Кому сегодня везет в торговле, ремонте и недвижимости — финансовый гороскоп на 17 апреля

Благоприятный день для долгосрочного планирования, коллективной работы и технической модернизации. Хорошее время для инвестиций в недвижимость, рекламы и укрепления деловых связей. Но будьте осторожны: возможны ложные сведения, ошибки в переводах и риски в партнерстве. Лучшая стратегия — спокойная работа в тишине без лишних отвлечений.

Овны, заинтересованные в карьерном росте, смогут укрепить свои позиции на занимаемой должности. Со своим непосредственным начальством у вас могут установиться доверительные отношения. Вам могут предложить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время и с повышенным тарифом оплаты. Постарайтесь не подталкивать события, а идти вслед за ними – воздержитесь от инициатив.

Тельцам звезды советуют не зацикливаться на повседневных делах, и смотреть в перспективу. Если вам предложат принять участие в коллективной работе, типа обсуждения планов развития фирмы на собрании акционеров, то не отказывайтесь от этого. Можно заключать контракты на импортно-экспортные операции, заниматься долгосрочным планированием и обсуждать вопросы развития бизнеса.

Прекрасный день для тех Близнецов, которые занимают руководящие должности и собираются проводить реформы в своей фирме. Можно проводить реформирование структуры управления, техническую модернизацию и делать кадровые перестановки. Ваши действия, направленные на обновление и оптимизацию бизнеса, принесут положительный эффект. Вместе с тем ваши планы могут быть нарушены.

Ракам звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса, посещать выставки-продажи, презентации, давать рекламные объявления в средствах массовой информации. Вы имеете неплохие шансы значительно повысить свою деловую репутацию, равно как и репутацию своей фирмы. Если вы преподаете в вузе или выступаете в суде, то вам удастся донести свои мысли до слушателей.

Результативный день для Львов, занятых в реальном секторе экономики: в промышленном производстве и в ремонтных мастерских. У вас хорошо пойдет любая сложная техническая работа. Также вы сможете успешно осваивать навыки работы с инструментами и оборудованием. Хорошо проявят себя практиканты и стажеры. Однако возможны осложнения, если вы работаете вдали от родного дома.

У Дев, работающих в кредитно-финансовом секторе экономики, этот день может сложиться весьма непросто. Постарайтесь не вкладывать деньги в рискованные проекты. При денежных переводах внимательно следите за цифрами – ошибка тут может дорого вам обойтись, и вы рискуете отправить деньги не по назначению. Успешно пойдет торговый бизнес. Вы сумеете завоевать симпатии деловых партнеров.

Этот день не располагает Весов к деловому партнерскому сотрудничеству. Не рекомендуется подписывать договоры на аренду помещений в совместное пользование. Чтобы день прошел успешно, звезды советуют устроить генеральную уборку на своем рабочем месте. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве, коммунально-бытовом хозяйстве, ремонтных мастерских.

У Скорпионов сегодня может возрасти роль тех деловых связей, которыми вы располагаете. Во многом успех дня может зависеть от вашего умения договариваться с окружающими и работать с информацией. Ускорится товарно-денежный оборот у торговцев. Удачный день для публикации рекламного объявления, поездок и встреч. Вместе с тем старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры во время работы.

Для Стрельцов сегодня может быть важно найти правильный баланс между расходными и доходными статьями бюджета. Рекомендуется по мере возможности придерживать свои расходы, поскольку в течение дня они могут внезапно потребоваться. Бизнесмены могут заниматься выгодными инвестициями в недвижимость и техническую модернизацию. Любые иные траты денег не принесут вам желаемой отдачи.

Козерогам сегодня удастся проявить инициативу в решении актуальных вопросов. Сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Разговоры по телефону, знакомства на транспорте, короткие поездки, переписка по электронной почте, деловые встречи – все эти дела пойдут успешно. Вы сумеете обзавестись полезными деловыми связями и отыскать необходимую для работы информацию.

Неоднозначно может сложиться этот день для Водолеев, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Звезды советуют вам максимально изолировать себя от внешних информационных влияний. Работа с информацией сегодня для вас затруднена, поскольку часто могут приходить ложные сведения, которыми нельзя руководствоваться при принятии решений. Чем спокойнее условия труда, тем выше результат.

Рыбы сегодня могут проявить великолепную способность заводить дружеские знакомства и извлекать материальную выгоду из этого. Ваши инициативы получат поддержку и развитие при работе в составе творческого коллектива. Чем ближе деловые отношения к дружеским, тем успешнее пойдут дела. Хорошо заниматься проектированием и планированием. Успешно проходят научные исследования.

