Поможет поддержка друзей – финансовый гороскоп на 20 марта

Наш прогноз подойдёт тем, кто ценит размеренность и предпочитает двигаться по дню без лишней суеты.

У Овнов может сложиться прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Руководители фирм, администраторы, учредители могут рассчитывать на поддержку своим начинаниям со стороны подчиненных сотрудников. Звезды советуют вам действовать строго по заранее составленному плану и не отклоняться от намеченного движения к цели. Ваше трудолюбие будет вознаграждено.

Звезды советуют Тельцам приложить максимум усилий к тому, чтобы увеличить популярность своих товаров и услуг у потребителей. Сегодня вы способны на крупные масштабные решения. Экспансия в бизнесе приветствуется и получает мощный импульс к развитию. Можно выходить на новые рынки, заключать договоры на поставку продукции из других регионов и находить новые логистические маршруты.

От Близнецов сегодня звезды ждут смелых поступков и решительных действий. Это особенно актуально для бизнесменов и тех, кто имеет отношение к контролю. Хорошо пойдут дела у работников коммунального хозяйства и кредитно-финансовых организаций. Можно брать и давать деньги взаймы, оформлять договоры на получение кредита и страховать недвижимое имущество.

Успешно может сложиться этот день для Раков, строящих свой бизнес на интенсивном партнерском сотрудничестве. Звезды советуют вам предоставить партнеру право действовать полностью по своему усмотрению, поскольку его деятельность может принести вам удачу. Легко и без бюрократических препятствий удается решить любые вопросы с документами. Можно подготавливать отчеты.

Львы сегодня могут тяготеть к практической работе, результаты которой можно увидеть воочию. Наиболее преуспевают работники физического труда, выполняющие свои обязанности в промышленном производстве и в сервисных центрах по ремонту автомобилей и сложной бытовой технике. Хорошее время для совершенствования профессиональных навыков в использовании инструментов.

У Дев сегодня может существенно вырасти творческий потенциал и способность находить нестандартные решения в сложных вопросах. Вам сопутствует финансовая удача, и звезды советуют максимально использовать это обстоятельство. Например, можно делать закупки оптовых партий товара с целью их последующей продажи в розницу. Ваши услуги будут популярны у клиентов.

Очень важный и ответственный день ожидает тех Весов, которые находятся на завершающем этапе в каком-то деле. Звезды обязательно советуют вам доводить до полного конца те дела, которые вы выполняете. Нельзя откладывать на завтра то, что можно закончить сегодня – это правило особенно актуально для вас сейчас. Добьются успеха работники жилищно-коммунального хозяйства и строители.

Скорпионам звезды советуют прилагать усилия к укреплению и развитию деловых связей. Вы можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем будет вам полезен и может стать вашим надежным компаньоном в бизнесе. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Полезная информация сама идет вам в руки. Процветают торговцы, работники транспорта и социальных служб.

У Стрельцов, работающих индивидуально или в государственных учреждениях, этот день будет связан с повышением уровня доходов. Звезды советуют вам не лениться и энергичнее браться за дело. Рекомендуется действовать традиционными, многократно проверенными методами и не менять ничего в сложившейся практике. Такой стиль работы принесет вам наибольший результат.

Настал день проявить себя Козерогам, привыкшим действовать самостоятельно и брать ответственность на себя в любом деле. У вас может быть вполне оптимистичный настрой, благодаря чему вы добьетесь положительных сдвигов практически в любом деле. Направьте острие своих усилий на работу с информацией. Умение правильно и гибко выстроить взаимодействие между партнерами приведет к хорошему результату.

Чтобы Водолеям добиться продвижения вперед в своих планах, звезды советуют дистанцироваться от источников стресса. Незаметная для окружающих деятельность, тихая сосредоточенная работа – вот что даст вам наилучший результат. Особенно это почувствуют те, кто имеет возможность получать дополнительные доходы. Вам могут предложить выйти на подмену коллеги в сверхурочное время.

Без дружеской поддержки Рыбам сегодня не обойтись. Не отказывайтесь от встреч с единомышленниками для обсуждения насущных вопросов. Работа в творческом коллективе позволит вам в наибольшей степени раскрыть свой потенциал. Ваш авторитет и роль при групповой работе заметно вырастет. Успешно пойдут научные исследования и проектно-конструкторская деятельность.

