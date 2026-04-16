Почему сегодня важно посмотреть на себя чужими глазами — любовный гороскоп на 17 апреля

Звезды советуют определиться с позицией в отношениях до вечера, не спешить с выбором подарка и избегать важных шагов. Лучшее время для свидания — вечер, но будьте готовы к внешним помехам и бытовому недовольству.

Этот день может смягчить прямолинейное напористое поведение влюбленных Овнов, напомнить им о разных гранях их личности или о существовании компромиссов в отношениях. Излишне серьезные Овны вновь обретут чувство юмора, а чрезмерно увлеченные своими эмоциями смогут посмотреть на себя чужими глазами.

Этот день не сулит влюбленным Тельцам полной уверенности и безмятежности. В глубине души они могут продолжать в чем-то сомневаться, а внешне носить маску. Вечером возрастет их потребность в любовной гармонии и чувствительность к тому, что ей мешает. Вечернее свидание в чем-то будет некомфортным.

Сегодня утром Близнецы могут быть настроены в отношениях с представителями другого пола на продуманный ловкий маневр, но к вечеру у них могут появиться другие настроения и желания. Возможно, вместо игр и доли расчета им захочется душевного тепла, физического комфорта и тактильных проявлений любви.

Сегодня Ракам важно определиться со своей позицией в личных отношениях еще до вечера, иначе их двойные послания породят у партнера неверные идеи. Допущенные двусмысленности вечером вполне могут перейти в материальную или чувственную плоскость, например, в ожидание дара или определенного поведения.

До наступления вечера Львы могут позволить себе в романтических отношениях выбор или некие вольности, удачный расклад событий защитит их от негативных последствий легкомыслия или смелости. Но в конце дня ошибки в делах сердечных начнут обходиться им несколько дороже, не помешает стать осторожнее.

Девам звезды подсказывают, что сегодня при любом развитии событий в личных отношениях им лучше дождаться вечера. Это более подходящее время для романтического свидания, а если в любовной истории возникла мучительная неопределенная ситуация, удастся на время ее забыть или увидеть под новым углом.

Сегодня гармония в личных отношениях Весов зиждется на равновесии интересов, но партнер может искренне считать, что его интересы важнее. Реальная мера согласия во многом зависит от его установок, например, честности или лицемерия. Вечер может сместить акценты в финансовую или интимную плоскость.

Сегодня Скорпионам стоит быть более чуткими к нюансам своих любовных отношений вечером. В это время маловероятны острые разногласия (наоборот, может возрасти взаимное притяжение), но гармония будет чем-то омрачена. Возможно, это будет легкая тень ревности, разницы вкусов или бытового недовольства.

Сегодня Стрельцы вновь обретут способность смотреть на дела сердечные легко и с юмором. Действия, которые они могли предпринять без особой надежды, принесут им неплохой результат и намекнут на варианты развития событий в будущем. На этом фоне мелкие вечерние заминки в любви не покажутся проблемой.

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит отказываться от вечернего свидания, но с условием удовлетворительного общего самочувствия. Если оно оставляет желать лучшего, идея романтической встречи может оказаться не слишком уместной. Также в конце дня не стоит спешить с выбором подарка.

Утром события подтвердят Водолеям, что ситуация в их личной жизни под контролем – но с наступлением вечера они могут снова оказаться в поле знакомых переживаний, чреватых для них той или иной степенью дисгармонии. Звезды намекают, что сейчас не лучшее время для важного шага или для первой встречи.

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня для романтического свидания предпочтительнее вечер, но предупреждают, что в сопутствующих любовным планам обстоятельствах может не все быть гладко. Те или иные непредвиденные внешние помехи способны подпортить гармонию. Важную встречу лучше отложить на завтра.

