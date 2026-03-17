Кому стоит быть осторожнее с деньгами сегодня — финансовый гороскоп на 18 марта

Важно избегать поспешных решений, внимательно относиться к документам и не идти на неоправданные риски. Однако уже после полудня ситуация начнет выравниваться: появятся новые возможности, поддержка со стороны окружающих и шанс исправить допущенные ошибки.

Овен

День может начаться для Овнов с неприятностей. Возможны осложнения с представителями фискальных служб, проверки, ревизии, контрольные закупки товара и тому подобное. Не допускайте нарушения сроков оплаты счетов по кредитам. После полудня положение в делах улучшается. Во многом это будет зависеть от той помощи, которую вам окажут друзья и единомышленники.

Телец

С утра звезды советуют Тельцам позаботиться о безопасности своего имущества. Работать по заранее утвержденному плану может быть крайне проблематично. Возможно, вы не уложитесь в запланированные сроки. Ситуация во многом нормализуется во второй половине дня. Бизнесмены отметят приток финансов на банковские счета. Хорошо проводить управленческие реформы.

Близнецы

В первой половине дня звезды не рекомендуют Близнецам вести переговоры и подписывать договоры о партнерском сотрудничестве. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов. Старайтесь проявлять максимум внимания при общении с клиентами. Во второй половине дня вам удастся урегулировать любые сложности и укрепить свою репутацию.

Рак

Трудный день может сложиться у Раков, работающих в совместных предприятиях или вдали от родного дома, на вахте. Звезды советуют в первой половине дня тщательно следить за соблюдением трудовой дисциплины. Опоздание на работу может привести вас к штрафным санкциям. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами.

Лев

Львы могут почувствовать в себе усиление предпринимательского азарта в первой половине дня. Вам может казаться, что вы сможете заработать много денег, вложив их в высокодоходные проекты. Однако звезды советуют вам воздерживаться от любых финансовых операций, поскольку сегодня велика вероятность убытков. После полудня ситуация в делах заметно улучшится.

Дева

В первой половине дня у Дев в деловой жизни могут преобладать проблемы и сложности. Возможно, вам придется побеспокоиться о сохранности своего имущества. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение материальных издержек по содержанию этого имущества в надлежащем состоянии. Звезды советуют перенести на вторую половину дня любые работы, связанные со строительством и ремонтом.

Весы

Весов может ожидать весьма напряженное время в начале дня. Те, кто по роду работы вынужден заниматься согласованием и визированием деловых бумаг и часто совершает короткие поездки, могут сталкиваться с множеством мелких препятствий. Вторая половина дня сложится более благоприятно для многих видов деятельности, поэтому рекомендуется наиболее важные дела запланировать на это время.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют рисковать своими финансами в попытке инвестировать деньги в экономические проекты. Также лучше отказаться от любых крупных покупок в первой половине дня. Это время может быть связано с убытками. Однако ситуация в корне меняется после полудня. Может вырасти доход от проведения строительных и отделочных работ, а также услуг в сфере коммунального хозяйства.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут стремиться максимально проявить себя и действовать самостоятельно. Однако ваше эмоциональное состояние в первой половине дня может быть крайне нестабильным, что не лучшим образом отразится на результатах работы. Рекомендуется все наиболее важные дела отложить на более благоприятную вторую половину дня. Ваши интеллектуальные способности усиливаются.

Козерог

Основная проблема дня у Козерогов – трудности в работе с информацией. Чаще обычного вам будет поступать ложная информация. Не следует доверять случайным людям и давать поспешные обещания. От новых знакомств и встреч лучше воздержаться. Во второй половине дня ситуация улучшается. Могут возрасти ваши доходы. Особенно успешно пойдет гостиничный бизнес.

Водолей

Первая половина дня у Водолеев может сложиться не так, как планировалось. В результате форс-мажорных обстоятельств могут вырасти незапланированные расходы. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Возрастает вероятность материального ущерба от технических аварий и поломок. Во второй половине дня будет хорошее время для обсуждения с друзьями сложившейся ситуации в бизнесе.

Рыбы

Рыбам звезды не советуют проявлять инициативу в делах. Особенно это относится к тем, кто делает карьеру и ориентирован на контакты с руководством. Рекомендуется воспитывать в себе умение подчиняться распоряжениям начальства вне зависимости от того, нравится вам его решение или нет. Вторая половина дня может сложиться более удачно.

