Почему мелкие бытовые жесты важнее подвигов — любовный гороскоп на 18 апреля

Звезды советуют не бояться мини-кризисов, уступать партнеру и ценить моменты гармонии. Узнайте, почему Тельцам важно отделить истинные потребности от навязанных, а Львам — смириться с трансформацией отношений.

Сегодня звезды напоминают Овнам о важности эмоциональной или материальной составляющей в романтических отношениях, о большой роли тактильности и чувственности. Возможно, стоит уделить внимание комфортной обстановке на свидании, устроить романтический ужин или сделать любимому человеку подарок.

Сегодня Тельцы нуждаются в любви и гармонии, но иногда опираются в этой сфере на очевидно изжившие себя принципы, рискуя погнаться за ускользающим призраком былого романтического идеала. Им важно отделить свои истинные потребности и вкусы от понятий прошлого, навязанных когда-то друзьями или модой.

Сегодня звезды призывают Близнецов к любви и гармонии, но в особом контексте, которого требует текущий момент. Многим Близнецам сейчас важнее закрыть прежнюю страницу, чем опережать события и поддаваться новым симпатиям. Там, где отношения исчерпали себя, самое время тепло расстаться друзьями.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня хороший день для романтического мероприятия и для проявлений любви. Приветствуется выбор неформальной обстановки, оригинального подарка или необычного знака внимания. В приятной атмосфере дня может оживиться былая любовь-дружба или вспыхнуть новая симпатия.

Сегодня любовь станет в глазах Львов важным элементом их планов: целью, призом, условием согласия, критерием выбора. Это не лучший момент для начала отношений, но хороший для того, чтобы поставить точку в прошлом романе или смириться с его неизбежной трансформацией (например, переходом в дружбу).

Сегодня звезды советуют Девам не пропускать возможность свидания, так как оно обещает пройти очень приятно. И спланированная, и нечаянная встреча подарит позитивные эмоции и надежду на сохранение гармонии в будущем. При вновь вспыхнувших чувствах рано строить планы, вскоре ожидаются перемены.

Сегодня Весам не стоит бояться любовных драм: это день приятных сюрпризов, хотя не исключен и мини-кризис. События этого дня ведут к определенной черте. Может быть закончена прошлая история, открыт путь к трансформации чувств или к новой любви. Возможно, закончится период рискованных экспериментов.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им лучше поставить на первое место настроения и предпочтения своего партнера. Именно его (ее) комфорт получит решающее значение и окажет на атмосферу свидания наиболее заметное влияние. Ради этого есть смысл поступиться некоторыми собственными вкусами.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня любовь не требует в свое доказательство подвигов и глобальных решений. Вполне достаточно мелких, но приятных жестов практического внимания и заботы (например, кулинарных или бытовых) – особенно, если они оформлены эстетично и с долей оригинальности.

Козерогам этот день позволяет вернуться в мир любви, гармонии и эмоционального комфорта. Некоторые Козероги могут с огорчением констатировать уход былых романтичных идеалов, которые раньше вдохновляли их в личной жизни, но даже в этом случае свидание обещает стать для них достаточно приятным.

Сегодня звезды дают Водолеям надежду на приятное уютное времяпрепровождение в стабильных любовных отношениях. Для начала нового романа прогноз на день не столь однозначный: не исключено, что те или иные старые привычки пока помешают им показать себя перед объектом симпатий с наилучшей стороны.

Обстановка и психологическая атмосфера этих суток радуют влюбленных Рыб. Их эмоции будут преимущественно приятными. Свидание пройдет комфортно и, вероятно, в красивом обрамлении. Стоит ценить любые моменты гармонии в личных отношениях, так как это хороший противовес будущим волнениям и сюрпризам.

