Кому сегодня стоит заявить о своей позиции — финансовый гороскоп на 24 апреля

Овнов ждет успех в начинаниях, Тельцам лучше работать с единомышленниками, а Ракам звезды обещают карьерный прорыв. Удачный день для внешнеэкономической деятельности, финансовых операций, сферы услуг и работы с недвижимостью.

У Овнов сегодня может сложиться благоприятное время для того, чтобы проявить свои таланты. Звезды рекомендуют активнее заявлять о своей позиции и быть смелее в начинаниях. Высокая самооценка может способствовать успеху в начинаниях. Вы можете хорошо чувствовать материальную выгоду от тех или иных своих действий и не упускаете удобного момента для того, чтобы повысить свои доходы.

Тельцам звезды советуют проявлять осторожность в тех делах, которые вы выполняете индивидуально. У вас гораздо успешнее пойдет работа в составе группы единомышленников или друзей – так вы можете почувствовать поддержку коллектива. А в одиночку вы можете чувствовать неуверенность. Гораздо эффективнее будет воспользоваться своими связями с влиятельными людьми.

Близнецы сегодня могут оказаться в центре внимания в своем трудовом коллективе. Прекрасно проявят себя те, кто занимает ключевую должность в акционерном обществе, кооперативе, профсоюзном комитете. Вам дано соединить интересы отдельных людей и групп под некий единый проект и выступить в роли координатора этого проекта. Повышается эффективность от использования информационных технологий.

Один из лучших дней для карьерного продвижения Раков. У вас может возникнуть чувство, будто весь мир активно помогает вам в продвижении к заветной цели. Могут поступить важные сведения, которые укажут верное направление деятельности. Звезды советуют вам ловить мгновение, счастливый случай, который может представиться вам сегодня. Успешно пройдет профессиональное обучение.

Прекрасный день может сложиться у Львов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Успешно проходят дальние поездки, командировки. Можно оформлять и отправлять грузы, проходить таможенный контроль, укреплять связи с иностранными партнерами. Вы сможете открыть для себя новые, более выгодные, логистические маршруты. Хорошее время для вахтовиков.

Девы, имеющие свой бизнес, сумеют сегодня увеличить доходы за счет успешной финансовой деятельности. Хорошо открывать банковские счета, в том числе в иностранных банках, проводить безналичные расчеты за покупки, заключать финансовые сделки. Разумный риск сегодня будет вполне оправдан. Также успешно идет освоение новой техники, получение навыков работы с инструментами.

Весам, работающим в сфере услуг, звезды советуют не забывать о том, что клиент всегда прав. Готовность идти навстречу пожеланиям клиентов, гибко реагировать на новые ситуации и искать компромиссы – вот что сделает этот день по-настоящему успешным. Ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов. Бизнесмены смогут активизировать и укрепить деловое партнерство.

У Скорпионов может сложиться один из лучших дней для деловой активности. Возрастет ваша физическая выносливость и работоспособность. Звезды советуют с самого утра четко распланировать свое рабочее время. Наведение порядка в текущих делах – ключевое условие успеха этого дня в целом. Не откладывайте дела в долгий ящик, старайтесь выполнять работу сразу по мере ее поступления.

Стрельцы сегодня могут почувствовать прилив оптимизма и творческой энергии. Многие вопросы вы сумеете решить за счет собственного обаяния. Особенно это относится к развитию и укреплению деловых связей. Значительно ускорится товарно-денежный оборот у тех, кто специализируется на торговле украшениями, модной одеждой, спортивными товарами, детскими игрушками и косметикой.

Звезды советуют Козерогам в этот день вкладывать деньги в урегулирование вопросов с недвижимостью и имуществом. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Так вы сможете лучше определиться с тем имуществом, которое вам не нужно и которое можно продать. Рекомендуется предпринимать шаги, которые сделают вашу собственность более ценной и прибыльной.

Водолеям звезды советуют не расслабляться, а активно браться за дела. У вас сегодня прекрасный шанс выполнить ту работу, которую вы обычно делаете в течение несколько дней. В этом случае вы добьетесь грандиозных результатов. Одной из ваших сильных сторон сейчас является умение работать с информацией и находить общий язык при общении с разными людьми.

Рыбам сегодня может сопутствовать удача в деньгах. За что бы вы ни брались, любая работа будет приносить вам неплохой доход. Это прекрасный день для улучшения навыков работы, оттачивания профессионального мастерства. Хорошее время для покупок. Ваше движимое имущество может приумножаться за счет качественных и добротных вещей. Можно запланировать шопинг.

