Как укрепить позиции через сотрудничество — финансовый гороскоп на 28 апреля

Звезды советуют делать ставку на деловые контакты, соблюдение сроков и индивидуальную работу. Удачный день для поиска новых рынков, работы с недвижимостью и интеллектуального роста. Однако во второй половине дня лучше держаться подальше от начальства и избегать коллегиальных решений.

Для Овнов этот день может сложиться неоднозначно. Возрастает значимость деловых контактов и умения договариваться с людьми. Уделите повышенное внимание работе с информацией, проверке ее на степень достоверности. Если вы попали в сложное положение, то обратитесь за помощью и советом к друзьям. Творческая работа в составе группы единомышленников – это наиболее успешное направление.

Хороший день может сложиться для Тельцов, работающих в государственных учреждениях по заранее утвержденному плану. Старайтесь не нарушать график работы и не отвлекаться от главного направления деятельности. Особенно важно соблюдать сроки выполнения работ. Успеха добьются те из вас, кто умеет ждать наилучшего момента и последовательно добиваться своих целей.

Звезды могут направлять Близнецов на путь экономической экспансии в бизнесе. Добьются успеха все те, кто активно ищет новые рынки сбыта своей продукции, совершает поездки, заключает внешнеторговые сделки. Возможно, торговцам удастся открыть для себя новые более короткие и выгодные логистические маршруты. Во второй половине дня держитесь подальше от начальства.

Удачно может сложиться этот день для Раков, работающих в государственных контрольных структурах: в прокуратуре, налоговой инспекции. Те, кто специализируется на предоставлении охранных и страховых услуг, смогут увеличить свои доходы. Звезды советуют вам быть готовыми к тому, что на многие важные события положительное влияние могут оказать представители власти.

Львы сегодня имеют неплохие шансы преуспеть в бизнесе и серьезно укрепить свои позиции, опираясь на конструктивное сотрудничество с деловыми партнерами. Без их поддержки рассчитывать на положительные результаты по итогам дня может быть проблематично. Тем, кто специализируется на предоставлении услуг, звезды советуют уделить максимум внимания пожеланиям заказчиков.

Чтобы у Дев этот день сложился наилучшим образом, звезды советуют сосредоточиться на практической работе по выполнению текущих задач. С утра рекомендуется четко распланировать время работы и в течение дня неукоснительно следовать этому плану. В рациональном использовании времени ваш колоссальный резерв. Хорошие отношения могут сложиться с коллегами.

Успешно может сложиться этот день у Весов творческих профессий, а также тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Многие вопросы вам удастся сдвинуть благодаря дипломатичности и оптимизму при личных контактах. Старайтесь действовать предельно открыто и доброжелательно – в этом сегодня ваша сила. В конце рабочего дня может усилиться напряженность в отношениях с коллегами.

У Скорпионов наиболее успешным направлением дня может стать деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью. Хорошо заниматься ремонтными, отделочными и строительными работами, перепланировать помещения, благоустраивать территорию, прилегающую к вашему магазину, офису или гаражу. Работники коммунальных служб смогут навести идеальный порядок в делах.

Стрельцы сегодня смогут извлечь пользу из завязывания и развития деловых связей. Особенно это почувствуют те, чья работа связана с частыми контактами, требует гибкого реагирования для оперативного принятия решений. Многие вопросы вы сможете успешно решить через личные контакты в поездке и по телефону. Товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте может ускориться.

Это один из лучших дней для Козерогов, работающих индивидуально или в коллективе, но не занимающих руководящих должностей. Вы прекрасно справитесь с той работой, которая предполагает личную ответственность за результат. Воздержитесь от участия в собраниях, предполагающих коллегиальное принятие решений. Старайтесь не расширять круг своей ответственности на других людей.

Сегодня Водолеи могут почувствовать усиление энергетики и желания действовать самостоятельно. Могут активизироваться ваши контакты с другими людьми. Приток новой информации станет стимулом для разработки и продвижения перспективных проектов. Усилятся ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на обучении, повышении уровня профессиональных знаний, овладении новыми технологиями.

Рыбы сегодня могут почувствовать прямую зависимость между эффективностью своей работы и условиями труда. Чем комфортнее будут эти условия, тем выше результат. Сегодняшний день располагает к работе по свободному графику. Решайте вопросы по мере их поступления. Вы будете более успешны, если сосредоточитесь на тех делах, которые требуют глубокого изучения в уединенной обстановке.

