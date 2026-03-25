ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как сохранить гармонию в отношениях — любовный гороскоп на 26 марта

25 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Эмоции берут верх, а обстоятельства диктуют свои правила — сегодня в любви важно проявить гибкость и внимательность к партнеру.

Фото: FOTODOM

Одним знакам придется считаться с формальностями и семейными делами, другим — действовать решительно, не упуская шанс. Звезды советуют не откладывать важные разговоры, но избегать лишней принципиальности: искренность и мягкость помогут сохранить гармонию.

Овен

Сегодня влюбленные Овны не вполне свободны в выборе. Строя романтические планы на этот день или на более долгий период, многие Овны будут вынуждены принять во внимание свои семейные обстоятельства, жилищные условия или новые должностные обязанности, считаться с традициями или формальностями.

Телец

Этот день позволяет Тельцам избегать двойственных ситуаций в личной жизни, но лишь на время. Не исключено, что уже завтра неоднозначные моменты снова напомнят о себе, лишая уверенности. Не стоит медлить, если планируется важное свидание, назрел серьезный разговор или предстоит совместная поездка.

Близнецы

Сегодня общительность и предприимчивость сочетаются у Близнецов с чувствительностью. В свои слова и действия они вкладывают много эмоциональной энергии. При этом они часто преследуют определенную цель. Возможно, они будут стремиться позаботиться о любимом человеке или захотят что-то ему доказать.

Рак

Сегодня влюбленные Раки не только эмоциональны, но и энергичны. Свои чувства они предпочтут облечь в ту или иную активную форму. При этом они остаются идеалистами и склонны на время забыть о формальностях, которым подчиняются их любовные отношения. Порой они могут тяготеть к авантюрному поведению.

Лев

В этот день Львам трудно быть непоколебимыми в своих принципах. Решив следовать в личной жизни новым правилам, они могут обнаружить, что пока им не хватает нужной для этого цельности, смелости или самоконтроля. Возможно, они предпочтут действовать скрытно или пойти ради любви на какие-то уступки.

Дева

Сегодня звезды на стороне влюбленных Дев, когда речь идет о закрытии старых тем и поддержке отношений, созданных в прошлом. В этом случае они могут рассчитывать на успех или хотя бы на определенность, дающую им моральное удовлетворение. А вот любовное будущее останется для них многовариантным.

Весы

В этот день Весам стоит следить, чтобы их личные отношения не стали жертвой игры роковых глобальных сил. Если к духовным метаниям партнера или собственной неуверенности добавятся внешние влияния (например, семейные), в уравнении счастья появится новый фактор и удерживать баланс станет сложнее.

Скорпион

В этот день любовная фортуна не оставит Скорпионов, пока они сами выбирают свой фирменный стиль действий и не изменяют себе. Стоит им оказаться в знакомой ситуации, и все их шаги начнут приносить успех. Оказавшись в новых для себя обстоятельствах, они могут обнаружить в своей личной магии сбой.

Стрелец

Сегодня повышенная эмоциональность и потребность в приватности могут склонить Стрельцов к скрытной манере поведения. Многие Стрельцы не захотят афишировать свои чувства и действия, но «за кулисами» будут настойчивы и предприимчивы. Возможно, они захотят обойти какие-то правила или избежать огласки.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит избегать в общении с близким человеком чрезмерной принципиальности, переходящей в тотальный холод. В некоторых ситуациях придется распространить это правило на других людей, например, на семью партнера. К счастью, этот день подскажет и способ, и повод эмоционально открыться.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям принять как должное повышенную эмоциональность, которой могут сопровождаться даже мелкие и незначительные моменты личного общения. Если чрезмерную чувствительность и сентиментальность начнет демонстрировать партнер, не стоит подшучивать над проявлениями его эмоций.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут смело проявлять активность. Повинуясь своим страстям, они выиграют, а пропустив момент, могут пожалеть. Даже если часть позиций ими утрачена, ситуации этого дня позволят им пока остаться в отношениях лидерами, действовать согласно своему темпераменту и своим идеалам.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Политика конфиденциальностиУсловия использования