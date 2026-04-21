Отношения могут оказаться на грани краха из-за ссоры — любовный гороскоп на 22 апреля

21 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

Ревность, капризы и буря страстей из-за пустяка: что сегодня происходит в вашей личной жизни?

Звезды предупреждают: даже добрые побуждения могут обернуться проблемой, а надежды будут бороться с разочарованиями. Кого-то ждет трансформация чувств, а чьи-то отношения окажутся на грани краха. Как сохранить близость и не наговорить лишнего?

Овен

Сегодня Овнам стоит аккуратнее выбирать линию поведения в общении с любимым человеком. Под влиянием собственных страстей или эмоционально задевающих обстоятельств они рискуют поддаться ревности, раздражению или повести себя слишком капризно, что вместо сближения поспособствует отдалению.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы рискуют столкнуться с будоражащей их информацией или неровным поведением партнера, а также с чисто техническими помехами, которые могут ждать их в общении или на пути к месту свидания. Перипетии этого дня ускорят наступление определенного рубежного момента в их чувствах.

Близнецы

Сегодня в чувствах Близнецов может твориться хаос или происходить трансформация, и над этим процессом многие представители знака будут не властны. Звезды намекают, что сейчас не стоит доверять собственным эмоциям, какими бы волнующими и яркими они ни были, так как в любой миг они могут измениться.

Рак

Ракам стоит помнить, что многие ситуации этого дня заведомо несут в себе риск страстей и конфликтов. Вспышка эмоций может случиться в любой момент, заставляя утратить душевное равновесие, поступить опрометчиво или наговорить лишнего. Даже добрые побуждения способны обернуться какой-то проблемой.

Лев

Сегодня Львам может быть трудно справиться с эмоциями, что иногда будет отражаться на их личных контактах не лучшим образом. Переживания, события и новости этого дня могут ускорить трансформацию прежних чувств или финал романа, но на едва зародившуюся симпатию способны повлиять скорее негативно.

Дева

Девам этот день способен подарить волнующие и необычные эмоции. Это могут быть яркие знаки судьбы, говорящие о финале любовной истории или гибели прежних романтических идеалов, признаки трансформации старых чувств или предчувствия новой любви. В течение дня надежды могут бороться с разочарованиями.

Весы

В этот день Весы вряд ли заинтересованы в споре, конфликте или энергозатратном приключении, но многие из них втянуты в такой сюжет против своей воли. Возможно, причиной станет поступок партнера, влияние семьи или убеждений на личную жизнь. На пике эмоций есть риск утратить чувство баланса и меры.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им важнее решить какой-то насущный житейский или деловой вопрос, чем пытаться создать стабильность в своей личной жизни. В делах сердечных сейчас лучше довериться судьбе: именно по ее воле идет трансформация в отношениях, обстановке или чувствах партнера.

Стрелец

Сегодня личная жизнь потребует от Стрельцов полной эмоциональной самоотдачи. Возможно, в течение дня им придется пережить не только приятные минуты, но и душевный кризис, пройти через обострение спора и вспышку негативных чувств. Не исключен необдуманный порыв или сказанные в ссоре слова, отчего отношения окажутся на грани краха.

Козерог

Козероги сегодня рискуют оказаться в непростых обстоятельствах, в которых им, как никогда, потребуется поддержка близкого человека. К несчастью, эту поддержку звезды им не гарантируют, а некоторые Козероги гордо откажутся от нее сами. Не лучший момент для приятного свидания или теплого общения.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что ситуации этого дня способны создать суету и вызвать массу эмоций, не всегда гармоничных. Не стоит видеть в каждом таком моменте угрозу любви. Не исключено, что буря страстей разразится из-за пустяка или из-за событий, не имеющих прямого отношения к личной жизни.

Рыбы

Сегодня любовь или верность романтическому идеалу дает Рыбам моральные силы сразиться с любыми помехами. Если они действительно влюблены или верят, что встретят любовь, никакие усилия не покажутся им чрезмерными и напрасными. Но гармонии, к которой они стремятся, этот день может им так и не дать.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиПравда про знаки зодиака, на которую многие закрывают глазаФинансовый гороскоп на 22 апреля 2026 годаГороскоп на 22 апреля 2026 года
Как не распылить силы и довести дела до конца — финансовый гороскоп на 22 апреля
Почему сегодня легко разругаться в пух и прах — гороскоп на 22 апреля
