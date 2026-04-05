Почему в начале недели лучше молчать о чувствах, а в середине действовать — любовный гороскоп на неделю 6-12 апреля 2026 года

Овнам будет непросто в общении, Тельцы рискуют не заметить перемен, а Львов навестят былые эмоции. Однако к середине недели у многих знаков появится возможность для теплых встреч и взаимности. Как пройти эту неделю без потерь и насладиться романтикой? Читайте в нашем любовном гороскопе.

На этой неделе возрастет стремление Овнов вести себя в отношениях смело, открыто и естественно, но это будет удаваться им не всегда и не сразу. Не исключено, что вначале они допустят ошибку, создав у партнера ложное или негативное впечатление о себе. Слабой стороной многих Овнов останется общение.

На этой неделе естественная визитная карточка Тельцов – их природная привлекательность, именно она чаще всего будет обеспечивать им в личных отношениях успех. Не без оснований уверенные в своем очаровании, они могут не заметить подспудных перемен в поведении любимого человека или проигнорировать их.

На этой неделе в личной жизни Близнецов продолжается фаза закрытия прошлых сюжетов, которая неумолимо подходит к концу. Не исключено, что на этом пути их все еще будут поджидать мелкие внешние или внутренние кризисы. Желательно честно пройти их, чтобы не оставить в сердце след иллюзий или сомнений.

На этой неделе Раков могут ждать новые повороты в ряде жизненных сфер, но личная жизнь вряд ли войдет в их список. Многие представители знака продолжат рисовать себе близкое и далекое будущее в знакомом старом стиле, не подозревая или не желая думать о том, что может ждать их любовный роман дальше.

На этой неделе над мыслями и чувствами Львов еще властны сюжеты их любовного прошлого, что будет особенно заметно в субботу и воскресенье: в эти дни могут внезапно взыграть былые эмоции и вновь сработать знакомые сценарии. Стоит воздерживаться от попытки завязать или продолжить роман в старом ключе.

На этой неделе звезды советуют влюбленным Девам избегать лишней активности в понедельник и вторник: это не лучшие дни и для продуманных важных шагов, и для случайных бурных порывов. Есть риск опоздать или сказать лишнее. Оптимальный интервал времени для свидания – с вечера среды по вечер четверга.

Во второй половине этой недели Весам стоит быть внимательнее к переменам в поведении своего партнера или поклонника: возможна двусмысленность в словах и действиях, непонятные сигналы в стиле то холодно, то горячо. Прежде чем довериться человеку, постарайтесь узнать его получше.

На этой неделе обстоятельства могут вынудить Скорпионов сменить манеру поведения, но на эмоциональном фоне отношений это пока не отразится. Наслаждаться моментами взаимности и привычной стабильности лучше в середине недели, так как к ее концу ситуация может стать менее предсказуемой и гармоничной.

На этой неделе Стрельцам лучше избегать любовной активности в понедельник и вторник. В это время им будет нелегко разобраться в своих истинных чувствах, выбрать верный момент и нужные слова. К выходным в личной жизни может возникнуть тяга к углублению взаимопонимания и эмоциональной близости.

На этой неделе звезды дают Козерогам шанс насладиться любовной гармонией, но предупреждают, что для этого будет необходимо выбрать подходящий момент и правильно встроить романтические мероприятия в свое расписание. У большинства представителей знака такая возможность появится в середине недели.

На этой неделе Водолеи станут чувствительнее к флюидам любви в субботу и воскресенье. Не исключено, что они захотят дать волю эмоциям и устроить романтический уик-энд. Им стоит помнить, что сейчас подходящее время для прощания или подготовки к переменам, но не для старта новой любовной истории.

Рыбам, намеренным успеть предпринять инициативу в своей личной жизни, лучше проявлять активность в середине этой недели. В начале недели они рискуют допустить в своих словах или действиях досадную ошибку, а в конце недели в привычные ожидания и расчеты могут вмешаться непредвиденные обстоятельства.

