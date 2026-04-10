Почему сегодня критика может быть неконструктивной — гороскоп на 11 апреля

10 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее дает дополнительную мотивацию включиться в новое дело, часто – в виде коллективных событий, настроений и ожиданий.

Велика вероятность впечатлиться опытом других людей или найти соратников среди «друзей по несчастью». В заданных рамках приветствуется целевой эксперимент. Может принести пользу необычный метод ведения дел, внештатная работа или неофициальное сотрудничество. Групповые усилия ускорят внедрение необходимых новшеств и могут дать импульс формированию новых сообществ. Не вполне предсказуема финансовая сторона, возможны оригинальные находки или неожиданные траты.

Овен

Сегодня Овнам придется взять на себя ответственность не только за себя, но и за того парня. Да, это будет непросто, но очень важно для вашей кармы. Не стоит навязывать свое мнение кому-либо – вы только разругаетесь с людьми. Высказывайте смело и вслух свои претензии, и тогда вы придете к компромиссу. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не бояться трудностей – вы справитесь со всем.

Телец

Сегодня Тельцам нужно делать ставку на общение – неформальные разговоры обязательно помогут в карьере, да и личную жизнь наладят. Будет легко найти компромисс, но только не забывайте, что это временно. Позже вам придется сменить тактику. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует больше хлопотать по дому – уют будет лечить от стресса в непростые рабочие будни.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужно скромничать – не замахивайтесь на слишком сложные проекты. Занимайтесь тем, что у вас выходит лучше всего. Дотошность поможет в карьере – вы будете замечать важные мелочи, исправлять ошибки. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует быть отзывчивее – протягивайте руку помощи тем, кому она просто необходима, и укрепляйте свою карму.

Рак

Сегодня Ракам будут ставить палки в колеса конкуренты. Будьте дружелюбнее даже к ним, и тогда день пройдет хорошо и даже приятно. Поумерьте пыл и амбиции – сейчас они испортят вам всю малину. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует оценить свою жизнь и понять, чего вам не хватает – это начало крутых перемен. Отвлекайтесь от работы время от времени, чтобы голова не пошла кругом от дел.

Лев

Сегодня Львам стоит больше хлопотать по дому – уют будет спасать вас от стресса после долгих рабочих будней. Дотошность в делах поможет избежать ошибок и продвинуться на ступеньку по карьерной лестнице. Главное – не упустить момент. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует просить помощи у близких – только они могут успокоить вас, сказать важные и нужные слова в непростой ситуации.

Дева

Сегодня Девам стоит опираться на свой нескончаемый опыт – уроки прошлого помогут в будущем. А вот на критику стоит «забить» – она сейчас не конструктивно и, скорее всего, уколет вас очень больно. Слушайте лишь внутренний голос, ведь он будет на вашей стороне. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует общаться с коллегами больше – сможете услышать важные новости.

Весы

Сегодня Весам палки в колеса будут ставить конкуренты. Бороться с ними смысла нет – сейчас у вас не так много сил и желания. Лучше быть дружелюбнее и тогда они, возможно, перейдут на вашу сторону. Хотя мы не гарантируем этого. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует быть осторожнее в спорах – можем отпугнуть от себя авторитетных и нужных людей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит считать ворон – действуйте молниеносно, чтобы заявить о себе, познакомиться с важными и нужными людьми. Общайтесь больше и не бойтесь рисковать – это окупится. Вдохновлять будут сложные задачи. Да-да, из-за них вы сейчас не будете беситься, они станут вашим стимулом двигаться вперед. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует решать бородатые проблемы – сейчас вы справитесь с ними по щелчку пальцев.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит хлопотать по дому – уют будет спасать от стресса после долгих рабочих будней. Разложить по полочкам стоит и свои мысли – сейчас в вашей голове хаос и от этого тормозится вся работа. На все стоит смотреть трезво, отгоняя иллюзии. Так вы сможете добиться больших высот. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует искать поддержку в лицах своих близких – они скажут верные слова, подбодрят вас.

Козерог

Сегодня Козерогам ставят палки в колеса конкуренты. И стоит быть к ним дружелюбнее, тогда они не перейдут вам дорогу. И поменьше спорьте – это не приведет вас к компромиссу, только подпортит нервы. Гороскоп на сегодня для знака Козерога рекомендуют не слушать советы даже самых близких – они поведут вас не по той дорожке или вы можете серьезно ошибиться. Доверяйте лишь внутреннему голосу.

Водолей

Сегодня Водолеям будет на что или кого опереться. И тогда дела пойдут в гору. Только вот с темами для разговоров стоит быть осторожнее, иначе можно сцепиться в споре и подпортить настроение и себе, и собеседнику. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует хлопотать по дому – уют будет лечить вас от стресса после долгих рабочих будней. А это немаловажно.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит работать на перспективу – плоды ваших решений порадуют вас, но не скоро. Опирайтесь на свой опыт, ведь уроки прошлого в этот день будут помогать во всем. Важно обращать внимание на нюансы, чтобы не совершить серьезных ошибок. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует быть открытым ко всему – хотя планы и не исполнятся, но дела все равно пойдут в гору.

