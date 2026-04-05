Как пережить начало недели без травм, ссор и финансовых потерь — гороскоп на неделю 6-12 апреля 2026 года

5 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

Ссоры с родней, незапланированные траты и риск простуды — так начинается эта неделя.

Но не спешите расстраиваться! Уже к середине недели звезды подарят вам удачу в творчестве, спорте, романтике и даже откроют путь к духовным практикам. Как пережить непростое начало и выйти в плюс?

Овен

В начале недели звезды советуют Овнам слегка попридержать свои амбиции, особенно если это касается отношений в семье и с близкими родственниками. Для вас это потенциально конфликтное время, когда ваши личные желания и намерения могут столкнуться с препятствиями со стороны родственников. Возможно, вы почувствуете, что вам не хватает пространства в квартире и попытаетесь как-то это положение исправить. Однако ни ремонт, ни перестановка мебели не дадут вам должного эффекта и впоследствии вам придется возвращать все обратно. Если вы молоды, то у вас может возникнуть импульсивное желание уехать из родительского дома. Это связано с усилением потребности в свободе и независимости, освобождении от опеки и контроля кого бы то ни было. В середине и второй половине недели постарайтесь забыть о своих личных амбициях и переключиться на практические дела. Это хорошее время для преумножения своих материальных ресурсов и урегулирования практических вопросов. Используйте это время для того, чтобы научиться делать что-то полезное своими руками: мастерить, лепить, шить, готовить. Возможно, вам поступят крупные суммы денег из тех или иных источников, либо вы сами сумеете увеличить свои доходы.

Телец

Тельцам в начале недели звезды советуют более внимательно относиться к новой информации, поскольку есть риск, что вам будут поступать ложные сведения негативного характера. Возможно, вы будете много времени проводить в поездках, контактах, телефонных разговорах. Однако следует иметь в виду, что сейчас не следует вести доверительные беседы с незнакомыми людьми. Постарайтесь ограничить контакты, держитесь подальше от сплетен и выяснений отношений. Для этого времени характерна разбросанность интересов, спонтанное переключение с одной темы на другую. Поэтому именно на этой неделе в учебе может обозначиться отставание от программы. Водителям личного автотранспорта следует быть внимательнее в дороге и не подсаживать к себе случайных попутчиков. В середине и второй половине недели усиливается ваша интеллектуальная и физическая активность. Вы будете способны на установление личных спортивных рекордов. Это хорошее время для начала посещения фитнес клубов, спортивных секций. Также это удачное время для любых творческих инициатив и начинаний. Возрастает роль вашего дружеского окружения и общения в социальных сетях интернета.

Близнецы

Близнецам в начале недели, возможно, предстоит понести большие незапланированные расходы, из-за чего может нарушиться баланс бюджета. Подумайте, какие меры вы могли бы применить для экономии и сохранения сбережений. Рекомендуется воздержаться от праздного времяпрепровождения, посещения увеселительных мероприятий типа дружеских вечеринок, дискотек или клубов. Это может потребовать от вас излишне высоких финансовых расходов и не принесет желаемых приятных впечатлений. Возможно внезапное изменение внешних обстоятельств, в результате которых придется вносить коррективы в текущие планы. Особенно это относится к покупке компьютерной техники и прочей электроники. Середина и вторая половина недели может сложиться в целом благополучно. Это хорошее время для проведения расследований, изучения таинственных и загадочных явлений. Возможно, вы почувствуете в себе усиление экстрасенсорных способностей, вам будут сниться вещие и яркие сновидения. Успешно проходит изучение духовных практик, таких как йога, цигун, чтение мантр. В эти дни особенно эффективным и действенным способом коррекции своей судьбы будет обращение к медитации, а также работа по визуализации сокровенных целей.

Рак

В начале недели Ракам, возможно, придется умерить свои амбиции, поскольку вы можете встретить серьезные препятствия на пути к поставленной цели. Не стоит пытаться одним махом решить проблему или идти на принцип в тех вопросах, которые не требуют срочного решения. Особенно это относится к отношениям с теми людьми, которые имеют над вами определенную власть и авторитет. Несмотря на желание проявить себя инициативными поступками, старайтесь учитывать мнение окружающих людей и не нарушать существующие нормы поведения и правила. Помните, что ваша свобода поведения, столь желанная для вас сейчас, заканчивается там, где начинается свобода других людей. И нарушение этой границы может привести вас к неприятностям. В середине недели наступает благоприятное время для обмена мнений и обсуждения любых спорных моментов. Возрастает роль дружеского окружения. Также вы можете познакомиться в интернете с потенциальными партнерами. Могут начаться виртуальные романтические отношения, которые имеют неплохие перспективы. Благоприятное время для укрепления партнерских отношений. Если вы находились в ссоре, то помощь в примирении может оказать друг семьи, который выступит в роли посредника.

