У кого могут нарушиться партнерские договоренности — финансовый гороскоп на 29 апреля

Не рекомендуются важные переговоры, финансовые решения и рискованные операции. Однако вторая половина дня складывается гораздо успешнее — это время для работы в коллективе, творчества, ремонта и выгодных сделок.

У Овнов этот день может начаться напряженно. Это особенно относится к тем, кто работает в семейном бизнесе или связан с недвижимостью. При проведении строительных и ремонтных работ будьте особенно внимательны – возможны случаи мелкого травматизма из-за неосторожного обращения с инструментами. Вторая половина дня складывается более успешно. Усилится ваше мастерство и физическая выносливость.

В первой половине дня Тельцам не рекомендовано работать с информацией и назначать деловые встречи. Общение с людьми в это время способно лишь усилить разногласия в позициях. Кроме того, есть основания сомневаться в достоверности поступающей информации. Если вам сегодня предстоит важная встреча, то запланируйте ее на конец дня. В это время можно заключать торговые сделки, совершать поездки.

С утра звезды не советуют Близнецам принимать финансовые решения относительно крупных покупок и инвестиций. Купленные в это время товары могут оказаться в дальнейшем ненужными. Капиталовложения могут не принести должной отдачи. Возрастает вероятность материального ущерба в связи с технической поломкой. Составление бизнес-плана лучше отложить на вторую половину дня.

Ракам звезды не рекомендуют проявлять инициативу для достижения карьерных целей. Любые ваши заявления и предложения к начальству, могут быть восприняты как самоуправство и выход за рамки своей компетенции. Ваше эмоциональное состояние может быть возбужденным, и вы рискуете принять опрометчивые решения. Во второй половине дня может успешно пойти работа в трудовом коллективе.

Львам звезды не советуют в первой половине дня заниматься поиском вариантов для дополнительной подработки. А если вы уже работаете над выполнением частных заказов, то будьте осмотрительнее при финансовых расчетах с клиентами. Вам может встретиться неплатежеспособный клиент, поэтому берите полную предоплату при приеме заказа. Вторая половина дня пойдет у вас более успешно.

Этот день может начаться для Дев со срыва запланированной работы. Внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться. Старайтесь в это время воздерживаться от любых рискованных финансовых операций. Не нужно торопиться при оформлении денежных переводов – ошибка может привести к отправке денег не по назначению. Вторая половина дня может сложиться гораздо более успешно.

У Весов этот день может начаться с проблем, связанных с нарушением партнерских договоренностей. Если вы прежде вели переговоры о сотрудничестве, то сегодня ситуация может в корне измениться. Поэтому звезды советуют воздерживаться от обсуждения острых принципиальных вопросов. Трудно придется тем, кто занимается обслуживанием клиентов. Важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.

В начале дня Скорпионы рискуют допустить ошибку. Вам могут поступать ложные сведения, руководствуясь которыми вы можете принять ошибочные решения. Возможны сбои в работе связи и транспорта. Вы столкнетесь с препятствиями при оформлении и визировании деловых бумаг, документов

Стрельцы известны склонностью к риску в масштабном бизнесе. Однако сегодня утром звезды категорически не советуют вам предпринимать рискованные действия, особенно в области финансов. Вашему имуществу может быть нанесен ущерб. Вторая половина дня может пройти без осложнений. Преуспеют изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

У Козерогов в первой половине дня может усилиться напряженность в отношениях с партнером по бизнесу. Возможной причиной обострения отношений могут стать разногласия по поводу пользования недвижимым имуществом. Если вы с партнером арендуете помещение, то к вам могут предъявить претензию относительно соблюдения условий арендного договора и своевременной оплаты. Во второй половине дня ситуация улучшается.

У Водолеев с утра могут испортиться отношения с некоторыми коллегами. Звезды советуют вам не относиться излишне эмоционально к трудностям рабочих моментов. Не нужно нервничать, если что-то не получается. Наиболее важные дела рекомендуется отложить на вторую половину дня. В это время хорошо заниматься благоустройством рабочего места и ремонтными работами.

У Рыб в начале дня возрастает вероятность получения ущерба движимому и недвижимому имуществу. Может ломаться бытовая техника. Для финансовых расходов и покупок это время также может складываться неблагоприятно. Гораздо удачнее у вас пойдут дела после полудня. В поле зрения появятся люди, которые помогут вам в совершении выгодных торговых сделок. Успешно пройдут поездки, встречи, консультации.

