Кому стоит импровизировать — гороскоп на 28 марта

Лучше заранее подготовить место отдыха, креатива или развлечений. Это подходящий момент для того, чтобы задать новые правила игры, опробовать новый сценарий в романтической сфере или новую концепцию творчества. Ситуация может подразумевать долю явного или скрытого системного контроля, оценки, отбора. О личной ответственности придется помнить тем, кто имеет дело с детьми (родителям, воспитателям).

Этот день может удерживать Овнов в фазе колебаний и выбора в отдельных вопросах, но позволяет им быть цельными в главном, что укрепит их позиции. Составив для себя определенный план, они могут следовать ему до ночи, если те или иные эмоции или сюрпризы не начнут сбивать их с курса. Некоторым Овнам план, роль, долг и цель укажут обстоятельства, например, профессиональные, любовные или родительские.

В этот день звезды советуют Тельцам наметить примерную программу работ, игр или отдыха, чтобы в один прекрасный момент (сегодня или завтра) не стать невольной жертвой непредсказуемого поворота ситуации, чужих капризов или собственного настроения. Последовать этому совету будет особенно полезно Тельцам-родителям, а также Тельцам, которые занимаются своим домом или творчеством, ждут в гости друзей.

Ситуации этого дня для Близнецов потенциально благоприятны. Они дают им шанс отвлечься от работы и весело провести время, а заодно создать полезные перспективные заделы в личной жизни или в профессиональной сфере. Но на деле все решат их текущие приоритеты. Не исключено, что из-за работы им будет не до развлечений, игр и романтики, или прошлое пока будет занимать их мысли сильнее, чем будущее.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им выгодно следовать определенной программе действий в своих финансовых делах, а также в других сферах жизни, требующих вложения эмоциональных или материальных ресурсов (например, в любви, игре с расчетом на выигрыш или творческой карьере с надеждой заработать). Расставляя приоритеты, необходимо опираться на новые планы, ориентиры и ценности, а не на старые.

Сегодня звезды приглашают Львов сделать шаг в сторону новых долгосрочных программ, например, профессиональных. Некоторых Львов к этому принудят обстоятельства (долг, заранее составленный план). В обоих случаях, им потребуется самодисциплина, дальновидность, вера в отдаленный успех и доля терпения. Подходящий момент, чтобы примерить на себя новый образ или представить себя в новой должности.

Сегодня Девам придется подстроиться к обстановке, которая не обязательно во всем будет отвечать их текущим желаниям. Возможно, им предстоит надеть на себя маску или принять участие в чужой игре. Звезды не советуют считать такие ситуации потерянным временем и намекают, что они могут многому научить. Может стать яснее суть нового сценария в сфере финансов, творчества, любви или воспитания детей.

В ситуациях этого дня для Весов могут содержаться элементы игры, творчества, веселья, экспромта и неформального общения, а также ноты романтики и признаки личной симпатии – но у событий также есть сценарий, полная версия которого видна не всем. Многие Весы в числе «посвященных», но не в числе руководителей. Возможно включение системы оценок, явно или незримое присутствие контролирующей фигуры.

Скорпионам звезды напоминают об ответственности, которой чреваты для них ситуации этого дня, и советуют им быть предусмотрительнее. За фасадом игры, свободного креатива или гарантированной официальности может таиться скрытый фактор (контроль, пробелы в правилах, некомпетентность в оценках). Особая внимательность желательна в сфере профессии и карьеры, в делах, связанных с творчеством или детьми.

Сегодня звезды советуют Стрельцам больше доверять ходу событий: они указывают им верное направление, где есть (или складываются) реальные пути для их развития или успеха. Пойдя одним из этих путей, однажды они смогут вырасти духовно, расширить кругозор или полномочия, получить признание и обрести счастье. Чтобы полнее настроиться на эту волну, лучше отложить рутинные раздражающие дела и контакты.

Этот день дает Козерогам поле для творчества в рамках их долгосрочных новых планов, особенно связанных с домом, профессиональной карьерой, личной жизнью или делами детей. Однако в этом направлении звезды советуют им быть предусмотрительнее и аккуратнее, чтобы не столкнуться с инерцией своих прошлых идей: возможно, они сохраняют свою ценность, но в данный момент могут быть не очень уместными.

Сегодня звезды советуют Водолеям обращать внимание на признаки новых сценариев отношений, включая профессиональные, а также на роли, которые отводятся в различных ситуациях им самим и окружающим их людям. Не стоит надумывать лишнего, если кто-то ведет себя отстраненно и держит дистанцию: скорее всего, это лишь вынужденная маска, которую диктуют человеку те или иные объективные обстоятельства.

Рыбам звезды подсказывают, что в ситуациях этого дня не слишком уместны импульсивные порывы, попытки положиться на старые каналы вдохновения или чутье. Элементы креатива и импровизации лучше сочетать с последовательностью, особенно при освоении новых правил в знакомой сфере. Пропустив первые ступени, предназначенные для адаптации, позже можно столкнуться с потерями в деньгах или в качестве.

