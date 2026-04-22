Кому сегодня сложно начать с чистого листа — любовный гороскоп на 23 апреля

Звезды советуют не бояться перемен, не спешить с ответом и не держаться за прошлое. Если чувствуете, что теряете контроль, лучше взять перерыв в общении и вернуть равновесие. Узнайте, почему сегодня не стоит удивляться новым симпатиям, а активные шаги лучше отложить до завтра.

Сегодня для влюбленных Овнов может оказаться недостижимым идеальное душевное равновесие, что затруднит им гармоничное общение с близким человеком. В случае ссоры день даст надежду помириться, но шлейф недавней бури может все еще напоминать о себе, вряд ли получится стереть все и начать с нуля.

Сегодня Тельцам не стоит удивляться перепадам своих эмоций или новым открытиям, которые ждут их в сфере личных отношений. Звезды говорят, что такие перемены неизбежны и не должны пугать. Возможно, какое-то время будет преследовать неустойчивость чувств, ощущение кризиса, пустоты или неизвестности.

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит удивляться своим неожиданным новым симпатиям и прихотям. Возможно, захочется полной свободы, романтики или свежих необычных ощущений. Именно таким образом может проявить себя старт нового жизненного этапа, в котором будет еще немало сюрпризов.

В этот день Ракам нелегко объективно увидеть себя и положение дел в своих личных отношениях. Многим представителям знака будут мешать проявления их собственного эго (эмоции, амбиции, романтические идеалы). Также свою лепту в искажение картины могут внести навязанные извне социальные критерии.

Львам звезды подсказывают, что сегодня не стоит давать волю собственным новым чувствам или спешить с ответом на чужой неожиданный знак внимания, вкладывая в это намерение энергию и ресурсы. События развиваются в благоприятном ключе, но для конкретного шага еще должны сложиться подходящие условия.

Сегодня звезды советуют Девам не уходить слишком далеко в прошлое и не строить дальнейшие планы в делах сердечных на его основе. Ситуация основательно и неизбежно меняется, что может повлечь за собой неожиданный вираж романа, всплеск новых чувств или принципиально иной взгляд на любовные отношения.

В этот день судьба уже приготовила Весам приятный поворот в личной жизни, но ему мешает инерция вчерашнего дня. Перемене продолжат препятствовать собственные переживания, упрямые установки партнера или внешние условия. Лучше выждать до завтра с объяснением, примирением и попыткой все изменить.

Сегодня что-то помогает Скорпионам оставаться в любви оптимистами и романтиками, верить в идеальный сценарий и опираться на прошлое. Им стоит помнить, что их настроения могут в чем-то расходиться с логикой событий. К любым неожиданным веяниям в делах сердечных лучше отнестись с долей осторожности.

Сегодня повышенная чувствительность может сыграть с влюбленными Стрельцами плохую шутку, лишая их необходимого самоконтроля и увлекая на деструктивный путь вместо созидательного. Стрельцам, которые дорожат своими отношениями, в этот день лучше взять перерыв в общении, чтобы вернуть себе равновесие.

Сегодня влюбленным Козерогам может создавать помехи собственное эмоциональное состояние. Захваченные своими драматичными переживаниями и порой склонные преувеличивать их, они могут не замечать назревающих приятных мелких новшеств романтического характера, дающих им надежду или полезную подсказку.

Сегодня Водолеям лучше воздержаться от активных шагов в своей личной жизни, но это не значит, что они не могут продумывать сценарии на завтра. Напротив, звезды всячески поощряют их мысли на этот счет и намекают, что с каждым днем события в делах сердечных будет складываться для них все интереснее.

В этот день влюбленные Рыбы напрасно будут пытаться сохранить прошлое в том виде, к которому они привыкли. В личной жизни наметились перемены, избежать которых полностью не удастся. Однако некоторые атрибуты прошлого еще в силе. Например, можно выбрать в качестве фона свидания свою любимую музыку.