Лев

Львам в начале недели не рекомендуется отправляться в дальние поездки, путешествия. А если эти дни уже застанут вас в пути, то старайтесь строго следовать по намеченному маршруту, не отклоняясь с пути. Водителям автотранспорта следует внимательнее следить за дорогой и не допускать нарушений правил дорожного движения – встреча с инспектором дорожно-постовой службы не сулит вам ничего хорошего. Главное, что от вас требуется – это соблюдение существующих правил и норм закона. Также звезды советуют больше времени уделять состоянию своего здоровья и поддержания его в равновесии. В противном случае вы можете пролежать какое-то время в постели с высокой температурой и не сможете выполнять запланированные дела. Середина недели благоприятствует успехам в профессиональной деятельности. Чтобы добиться серьезного позитивного результата, требуется быть готовыми пойти на перемены. Вы сможете проявить свои лучшие пробивные качества, проявляя настойчивость, энергию и изобретательность в достижении поставленных целей. Ориентируйте себя на обновление жизненных реалий, на поиск новых путей и решений. А для этого, возможно, потребуется выйти из зоны комфорта.

Дева

Девам в начале недели звезды советуют действовать предельно осмотрительно и осторожно. Дело в том, что в эти дни высок риск получения травм и финансового ущерба. Прежде чем предпринять важные действия, хорошенько подумайте, к каким последствиям это может привести. Без крайней необходимости лучше не будоражить окружающее пространство. Иначе говоря, звезды не советуют вам предпринимать действия, связанные с риском осложнений. Следует воздержаться от участия в командных видах спорта с активным силовым воздействием. Охотникам, альпинистам, автогонщикам, спелеологам, дайверам и прочим любителям экстремальных видов деятельности лучше в эти дни снизить активность и провести время в комфортных домашних условиях, восстанавливая силы. В середине и второй половине недели может быть благоприятное время для стабилизации и укрепления партнерских отношений. Партнер по браку будет вести себя непредсказуемо, и при этом всякий раз вы будете приятно удивлены. Готовность партнера в случае необходимости прийти на помощь не должна недооцениваться – напротив, осознание этого должно укреплять ваши отношения, вносить в них элемент новизны. Одинокие Девы смогут познакомиться с представителями противоположного пола во время туристических поездок или на увеселительных мероприятиях типа свадьбы или юбилейного вечера.

Весы

Весы в начале недели могут столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств. Это может быть связано с препятствиями вашим инициативам. В любом деле вам придется прилагать много усилий для достижения даже минимального результата. Если вопросы не срочные, то имеет смысл переждать и не расходовать напрасно силы и время. В зону риска попадают партнерские отношения и карьерные устремления. В браке рекомендуется воздерживаться от обсуждения с партнером острых принципиальных вопросов. Даже мелкие спорные вопросы могут привести к конфликтным ситуациям, которые могут разрастись до невероятных размеров подобно снежному кому. Старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством и влиятельными людьми. Середина и вторая половина недели связана с приведением семейных отношений к норме. Улучшаются деловые качества. Вы сможете спокойно и вполне конструктивно обсуждать с членами семьи вопросы урегулирования хозяйственно-бытовых проблем, передвигать мебель, проводить генеральную уборку. Если вы были больны, то можете почувствовать улучшение самочувствия. Прекрасное время для борьбы с вредными привычками и внесения корректив в свой режим дня. Хорошо регулярно заниматься в фитнес-центре.

Скорпион

Скорпионам в начале недели звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Особенно это относится к структуре питания и качеству употребляемых продуктов. Берегите печень, избегайте алкоголя, а также жирной жареной пищи. При наличии показаний от специалиста, лучше в эти дни посидеть на диете или, по крайней мере, не переедать. Будьте осмотрительнее при вождении личного транспорта – нарушения правил дорожного движения могут привести к неприятностям. Это не лучшее время для учебы. Вам будет сложно сосредоточиться на предмете обучения ввиду множества отвлекающих факторов. В эти дни вам будет нелегко сорганизовать себя на продуктивную целенаправленную деятельность, вы будете склонны распылять свои усилия на множество дел и не доводить начатые дела до конца. В середине и второй половине недели прекрасное время для личной жизни. Это касается как супружеских, так и романтических отношений. Состоящим в браке, рекомендуется уступить инициативу в делах своим партнерам. В романтических отношениях может быть много приятных сюрпризов. Вы сможете прекрасно провести время на природе, в загородной поездке или на увеселительном мероприятии в клубе. Ваши романтические отношения станут еще более близкими.

