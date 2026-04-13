Кому стоит воздержаться от долгосрочного планирования — финансовый гороскоп на 14 апреля

Звезды предупреждают: ложные сведения, критика инициатив и трудности с кредитами могут подпортить день. Но есть и хорошие новости: коллективная работа, торговля, недвижимость и новые деловые связи принесут успех. Узнайте, кому стоит заняться практикой, а кому — искать подработку. Подробный прогноз для всех знаков — внутри.

У Овнов этот день может складываться неоднозначно. С одной стороны, вам могут поступать ложные сведения, которые могут дезориентировать и склонять к принятию ошибочных решений. Не стоит доверять обещаниям и самим раздавать обещания. С другой стороны, это прекрасное время для работы над крупными проектами в составе коллектива. Можно совершать ознакомительные поездки и обмениваться опытом.

Звезды не советуют Тельцам заниматься планированием бизнеса на долгосрочную перспективу. Если вам придется работать в составе коллектива, то воздержитесь от проявления инициатив. Любое ваше предложение может возбудить критическую реакцию и стать началом конфликта. Гораздо удачнее сложится этот день для руководящих работников. Вам удастся принять взвешенные управленческие решения.

Близнецам звезды советуют в любой деятельности вести себя предельно открыто. Это позволит заручиться поддержкой окружающих. Во второй половине дня будет хорошее время для ведения переговоров о партнерском сотрудничестве с иностранными фирмами. Можно расширять свой бизнес, выходить на новые рынки сбыта. Хорошо пойдут дела у вахтовиков, работающих в сложных условиях.

У Раков наступил день, когда рекомендуется активнее применять свои знания в реальной практике. Обсуждение насущных вопросов с единомышленниками может превратиться в пустую трату времени. Деловая переписка и дальние поездки не помогут вам достигнуть цели. Звезды советуют заняться практическим решением проблем. Вы преуспеете в производственной практике, получении навыков работы с инструментами.

Звезды советуют Львам придерживаться традиционного стиля в работе и не пытаться каким-то образом реформировать то, что стало привычным. У руководящих работников могут быть трудности с финансированием текущих проектов и получением кредитов под развитие бизнеса. Бизнесменам следует по возможности отложить визит к налоговому инспектору на другой день.

У Дев может сложиться хороший день для выполнения текущих дел и наведения порядка на рабочем месте. Прекрасно поработают офисные работники, продавцы магазинов, строители и ремонтники. Бизнесменам звезды советуют прислушаться к советам дизайнеров по интерьеру, чтобы сделать вашу фирму более привлекательной для посетителей. Вместе с тем это неблагоприятное время для подписания партнерских договоров.

Успешно может сложиться этот день для Весов, занятых в торгово-закупочной деятельности. Можете закупать оптом на складах партии товара, будучи уверенными, что он будет пользоваться высоким спросом при продаже его в розницу. Успешно решаются вопросы взаимодействия в бизнесе. Вместе с тем это непростой день для работников ремонтных мастерских. Осторожнее обращайтесь с острыми и режущими инструментами.

У Скорпионов могут заметно вырасти доходы от деятельности, имеющей в той или иной степени отношение к недвижимости. Прежде всего, речь идет о сдаче в аренду помещений, заключении сделок по купле-продаже недвижимой собственности, покупке строительных материалов, проведении отделочных и строительных работ, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Воздержитесь от рекламных акций.

Стрельцам звезды советуют наращивать активность при обзаведении новых деловых связей и укреплении устоявшихся связей. Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, могут оказать вам неоценимые услуги в дальнейшем. Рекомендуется заключать торговые сделки, отправляться в короткие поездки, назначать встречи и повышать свой профессиональный уровень за счет образования.

Благоприятно может сложиться этот день для Козерогов, занятых поисками дополнительной подработки. Вам могут предложить вполне приемлемый вариант подработки на полставки или по совместительству. Если ваша деятельность допускает получение чаевых, то эта статья вашего бюджета существенно вырастет.

Водолеи сегодня могут быть наполнены энергией и оптимизмом. Ваша устремленность в будущее и дар предвидения поможет вам в составлении бизнес-плана, при выполнении проектно-конструкторских разработок и при проведении научных исследований. Успешно пойдет работа в составе коллектива над крупными проектами. Ваш авторитет у друзей и единомышленников может заметно вырасти.

У Рыб может успешно сложиться день для делового взаимодействия с влиятельным покровителем. Между руководителями и подчиненными устанавливаются более доверительные отношения. Однако старайтесь вести себя осторожно. Звезды не советуют вам выходить с личными инициативами к начальству. Также следует более разборчиво относиться к людям при установлении деловых связей.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.