиболее критичные участки своих текущих дел и работы, идущие к завершению.

Дева

События этого дня подскажут Девам, каков итог их взаимодействия с другим человеком. Им станет яснее позиция партнера, конкурента, собеседника или другого значимого лица. О некоторых деталях чужого настроения придется догадаться, но многие Девы, отточившие в продолжительном диалоге свою интуицию, сделают это легко. В целом, день внушает надежду, но не раскрывает всех ловушек, ожидающих в будущем.

Весы

Ситуации этого дня могут подвести Весов к некой черте в рабочих или бытовых делах, в общении с подчиненными или коллегами. Возможно, примет какое-то решение помощник, приобретут более ясные перспективы процессы оплаты услуг или выполнения рутинных обязанностей, или потребуют своей доли внимания нужды домашнего питомца. Независимо от повестки дня, звезды советуют включить в нее заботы о здоровье.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут пустить на самотек необходимые дела или минимизировать свое участие в них, чтобы заняться другой частью своей жизни. Можно использовать этот день для оценки своих внешних или внутренних достижений, масок и ролей, а также для осознания некоторых фактов и истин в общении с важным для себя лицом (ребенком, любимым человеком, другом, деловым партнером, духовным наставником).

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам побыть в одиночестве и тишине, чтобы успокоить свои мысли и чувства, обратиться к источникам духовной силы, произвести внутреннюю перезагрузку. Если это невозможно (например, нужно активное взаимодействие с деловыми партнерами или домочадцами), полезно найти для этого время хотя бы ближе к ночи. Стоит исключить начинания. Может принести пользу уборка в доме.

Козерог

Сегодня стремление к последовательности или интуиция может побуждать Козерогов любой ценой поставить точку в начатом деле или разговоре. Часто их желание подвести черту будет совпадать с логикой событий. Не стоит откладывать такие меры на вечер. Конкретные акции (поездку, отправку письма, работу с информацией) лучше перенести на утро, а в конце дня выделить время для общего осмысления обстановки.

Водолей

Этот день поможет Водолеям внести больше ясности в деловые, житейские или материальные вопросы, а заодно, возможно, прояснить отношения с отдельными людьми. Может определиться позиция продавца или покупателя, судьба какого-то ресурса, актива или старой вещи. Подходящий момент для того, чтобы подвести черту под старой привычкой, особенно, связанной с прежним образом жизни, бытом или питанием.

Рыбы

Для Рыб это значимый день. Им пора прислушаться к своим ощущениям, оценить свое здоровье, осознать свой уровень запросов и порадоваться своим достижениям, возможно, избавиться от чего-то лишнего. Для этого им необходимо снизить уровень суеты и «замедлиться». Многим Рыбам будет полезно отдохнуть в связи с большим расходом энергии. Необходимые дела лучше перенести на утро, а вечер посвятить себе.

