Как не разрушить отношения из-за эмоций — любовный гороскоп на 24 марта

Многим знакам придется проявить гибкость, сдержанность и внимательность к деталям, чтобы не испортить отношения. Импульсивность и лишние слова могут сыграть против вас, поэтому лучше действовать осторожно, выбирая комфортную атмосферу и избегая лишнего давления на партнера.

Сегодня звезды дают Овнам надежду на приятное свидание или интригующую случайную встречу, но предупреждают, что это может случиться не в самых удачных обстоятельствах. Возможно, придется поволноваться в дорожной пробке или пережить всплеск личных симпатий на фоне каких-то нервирующих приключений.

Сегодня влюбленным Тельцам придется считаться с обстановкой или с нюансами чужого поведения. В какой-то момент в игру может вступить навязанная извне суета, спешка или раздражительность. Ловко подстроиться к такой ситуации или покинуть ее под дипломатичным предлогом, Тельцам придется решить самим.

Сегодня Близнецы станут более предприимчивыми, но и более чувствительными, их реакции на многие события обострятся. Своим неуравновешенным поведением они могут как помочь себе, так и навредить. Для приятного свидания им желательно найти обстановку, где смягчающих факторов больше, чем раздражающих.

Сегодня для Раков будет не самой легкой задачей удержаться на нужной высоте и сохранить в глазах пассии желаемый имидж. В беспокойной обстановке этих суток может возникать много помех, сбивающих их с толку и роняющих их авторитет. Ради любви им придется стать более гибкими в поведении или взглядах.

Сегодня звезды советуют Львам занять в любви умеренную позицию, избегать инициатив и попыток форсировать события. Этот день создает предпосылки для приятного, но постепенного развития событий в делах сердечных. Любой лишний порыв грозит отбросить на шаг назад, нарушить баланс и подпортить гармонию.

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам вести себя аккуратнее и дальновиднее не только в общении с любимым человеком, но и в компании вероятных общих друзей. День не только заостряет текущие нервирующие разногласия, но и создает предпосылки к их неожиданному драматичному продолжению в будущем.

Сегодня Весов устроит гармоничный фасад и общая структура отношений, но могут смутить детали. Возможно, им придет мысль, что на партнера в чем-то нельзя положиться. При таких подозрениях звезды советуют не обижать близкого человека прямым обвинением, но считают допустимым небольшой скрытый тест.

Сегодня Скорпионы способны совершить в личной жизни ряд промахов. Причиной нередко будет новая обстановка, в которой им приходится наугад корректировать свою линию поведения и учиться действовать немного иначе, чем они привыкли. Звезды советуют им ценить даже скромные успехи в этом направлении.

Сегодня для Стрельцов сохраняется риск промаха в личных отношениях, особенно если они еще не выработали новую манеру действий или все еще болезненно реагируют на какие-то старые триггеры. Чтобы сдержать опрометчивые порывы, звезды советуют придерживаться определенных ритуалов любовного общения.

Сегодня обстоятельства продолжат испытывать Козерогов на психологическую устойчивость или житейскую смекалку, заставляя преодолевать в романтических планах мелкие раздражающие помехи. Звезды не советуют выбирать формат свидания, подразумевающий поездки или активную поддержку связи на расстоянии.

Сегодня обстоятельства подсказывают Водолеям подходящий красивый план свидания – но чтобы он сработал, придется придерживаться его строго, не выходя за определенные рамки хорошего тона. Подпортить гармонию и нарушить баланс могут язвительные намеки, коварные вопросы или тайные хитроумные действия.

Рыбам звезды напоминают, что сегодня для них могут обернуться неприятным побочным эффектом их собственные эмоциональные порывы, которые кажутся им более чем естественными. Излишняя страстность, предприимчивость, «реактивность» или болтливость может наделать много бед, если не взять ее под контроль.

