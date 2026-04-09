Кому сегодня улыбнется удача в недвижимости — финансовый гороскоп на 10 апреля

9 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют активнее участвовать в коллективных проектах, проводить структурные реформы и расширять рынки сбыта.

Фото: cottonbro studio

Удачный день для переговоров с иностранными партнерами, рекламных акций и поиска дополнительных источников дохода. Однако будьте осторожны с финансовыми решениями и переговорами о сотрудничестве. Прогноз для всех знаков зодиака — внутри.

Овен

У Овнов этот день может сложиться неоднозначно для деловой активности. Звезды советуют активнее участвовать в любых коллективных работах. Хорошо подготавливать и проводить профсоюзное собрание или обсуждение планов по развитию вашего акционерного общества. Планы на будущее, составленные сегодня, имеют шансы на реализацию. Вместе с тем этот день неблагоприятен для принятия финансовых решений.

Телец

Основной проблемой этого дня для Тельцов может стать обострение противоречий в партнерском сотрудничестве. Звезды не советуют вам вести переговоры и согласовывать вопросы о сотрудничестве. Имидж фирмы может пострадать от ваших действий. Поэтому постарайтесь ограничить свои инициативы. Вместе с тем это прекрасное время для более доверительных отношений с начальством.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сосредоточить свое внимание на вопросах перспективы развития бизнеса. Полезно посещать выставки-продажи технических новинок, совершать ознакомительные поездки, обмениваться опытом с коллегами. Экспансивный подход к бизнесу сейчас более предпочтителен. Вы сможете расширить рынки сбыта своей продукции и открыть выгодные логистические маршруты.

Рак

Благоприятно складывается этот день для руководителей и ведущих менеджеров. Вы будете в состоянии реализовать свои самые смелые структурные реформы. Звезды советуют действовать решительно и быстро. Кадровые перестановки пройдут безболезненно для подчиненных. Любые действия следует тщательно просчитывать, не полагаясь на удачу.

Лев

Львы сегодня могут провести успешные переговоры с иностранными партнерами и подготовить к подписанию необходимые юридические документы. Сам факт подписания договора лучше провести в первой половине дня. Это прекрасное время для рекламной раскрутки бизнеса. Работники сферы услуг почувствуют приток клиентов. Ваши услуги могут пользоваться возросшей популярностью у клиентов.

Дева

Девам, проходящим курс обучения, звезды советуют сегодня переходить от теории к практике. Это особенно касается тех, кто обучается новой профессии. У стажеров и практикантов возрастает внимание к деталям и способность решать сугубо практические вопросы. Вы сумеете докопаться до причин поломки любого механического устройства и исправить ее. Изобретатели смогут предложить новые технические решения.

Весы

Хорошо может сложиться этот день у Весов, чей бизнес имеет отношение к миру моды, отдыха и развлечений. Успешно поработают устроители рекламных акций, презентаций, выставок-продаж, концертных выступлений и спортивных состязаний. Салоны красоты и фитнес-центры не будут испытывать недостатка в посетителях. Успешно проявят себя те, кто работает по свободному графику.

Скорпион

Хороший день может сложиться у Скорпионов, чей бизнес имеет отношение к недвижимости. Это касается не только агентств по сделкам с недвижимостью, но и ведения строительных, отделочных и ремонтных работ, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Офисным работникам рекомендуется уделить время для наведения порядка с деловыми бумагами.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут обзавестись полезными деловыми знакомствами. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, совершать телефонные звонки, назначать встречи и отправляться в поездки. Проявить внимательность и заинтересованность к людям, и они будут вам благодарны. Это прекрасное время для посреднической и торговой деятельности, консультаций, профессионального обучения.

Козерог

Козероги смогут сегодня существенно повысить уровень доходов. Особенно это касается тех, кто связан со строительством, сельским хозяйством, жилищно-коммунальными работами, рыночной торговлей. Можно крупным оптом закупать товар на складе – он будет пользоваться высоким спросом при продаже в розницу. Можно заключать сделки по аренде помещений и земельных участков.

Водолей

Водолеям рекомендуется направить свою энергию на укрепление и преумножение деловых связей. Это прекрасный день для выстраивания взаимодействия между разными подразделениями в цепочке бизнеса и принятия тактических решений. Полезная информация сама идет вам в руки. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте. Вы сможете открыть выгодный логистический маршрут.

Рыбы

У Рыб отличное время для поиска дополнительных источников дохода. Вы сможете найти вторую работу, график которой позволит совмещать ее с основной работой. Возрастут доходы у тех, кто имеет возможность получать чаевые, например, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Можете рассчитывать на выплату материального поощрения или денежной премии от работодателя.

Как найти компромисс между планами и личной жизнью — любовный гороскоп на 10 апреля
Гороскоп на 10 апреля 2026 года