Стрелец

Стрельцам, которые переживают пору влюбленности, в первой половине недели следует быть внимательнее и терпимее в романтических отношениях. Нежелательно требовать от любимого человека больше того, на что он способен. Неумеренные ожидания, в том числе и в интимных отношениях, могут привести к разочарованиям. Могут быть ссоры, размолвки на фоне общей нестабильности отношений. Звезды советуют воздержаться от праздного времяпрепровождения, посещения дискотек, концертов, ресторанов. Также это касается излишнего увлечения компьютерными играми. Возрастает вероятность финансовых потерь и всевозможных чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать того, что повышало бы риск получения травм. В середине и второй половине недели может улучшиться ситуация в делах и в семье. Это хорошее время для благоустройства жилищно-бытовых условий, проведения ремонтных работ. Основной ваш интерес на этих днях будет относиться к практической деятельности, в том числе имеющей профессиональный характер. И именно в практике и решении деловых вопросов вы более всего преуспеете. Складывается благоприятное время для обустройства жилья. Вы сможете без особых проблем делать любые покупки, и они будут удачными.

Козерог

Козерогам в начале недели звезды советуют уходить от супружеских и семейных конфликтов, которые вполне возможны. Возможно, придется столкнуться с неожиданными изменениями в отношениях. Кто-то из членов семьи может не захотеть или не суметь выполнять возложенные на него домашние обязанности. Это может быть связано с ухудшением здоровья кого-то из домочадцев. В любом случае вам, возможно, придется взваливать на себя дополнительный груз забот и хлопот. Желательно воздерживаться от подписания любых важных документов, связанных с партнерством, семьей и наследством. Крайне опрометчивым будет приглашать в эти дни гостей в свой дом или устраивать семейные торжества, юбилеи. В середине и второй половине недели характер влияния планет поменяется к лучшему. Вы станете более общительными и любознательными. Это хорошее время для установления новых знакомств, поездок, учебы и развлечений. Во время короткой поездки в пригородном или городском транспорте может произойти встреча с интересным человеком противоположного пола, которая может перерасти в романтические отношения. Удачные дни для творческой реализации личности, коллекционирования, живописи, хобби и спорта.

Водолей

Водолеям в начале недели рекомендуется особое внимание уделить своему здоровью. В это время может ослабевать иммунитет, и вы становитесь более уязвимыми к всевозможным вирусным инфекциям. Старайтесь дистанцироваться от тех, кто кашляет и чихает, одевайтесь по погоде – переохлаждение может спровоцировать простуду. Другой потенциал проблем может таиться в сфере поездок и контактов. Возрастает вероятность ссор со знакомыми, особенно на почве невыполнения обещаний. Также на этой неделе вам, возможно, придется уделить много внимания уходу за кем-то из близких: человек может попросить вашей помощи или просто ощутить недомогание. Не лучшее время для приобретения домашних животных. В середине и второй половине недели у вас усиливается потребность побыть в спокойной и уединенной обстановке, отдохнуть, расслабиться. Удачно проходят духовные практики типа медитации, чтения мантр, аутогенных тренировок, йоги и пр. Полезны для здоровья водные процедуры: ванна, сауна, русская баня. Постарайтесь найти себе условия для того, чтобы хотя бы ненадолго оставаться в уединении, наедине со своими мыслями и чувствами. Это необходимо для того, чтобы привести себя в состояние душевного равновесия. Складываются благоприятные условия для обустройства жилья.

Рыбы

У Рыб в начале недели может ухудшиться финансовое положение. Есть риск увлечься покупками и потратить много денег. Также у Вас могут быть и другие финансово затратные увлечения. Влюбленным Рыбам не рекомендуется расходовать много денег на подарки, посещение концертов, клубов, ресторанов. Все это может привести к обнулению Вашего бюджета. Не потакайте просьбам ребенка купить ему дорогостоящую игрушку – такая покупка, как и прочие, может оказаться неудачной. В романтических отношениях воздержитесь от обсуждения вопросов, связанных с финансами. Это может привести к ссоре и обвинениям в излишней меркантильности. В середине и второй половине недели вы сможете справиться с трудностями. Прежде всего, вы почувствуете интерес к общению с окружающими, друзьями, знакомыми, родственниками. Возможно, вас пригласят посетить дружескую вечеринку или совершить увлекательную загородную поездку. Успешно пойдут дела у учащихся. Возможны знакомства с новыми интересными творческими людьми, увлекательные совместные поездки. Проявляя живой интерес к делам людей, которые вас окружают, вы сможете быть в курсе всех основных новостей.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

