Почему сегодня лучше не переходить к новому этапу дел — гороскоп на 17 апреля

16 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние поможет частично снять напряженность и подвести некоторые итоги.

Пока не стоит переходить к новому этапу дел. В течение дня есть риск столкнуться с усталостью, падением тонуса или колебанием. Может требоваться время, чтобы восстановить силы или залечить травмы. Желательно приостановить активные работы, взять паузу или пойти на временный компромисс. Вечером вступление Луны в знак Тельца может сместить фокус внимания на финансовые дела, вопросы питания, пополнение запасов или поиск ресурсов. В поле зрения могут попасть старые вещи или привычки, от которых пора избавиться.

Овен

Сегодня Овны вылезут из своей ракушки и захотят отчаянно работать, хлопотать по дому. И это похвально. Но не стоит забывать и об отдыхе – тогда получится сохранять бодрость духа весь день. Кто-то может заразить негативом – все же настраивайтесь на позитив. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не хвататься за несколько дел сразу – велик риск совершить ошибку и тут, и там.

Телец

Сегодня Тельцы так и норовят вляпаться в неприятную историю. И чтобы этого не произошло, обязательно держите все под контролем. По гостям ходить звезды не рекомендуют – вы можете поссориться в пух и прах с хозяевами. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует просить помощи в самый непростой момент – близкие вам не откажут. С ними вы куда быстрее разделаетесь со всеми делами.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит действовать осторожно, планировать каждый свой шаг – можете потерять ту выгоду, на которую рассчитывали. Не стоит бросаться с головой в приключения или авантюры – вы только потратите силы и время зря. Гороскоп на сегодня для Близнецов советует быть обаятельным в разговорах – вам будут больше доверять, а возможно, и брать с вас пример.

Рак

Сегодня Ракам стоит держать хвост пистолетом – вы справитесь со всеми проблемами, если не будете падать духом. Звезды будут помогать, но рассчитывать исключительно на них – неправильная тактика. Лучше и самому прикладывать силы. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует меньше конкурировать – это высосет из вас все соки, но ни к чему хорошему не приведет.

Лев

Сегодня Львы будут правы во всем. Главное – опираться на свои ощущения, не слушать чужие советы. А вот спорить запрещается – ни к чему хорошему это точно не приведет. Можно в чем-то стартануть – вы быстро и легко добьетесь крутого результата. Только верьте в свои силы и не падайте духом. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует быть осторожнее на работе – можно совершить фатальную ошибку и испортить карьеру.

Дева

Сегодня Девам стоит быть напористыми, не бояться идти вперед – вы слишком долго топтались на одном месте. В этот день черная полоса сменится на белую, в вашу жизнь может прийти гармония. Наслаждайтесь этим временем. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует завершать долгоиграющие задачи – для этого пришло самое подходящее время. А вот разговоры стоит заводить поменьше – вы с собеседниками будете говорить на разных языках.

Весы

Сегодня у Весов будут напряженные разговоры. Разрядить обстановку поможет юмор и задушевные беседы. Так что шутите и не бойтесь поведать свои крошечные тайны. Все вокруг будут горазды с вами конкурировать – старайтесь все же сохранять спокойствие. Поможет только это. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует продемонстрировать всем свои лучшие стороны – подтяните карьеру.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет нервненько, но не поддавайтесь панике. Спешить некуда. В списке на день будет слишком много дел – лучше разгрузите себя, двигайтесь вперед плавно. Но работайте не покладая рук – пусть босс увидит, на что вы способны. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует меньше спорить – своего вы не докажете, лишь потратите время.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно словить дзен или, хотя бы, побыть в тишине. Это поможет работать размеренно, никуда не торопясь. Тем более что все у вас будет получаться лучше некуда. Приманить к себе удачу можно с помощью риска – не бойтесь экспериментировать. Все для вас закончится хорошо. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует завершать долгоиграющие дела – пришло то самое время.

Козерог

Сегодня Козерогам придется окунуться в семейные дела – близким нужна помощь именно от вас. Но и на свои проблемы не стоит «забивать». Постарайтесь успеть и тут, и там. Кризис сейчас – это хорошо. Он поможет посмотреть на многие вещи под другим углом и понять, на что вы действительно способны. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не браться за что-то новое – лучше завершать долгоиграющие дела.

Водолей

Сегодня Водолеям будет везти, но с неприятными «бонусами». Так что смешаются и позитивные, и негативные моменты. Но не падайте духом – непреодолимых препятствий не будет. Гороскоп на сегодня советует не тратить время зря – не отвлекайтесь на разговоры или кофе-брейки, иначе не успеете завершить все дела. За новое лучше не браться – работайте над тем, что уже давно нужно закончить.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отложить подальше сложные дела и важные переговоры – у вас не так много энергии, чтобы браться за что-то серьезное. Завершайте дела, которые тянутся за вами хвостом уже очень давно. Не стоит куда-либо торопиться – вы все успеете и без спешки. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует меньше разговаривать – сейчас будет сложно понять собеседников.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

