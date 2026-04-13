ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Почему сегодня лучше отложить поездки и переговоры — гороскоп на 14 апреля

13 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Юпитера создает базовый благоприятный фон.

Фото: rumbler.ru

День усиливает восприимчивость к духовной жизни и высшим эмоциям, музыке и искусству, подпитывает чувства любви, признательности и родственной привязанности, может склонить к проявлениям доброты, щедрости, сочувствия или благотворительности. Возможна тяга к вкусной еде и напиткам. Есть надежда на подарок, уступку, моральную и материальную поддержку, удачную покупку. Возможны заминки в контактах и в информационной части: задержки вестей, временные сомнения, перемена в образе мыслей. Лучше отложить поездки и переговоры.

Овен

Сегодня у Овнов будет целый воз и маленькая тележка крутых возможностей. Хотя вы и не успеете воспользоваться всеми, но многие шансы все же не упустите. Смекалка поможет в самых сложных ситуациях. Вы сможете не только выпутаться из неприятной истории, но и продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не отказываться от поддержки – люди помогут вам справиться с проблемами быстро.

Телец

Сегодня Тельцам просто необходимо держать в тайне свои идеи – можете услышать немало критики. А это погрызет вашу уверенность в себе. Не стоит соглашаться на предложения – сейчас они высосут из вас все соки, да еще и подкинут новых проблем. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует обратить внимание на дела, которые уже не могут ждать – завершив их, вы обретете легкость и даже дзен.

Близнецы

Сегодня на Близнецов словно из рога изобилия посыплются отличные предложения. Соглашайтесь на все – деньги и яркий опыт обеспечены. Время спешить – сейчас придется браться за несколько дел одновременно и таки бежать впереди паровоза. Тогда исполнятся все планы на день. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует делать что-то в новинку – успех не заставит себя долго ждать.

Рак

Сегодня Ракам нужно быть оптимистами, смотреть в будущее с надеждой. Это поможет и по карьерной лестнице продвинуться, и, неожиданно, наладить отношения. А еще стоит быть дружелюбнее – так будет проще заводить разговоры с незнакомцами. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует браться за крошечные задачи, мелкие дела – они настроят на что-то большее.

Лев

Сегодня Львам не помешает болтать побольше. Только очень важно следить за эмоциями собеседника – если настроение меняется на негативное, уходите подальше. Ничем хорошим это для вас не закончится. В особенно сложные моменты нужно просить помощи у влиятельных людей – вам не откажут. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует следовать своему плану – тогда вы успеете больше, чем запланировали.

Дева

Сегодня Девам повезет в самый неожиданный момент. Но только не стоит надеяться на Вселенную, из некоторых ситуаций придется выпутываться самому. Не бойтесь браться за несколько дел сразу – сейчас даже самые сложные задачи вы будете щелкать как орешки. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует порадовать себя покупками – тратьте деньги, заработаете еще больше.

Весы

Сегодня Весам помогут сами звезды – все задачи вы будете щелкать как орешки. Но не стоит рассчитывать исключительно на них, стоит и самому быть активным и инициативным. Время экспериментов – не бойтесь рискнуть, вы получите хороший опыт. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером взяться за хобби – вам нужно будет отдохнуть от всех и всего.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно заострить внимание на семье и нуждах близких – от вас ждут действий и важных слов. Ваше обаяние будет притягивать людей со всех сторон. Главное – не бояться знакомиться. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует прислушиваться к чутью – оно подскажет, с кем можно иметь дело, а кого лучше обходить стороной. В карьере поможет настроение, так что поднимайте его всеми возможными способами.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут отлично ориентироваться в нескончаемом потоке новостей. Заостряйте внимание на самом важном, но информацию обязательно проверяйте. Больше отдыхайте и общайтесь – и то, и другое будет расслаблять и поднимать настроение. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечером творить – вы можете понять, как монетизировать свое хобби.

Козерог

Сегодня Козерогам крупно везет: на вашей стороне будут сами звезды. Полезно радовать себя покупками – поднимите себе и настроение, и желание усиленно работать дальше. Будет сложно достучаться до других – сейчас вас не будут слышать от слова совсем. Но при этом лучше не спорить, это ничего хорошего вам не принесет. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечер провести шумно и в кругу друзей – получите яркие эмоции.

Водолей

Сегодня Водолеям будет везти во всем – сама Вселенная поможет щелкать сложные задачи как орешки. Даже получится осуществить несколько желаний. Все решения, принятые в этот день, отпечатаются на будущем, поэтому будьте осторожнее. Подумайте несколько раз, прежде чем давать ответ. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует вечер провести в кругу любимых – поймаете дзен.

Рыбы

Сегодня Рыбам нужна компания – только в кругу любимых и разговорчивых людей, они смогут отмахнуться от негативных мыслей. Вообще, настроение в этот день будет «скакать», поэтому лучше не принимать важные решения. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует начинать что-то с нуля – результаты будут ошеломительными. Просите помощи у близких – так вы быстрее добьетесь своего.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Политика конфиденциальностиУсловия использования