Разглядываем перспективу — любовный гороскоп на 19 марта

Наш гороскоп помогает лучше понять настроение дня, избежать лишней суеты и принять более взвешенные решения.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам лучше начать с принятия реальности, стараясь не обманывать себя. Не исключено, что этот день сузит возможности, пройдет на волне тайных опасений, меланхолии или уныния. Не все приятные планы в личной жизни будут осуществимы из-за внешних ограничений или собственных проблем.

Телец

Сегодня обстановка может внушить влюбленным Тельцам опасения, заставить их что-то подозревать или скрывать свои чувства. Возрастет вероятность ограничений и путаницы, сомнений и опозданий. Возможно, свидание пройдет в недостаточно комфортной атмосфере или по какой-то причине придется его отменить.

Близнецы

Этот день приоткроет Близнецам новые перспективы в делах сердечных, но из-за туманности или отдаленности контуры светлого будущего могут просматриваться для них слабо. Не исключено, что сегодня им будет трудно поверить в лучшее и они будут смотреть вперед сквозь призму прошлого неудачного опыта.

Рак

Сегодня те или иные ограничения не дают Ракам непринужденно выразить чувства и быть верно понятыми. Мешать свободному порыву эмоций может система новых правил, внешний контроль, профессиональная субординация, возрастной или иной официальный барьер. Некоторых Раков подведет ошибка или мнительность.

Лев

Сегодня любовный идеал может казаться Львам призрачным, виртуальным, несуществующим или не вполне доступным. Звезды советуют верить в лучшее: как известно, дорогу осилит идущий, а долгий путь начинается с первого шага. Не стоит торопиться делать его именно сейчас, нужный момент подскажет судьба.

Дева

Ситуации этого дня грозят лишить влюбленных Дев уверенности и ясных ориентиров, внушить им смутные подозрения или поманить их в роковую ловушку. Звезды советуют не игнорировать предупреждающие знаки в виде странных событий и собственных ощущений, постараться отделить в них мнимое от реального.

Весы

Сегодня Весам важно видеть партнера и ситуацию объективно. Не все зависит от их поведения, но многое решит их выбор или реакция. Звезды советуют задуматься, если пришлось столкнуться с намеком на холодность, нечестность, недоверие или уход от реальности: такие отношения чреваты разочарованием.

Скорпион

Сегодня запутанные или некомфортные обстоятельства могут помешать влюбленным Скорпионам правильно оценить обстановку и извлечь для себя пользу из новых условий (особенно если их роман развивается на работе). Многие Скорпионы захотят вернуться к прошлому сценарию, но это вряд ли будет возможно.

Стрелец

События этого дня подталкивают Стрельцов к новому сценарию в личной жизни и намекают, что для него уже все готово. Не готовы могут быть лишь сами Стрельцы. Им может требоваться время для адаптации к другим приоритетам. Перед свиданием возможны помехи или волнения, лучше перенести его на завтра.

Козерог

Сегодня сомнения или внешние препятствия могут помешать Козерогам отправиться на свидание или решиться в личной жизни на важный шаг, и этот вариант для многих Козерогов будет не худшим. Пренебрегая настораживающими знаками или поддаваясь слепому романтическому идеализму, они рискуют намного больше.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с тем или иным препятствием на пути к осуществлению своих романтических планов. Оно не станет непреодолимой помехой к развитию романа в долгосрочной перспективе, но может помешать реализовать задуманное прямо сейчас. Свидание лучше перенести на следующий день.

Рыбы

Этот день мешает влюбленным Рыбам быть уверенными, ясно видеть перспективу и действовать правильно. Никакие меры осторожности не гарантируют им отсутствия ошибок в любви. Звезды советуют повременить с новой романтической инициативой, в том числе не спешить с выбором подарка любимому человеку.

