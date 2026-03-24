Кто столкнется с трудностями, а кто найдет выход — гороскоп на 25 марта

Эффективность любых порывов в это время под вопросом. Не слишком успешны поездки, переговоры и попытки уладить недоразумение. Во второй половине дня вступление Луны в знак Рака подчеркнет необходимость уточнить новые правила, заново выстроить с их учетом систему жизненных приоритетов, отношение к традициям, границы территории или семейную иерархию. В центр внимания может попасть старший по возрасту человек или жилье. Возможно, пора согласовать взгляды, порядок в доме или границы ответственности, либо отделиться от семьи.

Утро дает Овнам время для контактов с внешним миром и улаживания тех проблем, которые могли возникнуть у них в общении или поездках. Вторая половина дня обратит внимание многих Овнов на частную жизнь и близкий круг. Возможно, назреет необходимость определиться со своим статусом в семейной или профессиональной иерархии, отношением к старшим, правилами поведения в доме или планами в связи с жильем.

Сегодня утром звезды советуют Тельцам заниматься легкими задачами, а важные планы отложить на вторую половину дня: она поможет уточнить допустимые границы и укажет на скрытые источники контроля – зато внутри этих рамок создаст нужный фон для ведения дел, подскажет удачные пути, контакты или каналы информации. К вечеру могут поступить новости, станет проще поддерживать связь с родственниками.

Близнецам стоит начать этот день с внимания к своим привычкам и текущим потребностям. Первая половина дня оставит им возможность отдыха, если у них все в порядке, и даст время эмоционально остыть, если они были чем-то взволнованы. Во второй половине дня может потребоваться решение или уточнение планов в связи с перспективой будущего. Не исключено, что при этом окажется затронут финансовый аспект.

Сегодня для Раков важнее вторая половина дня. Она подчеркнет границы их возможностей в одних сферах, но компенсирует это открытым путем и гарантированной удачей в других. Рамки, заданные новой должностью, строгими правилами или отношениями с начальством, будут дисциплинировать, а свободные пути дадут поле для общения, действий, поездок, применения своих талантов или следования своим взглядам.

Сегодня утром у Львов есть возможность сгладить остроту некоторых ситуаций или найти приятные стороны в том, что вызывает у них негативные эмоции. Там, где возник кризис, могут наметиться варианты выхода. Вторая половина дня может усилить скрытую сентиментальность, потребность в семье, тягу к родине или внимание к традициям. Возможно, вечер предстоит провести дома или на связи с близкими людьми.

Сегодня звезды советуют Девам быть осмотрительнее в начале дня. В это время будут сохраняться неблагоприятные условия для дел и оставаться в силе негативные эмоциональные флюиды, может царить дух нервозности или коварства. Есть риск потерпеть неудачу, обострить конкуренцию или усложнить себе путь к цели. Вечер сулит больше надежд, обещает более удачные условия для переговоров и сотрудничества.

Сегодня звезды не рекомендуют Весам медлить, если они хотят сгладить недоразумение, дипломатично решить тот или иной частный вопрос. Вторая половина этого дня может придать мелкой проблеме нежелательный масштаб, подчеркнуть личные разногласия или системные противоречия. Может настать рубежный момент в карьере, отношениях или важном деле, потребоваться техническая или информационная поддержка.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня для них благоприятнее вторая половина дня. Именно в это время им откроются пути удачи и моральной поддержки, а в затруднительной ситуации вдруг случится благотворный перелом и появятся желаемые возможности. Если утром не удается доказать свои права или применить мастерство, задерживается ожидаемая помощь или молчит вдохновение, стоит дождаться вечера.

В первой половине этого дня Стрельцам нежелательно включаться в переговоры, активно строить отношения и начинать сотрудничать: почва для взаимного интереса есть, но в данный момент все может обернуться спором, конкуренцией или недоразумением. Вечер потребует большей закрытости и интимности. Остаток дня может пройти в режиме частных дел, в семейных или других важных доверительных разговорах.

Сегодня утром Козерогам не стоит рассчитывать на идеальный результат в своих текущих делах. Не стоит и винить себя за это: полный успех может оказаться недостижим по разным причинам, никак не связанным с личным усердием. Внимания требует вторая половина дня: она создаст хорошие условия для переговоров и сотрудничества, но вначале, возможно, придется преодолеть какой-то принципиальный барьер.

Сегодня утром звезды советуют Водолеям не огорчаться из-за возможных промахов и ценить даже скромные успехи на новом пути: позже они повлекут за собой более крупные приятные достижения. В частности, это касается сферы игр, бизнеса, свободной профессии и личной жизни. Вечер может обратить внимание на служебные или семейные дела, побудить к обращению в сервис, проявлению заботы или поиску помощи.

Рыбам звезды подсказывают, что первая половина этого дня для них неблагоприятна. Гармоничные тенденции могут остаться для них закрытыми, а вот риски сохранятся. Если допущена ошибка из-за горячности, не стоит в ней упорствовать. Гораздо более удачные условия начнут складываться к вечеру, но вначале, возможно, придется устранить с пути препятствие (например, уточнить свои финансовые возможности).

