Кому будет туго на работе — финансовый гороскоп на 25 марта

Многим знакам придется столкнуться с препятствиями в работе, техническими сбоями и нехваткой поддержки со стороны коллег или партнеров. Важно сохранять самообладание, избегать импульсивных решений и быть внимательнее к информации и финансам — гибкость и терпение помогут минимизировать потери и сохранить позиции.

Этот день может начаться для Овнов с неприятностей. Вы можете оказаться в изоляции или вашу активность что-то или кто-то будет ограничивать. Могут активизироваться ваши недоброжелатели среди коллег. Не следует придавать значение разного рода слухам и сплетням. Это приведет к усилению недоброжелательной психологической атмосферы в коллективе.

Тельцам сегодня вряд ли стоит рассчитывать на надежность друзей и их поддержку. Могут возникнуть сложности при работе в составе группы единомышленников при проектно-конструкторских разработках и составлении бизнес-планов. Если вы занимаете влиятельное положение в коллективе, то приложите усилия к тому, чтобы отложить обсуждение острых вопросов на конец дня или на другой день.

Близнецам с утра звезды советуют не столь рьяно добиваться поставленных целей и держаться подальше от начальства. Дело в том, что вы можете быть склонны к эмоциональному неуступчивому поведению, что не лучшим образом отразится на ваших деловых качествах. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать некие препятствия, которые мешает вашему движению вперед.

Звезды советуют Ракам отложить на другой день планы по проведению рекламной кампании и дальним поездкам. С утра вас могут пытаться отвлечь от работы телефонными звонками и предложениями деловой встречи. С другой стороны, вы будете ждать сообщения от делового партнера издалека, но так и не дождаться его. Работа Интернета часто может нарушаться. Осложняется внешнеторговая деятельность.

У Львов этот день может быть связан с неожиданными событиями форс-мажорного свойства. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Нежелательно заниматься оформлением страховки на имущество фирмы. Бизнесмены могут получить из налоговой инспекции вызов на беседу по поводу возможных обнаруженных нарушений.

Первая половина дня может быть отмечена у Дев обострением противоречий в деловом партнерстве. Ваше осторожное поведение может войти в конфликт с эмоциональными действиями партнера по бизнесу. Если выработаете с клиентскими заказами, то старайтесь внимательнее прислушиваться к пожеланиям заказчиков. Очень важно сейчас проявить должную гибкость в поведении.

Основной проблемой у Весов в этот день могут стать эмоциональные трудности при взаимоотношениях с коллегами. Звезды советуют вам не воспринимать близко к сердцу возникающие сложности в работе. Технические сбои не должны выводить вас из равновесия. Посторонние разговоры могут привести к тому, что вы будете не в состоянии нормально выполнять свои обязанности.

У Скорпионов творческих профессий этот день может стать кризисным. Все то новое, что вы готовы будете предложить своим коллегам, может наталкиваться на их непонимание и сопротивление. От этого ваш творческий энтузиазм может на время угаснуть. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от спекулятивного бизнеса. Отложите составление бизнес-плана на другой день.

Неблагоприятно может сложиться этот день для Стрельцов, занимающихся проектированием и строительством объектов недвижимости. Попытка утвердить готовый проект для начала застройки в государственных учреждениях может натолкнуться на множество бюрократических препон. Документы, которые вы предоставите инстанциям, могут зависнуть без всякого видимого результата.

Козерогам звезды советуют ограничить свои деловые контакты и поездки в первой половине дня. Не позволяйте себе отвлекаться на посторонние разговоры, поскольку вы не почерпнете из них полезной информации и лишь потеряете рабочее время. Обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающую вам информацию. Опасайтесь обмана при заключении посреднических и торгово-закупочных сделок.

Водолеям звезды советуют тщательно контролировать свои финансовые расходы и по мере возможности стараться их ограничивать. Дело в том, что потраченные сегодня деньги могут не дать вам желаемого эффекта. У вас может возникнуть желание сделать капиталовложения в недвижимость, однако эта статья расходов может стать на сегодня наиболее убыточной.

Рыбы могут почувствовать в себе усиление эмоциональности и желания действовать самостоятельно. Для индивидуальных предпринимателей это неплохой день. Он помогает вам правильно оценить свои реальные способности и возможности. Если вы утром столкнетесь с открытым противодействием своим инициативам, то звезды советуют вам проявить гибкость и повторить попытку добиться своего в конце рабочего дня.

