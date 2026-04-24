Как заложить фундамент для будущего — финансовый гороскоп на 25 апреля

Будьте внимательны с цифрами, избегайте споров с начальством и коллегами, и не торопитесь с поспешными сделками.

Первая половина дня для Овнов может сложиться неоднозначно. Сосредоточенность на работе, возможно, не позволит вам увидеть результаты своего труда. Сегодня вы можете закладывать фундамент того, что даст плоды гораздо позднее. Вторая половина дня может принести осложнения. Не исключены убытки. Продавцы могут столкнуться с попытками обмана при расчетах за покупки.

Тельцам звезды советуют сегодня не предпринимать важных инициатив в бизнесе и карьере. Тем, кто занимает подчиненные должности, трудно будет найти взаимопонимание с начальством. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам незаслуженным и несправедливым. Попытка что-то доказать приведет к новым осложнениям. Кроме того, это неблагоприятный день для отношений с коллегами.

Близнецам, имеющим свой бизнес, звезды советуют особое внимание обратить на документацию, чтобы не столкнуться с юридическими проблемами или ошибками. Дело в том, что сегодня к вам может быть проявлено пристальное внимание со стороны представителей фискальных служб, и любая ваша оплошность не останется незамеченной. В конце дня попытки продвижения в карьере не приведут к желаемому результату.

Начало дня может сложиться для многих Раков спокойно. Однако звезды советуют вам быть готовыми к неожиданным изменениям ситуации. Особенно это относится к тем, кто причастен к финансовым операциям или профессионально занимается вопросами обеспечения безопасности бизнеса. Работники страховых компаний могут отметить рост количества страховых случаев. Возможны сбои в работе компьютеров.

Львам сегодня звезды не советуют вести переговоры и подписывать важные документы. В деловом партнерском сотрудничестве могут обозначиться серьезные разногласия. Вам сложно будет понять позицию партнера по ряду стратегических вопросов. Во второй половине дня договорные обязательства могут быть нарушены, что может привести к убыткам и сбою ритма работы.

Достаточно проблематично может сложиться этот день для Дев, работающих в совместных предприятиях или вдали от родного дома. Начальство может ужесточить требования к соблюдению дисциплины. За опоздание или отсутствие на рабочем месте будут наложены штрафные санкции. Неудачно складываются дальние поездки. Поставщики из других регионов могут сорвать график работы.

У Весов сегодня может вырасти риск финансовых оплошностей. Вы можете допустить досадную ошибку при работе с цифрами, при подготовке бухгалтерских отчетов или оформлении банковских платежей. Расчет заработать легкие деньги путем перепродажи может не оправдаться. Во второй половине дня возрастает опасность мелкого производственного травматизма при работе с острыми и режущими инструментами.

У Скорпионов сегодня могут усилиться разногласия с деловым партнером. Это особенно касается тех, кто арендует вместе с партнером помещение. Если у вас имеется задолженность по коммунальным и арендным платежам, то это также может стать поводом для конфликта. Творческим работникам не рекомендуется во второй половине дня каким-то способом демонстрировать свои таланты на публике.

Источником неприятностей для Стрельцов в этот день могут стать отношения с коллегами в трудовом коллективе. Постарайтесь, по мере возможности, не участвовать в разговорах, не имеющих прямого отношения к работе – это может привести к потере рабочего времени. Также лучше воздержаться от критических замечаний в адрес кого-либо из коллег – это не поможет делу, но станет поводом для начала конфликта.

В начале дня у Козерогов может сложиться удачное время для завязывания полезных деловых связей. Это особенно почувствуют те, кто занимается торговлей, предоставлением транспортных услуг и консультированием. Во второй половине дня ситуация может ухудшиться. Любые поспешные сделки закончатся финансовыми потерями для вас. Купленный для перепродажи товар может оказаться неликвидным.

В начале дня Водолеям, связанным в своей деятельности с недвижимостью, светит удача. Вы можете заключить выгодный контракт по купле-продаже недвижимости, найти хороший вариант для аренды помещения, закупить партию строительных материалов. Однако поторопитесь, поскольку после полудня ситуация в делах может начать ухудшаться. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия.

Начало дня может сложиться удачно для Рыб, привыкших действовать самостоятельно, полагаясь в любой ситуации только на себя. Звезды советуют активизировать деловые контакты, назначать встречи, заключать торговые сделки, совершать короткие поездки. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. Однако после полудня положение дел начнет ухудшаться.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.