Кому не стоит планировать важных разговоров — любовный гороскоп на 21 апреля

Звезды советуют не планировать важных разговоров на вторую половину дня, контролировать свой тон и не идти на поводу у чувств. Узнайте, почему конструктивный диалог днем может обернуться двусмысленностью вечером, и как избежать упреков и насмешек.

Сегодня Овны общительны и не прочь поговорить с объектом симпатий, но не исключено, что им придется выкроить для этого время из рабочего графика и порой поддерживать разговор на бегу. Нужен самоконтроль вечером: в это время легко утратить связь с реальностью, стать чувствительнее и раздражительнее.

В этот день влюбленные Тельцы рискуют запутаться в полученной противоречивой информации и обнаружить, что она не дает им желаемых инструкций о том, что делать дальше. Звезды намекают, что самые важные вопросы им сейчас следует задать самим себе. Возможно, иссякли чувства или угасли былые идеалы.

Обстоятельства этого дня позволяют Близнецам действовать в собственном стиле и в собственных интересах, но в сферу этих интересов не всегда будет входить личная жизнь. Звезды считают, что это к лучшему, так как план, построенный сегодня, может вскоре быть забыт на фоне внезапного нового увлечения.

В разговорах этого дня Ракам все труднее подавлять свои чувства и сохранять эмоциональный нейтралитет. Если утром они вполне способны обходить сложные для себя темы, то вечером могут поддаться переполняющим их эмоциям и попытаться поставить вопрос ребром. Им важно не оказаться в плену иллюзий.

Сегодня общение с объектом симпатий развивается для Львов в сторону непринужденности и легкости. Серьезный разговор может превратиться в обмен шутками и неоднозначными намеками. Чтобы закончить беседу на приятной ноте и сохранить в ней интригу на будущее, стоит прекратить ее до наступления вечера.

Девам звезды напоминают, что сейчас им лучше разобраться со своими дальнейшими планами, целями и приоритетами, и лишь потом искать в этой системе нишу для личных отношений. Без учета изменившейся обстановки и новых ценностей будущая картина романтической любви может оказаться «воздушным замком».

Сегодня Весам нетрудно поддерживать с партнером конструктивный диалог, и это может породить у них иллюзию стабильной гармонии. Им стоит помнить, что в конце дня общение может принять иной оборот. Возможно, чем-то задетый партнер станет упрямым и резким. Также с его стороны не исключена двусмысленность и скрытые мотивы.

Сегодня обстоятельства продолжат уводить влюбленных Скорпионов в сторону от их истинных желаний, заставляя поддерживать с любимым человеком исключительно поверхностное общение. В конце дня многие Скорпионы начнут поддаваться эмоциям, но рискуют выбрать для этого не самый удачный момент или место.

Стрельцам стоит помнить, что сегодняшние конструктивные диалоги не говорят об их полной неуязвимости в личном общении. Можно вплоть до вечера контролировать ситуацию, шутить и сохранять невозмутимость, а в конце дня внезапно поддаться эмоциям и под влиянием вспышки страстей потерять равновесие.

Сегодня Козерогам нелегко выстраивать гармоничное личное общение. В течение дня их внимание могут целиком поглотить дела, а вечером могут оказаться разбиты надежды поделиться эмоциями с близким человеком: вместо сочувствия есть риск услышать от него слова недоверия, упрека, гнева или насмешки.

Обстоятельства этого дня могут показаться Водолеям не очень романтичными, зато позволяют им постепенно создавать условия для гармоничной личной жизни в будущем. Не стоит без особой необходимости планировать свидание и личный контакт на вечер, если только любимому человеку не нужна срочная помощь.

Сегодня не в интересах Рыб жить одними эмоциями, даже если они всерьез влюблены. Им лучше не отказываться от рационального мышления и стараться контролировать свой тон в общении с объектом симпатий. Главная ловушка поджидает их вечером, когда они способны внезапно пойти на поводу у своих чувств.

