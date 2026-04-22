Как отличить успешную инициативу от неудачной — финансовый гороскоп на 23 апреля

Звезды советуют руководителям-Овнам работать по плану, Тельцам — проявлять инициативу, а Ракам — укреплять партнерство. Удачный день для торговли, рекламы, недвижимости и посредничества. Узнайте, кому стоит избегать критики, а кому — сохранять уединение.

Овен

У Овнов, занимающих руководящие должности, может сложиться прекрасный день для карьерного роста и повышения уровня доходов. Уровень доходов может находиться в прямой связи с вашим профессиональным статусом. Можете рассчитывать на получение выгодного долгосрочного заказа. Одно из ключевых условий успеха дня – работа в строгом соответствии с ранее намеченными планами.

Телец

Успех или неудача этого дня могут целиком и полностью находиться в руках Тельцов. Многие из вас почувствуют в себе прилив энергии и огромное желание действовать по собственной инициативе. Однако не всякая ваша инициатива будет успешной. Удачнее всего пойдут дела у тех, чья работа имеет отчетливо выраженное устремление на экономическую экспансию. Хорошо посещать международные выставки.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут вырасти доходы от дополнительной подработки, помимо основной работы. Вырастут доходы у работников ресторанов и гостиниц. Также хорошо заниматься подготовкой документов для получения причитающихся вам выплат субсидий, компенсаций, пособий, льгот, доплат к пенсиям и налоговых вычетов. Также вам могут предложить поработать на подмене коллеги во внеурочное время.

Рак

Несмотря на то, что для Раков этот день не обещает быть спокойным, тем не менее, вы сумеете справиться с любыми трудностями. Старайтесь сосредоточиться на укреплении делового партнерского сотрудничества, поскольку это наиболее успешное направление на сегодня. Можно обсуждать планы для совместного бизнеса и сотрудничества с партнерами. Увеличивается количество клиентов в сфере услуг.

Лев

Звезды советуют Львам сосредоточиться на плановой работе. Старайтесь с самого утра четко расписать свое рабочее время и методично добиваться поставленных целей. Не давайте себя отвлечь на мелкие и несущественные дела, всегда помните о главном направлении. Начальство обратит внимание на вас и может поручить более ответственную работу. Бизнесмены могут положиться на надежность своих подчиненных.

Дева

Удачный день может сложиться у тех Дев, которые занимаются продвижением и раскруткой бизнеса, а также причастны к образовательным учреждениям. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских студий по созданию сайтов, преподавателям школ. Вместе с тем в первой половине дня возможен конфликт с кем-то из коллег в трудовом коллективе. Старайтесь воздерживаться от критики.

Весы

Хороший день может сложиться у Весов, имеющих в своем распоряжении недвижимое имущество. Возрастет финансовая отдача от его использования в бизнесе. Можно оформлять и продлевать договоры на аренду помещений и земельных участков. Бизнесменам рекомендовано заниматься вопросами укрепления безопасности, нанимать охранников, подписывать договоры на страхование имущества.

Скорпион

Скорпионы, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, сегодня могут добиться прекрасных результатов. Особенно хорошее время для тех, чья работа связана с транспортом и общением с большим количеством людей: секретари, таксисты, консультанты, продавцы. Можно совершать короткие деловые поездки, назначать встречи, согласовывать и подписывать важные документы.

Стрелец

Хороший день может сложиться у Стрельцов, работающих на подчиненных должностях, а также являющихся индивидуальными предпринимателями. Традиционный стиль работы и сосредоточение на выполнении текущей работы принесет вам отличные результаты. Вы можете рассчитывать на получение выгодных заказов. Порядок на рабочем месте и правильное планирование рабочего времени помогут вам в делах.

Козерог

Козерогам звезды советуют смелее проявлять инициативу. Любые ваши личные начинания могут получить поддержку заинтересованных лиц и всей сопутствующей обстановкой. Особенно успешно пройдут рекламные акции. Опубликованное в средствах массовой информации объявление даст быстрый положительный эффект. Люди творческих профессий почувствуют усиление работоспособности.

Водолей

Водолеям звезды советуют в этот день, по возможности, сохранять уединение. Привлечение дополнительного внимания к вашей персоне не лучшим образом может повлиять на положение в делах. Не хвастайтесь своими планами раньше времени, чтобы потом не краснеть, если ничего не получится. Это хорошее время для любой надомной работы, семейного бизнеса, творческой сосредоточенной работы над поисками решения трудных вопросов.

Рыбы

Сегодня звезды помогут Рыбам найти выходы из затруднительных ситуаций. Ваши изобретательские способности и умение гибко лавировать возрастут многократно. Это удачное время для налаживания деловых связей и поиска полезной информации. Вы вполне можете выступать посредником для соединения людских и финансовых ресурсов под некий единый проект, связывающий всех общим интересом.

