ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
В непонятных ситуациях шутим и целуемся – любовный гороскоп на 20 марта

19 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на 20 марта поможет мягко настроиться на предстоящий день и обратить внимание на важные детали в разных сферах жизни.

Фото: Фотограф: Gustavo Fring

Наш гороскоп подходит для тех, кто хочет провести день осознанно, сохраняя внутренний баланс и уверенность в своих решениях.

Овен

В этот день влюбленные Овны переживут переход от зимы к весне. Со дна скепсиса или депрессии они способны вдруг взмыть в небеса романтических надежд, и если их утро пройдет в унынии, то вечер подарит им душевный подъем. Звезды советуют избегать в настроении крайностей и искать золотую середину.

Телец

Ситуации этого дня подскажут влюбленным Тельцам, что в сложившейся новой обстановке для них закрыты не все пути, в ней есть некие компромиссы и варианты. Но далеко не всем Тельцам удастся получить полную свободу. Возможно, им придется скрывать свои чувства или ожидания, вести себя с оглядкой.

Близнецы

Сегодня Близнецы начнут смотреть в свое любовное будущее более позитивно. И хотя они вряд ли смогут предпринять в желаемом направлении какие-то конкретные шаги, у них есть все основания быть оптимистами. Звезды намекают, что самая смелая и необычная их мечта может однажды воплотиться в реальность.

Рак

Сегодня Раки не могут или не хотят противостоять игре чувств. Под влиянием своих эмоций или чужого обаяния они готовы обойти все условности и формальности, могут расточать симпатии двум людям одновременно. Им стоит помнить, что однажды это может принести им разочарования или неловкие ситуации.

Лев

Этот день добавит Львам обоснованных надежд в связи с личной жизнью, если речь зайдет об отдаленных перспективах и горизонтах, но и текущее свидание окажется для них приятным. Оно поднимет им настроение и пройдет намного лучше, чем они планировали в своих расчетах или рисовали в своем воображении.

Дева

Сегодня приятные стороны ситуации способны усыпить придирчивое критическое мышление влюбленных Дев. Романтические чувства, красивые жесты, приятные знаки внимания или забавные моменты, сопровождающие общение, могут внушить им иллюзию полной гармонии, однозначности и отсутствия какого-либо подвоха.

Весы

Сегодня звезды дают Весам и подходящие условия, и поводы для поддержки гармонии в любовном союзе. Неприятные моменты отношений сгладятся, а приятные будут искусно поддерживаться. Часто старания сохранить баланс будут взаимными. Свидание оставит хорошие впечатления, но с ноткой двойственности.

Скорпион

Сегодня звезды предлагают Скорпионам стать менее серьезными и увидеть в личных отношениях поле для легкой забавной игры. Приятные стороны ситуации заслонят для них возможный негатив, помогут им взглянуть снисходительнее на недостатки обстановки или отдельные мелочи в поведении объекта симпатий.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы получат положительные впечатления – что будет особенно важно для них, если в личной жизни назрел новый этап и они дезориентированы незнакомой перспективой. Страх, уныние или разочарование сменится более приятными эмоциями, вместо одного пути могут появиться варианты.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не отступать в романтических ситуациях от важного принципа, который заключается в умении видеть меру и сохранять баланс. Девиз «ничего слишком» относится не только к проявлению взаимных чувств, но и к яркости собственного образа и продолжительности свидания.

Водолей

Сегодня обстоятельства складываются для романтических планов Водолеев удачно. Препятствия, которые их смущали, будут нейтрализованы, или удастся их обойти. Ситуация может оказаться не совсем стандартной, а значит, нескучной. В процессе свидания возможны не только приятные, но и забавные моменты.

Рыбы

Сегодня романтические ситуации сопровождаются для Рыб элементами юмора и двойственности. Те или иные приятные моменты свидания способны ввести их в заблуждение. Их уверенность в том, что они держат нити любовной игры в собственных руках, не всегда будет оправдана, в чем-то они будут обманываться.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВесенний ритуал на открытие дорог: как понять, что вам он действительно нуженГороскоп на 20 марта 2026 годаФинансовый гороскоп на 20 марта 2026 года
Гороскопы
Поможет поддержка друзей – финансовый гороскоп на 20 марта
Поможет поддержка друзей – финансовый гороскоп на 20 марта
Гороскопы
Окунаемся в мечты – гороскоп на 20 марта
Окунаемся в мечты – гороскоп на 20 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования