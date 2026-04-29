Как пережить нестабильность и нехватку средств — финансовый гороскоп на 30 апреля

Звезды советуют проявлять осмотрительность при покупках, избегать контактов с начальством, не участвовать в коллективных проектах и не делать оптовых закупок. Узнайте, почему сегодня «новое — враг хорошего», и как пережить нестабильность без ущерба для дела.

Овнов сегодня в течение всего дня могут преследовать ряд мелких неудач, связанных с финансовыми потерями. Во время покупок вы можете стать жертвами воров или мошенников. Держите свой кошелек в надежном месте и проявляйте осмотрительность при расчете за покупки. При заключении сделок обязательно предварительно наведите справки о людях, с которыми вы собираетесь делать бизнес.

Неблагоприятно может сложиться этот день у Тельцов, привыкших действовать самостоятельно и в любом деле брать ответственность на себя. Это особенно почувствуют те, кто вовлечен в коллективную деятельность. Рекомендуется не принимать участие в собраниях акционерных обществ и профсоюзных комитетов. Планы, которые вы сегодня составите, могут оказаться нереалистичными. Не слушайте советов друзей.

Близнецы сегодня могут столкнуться с интригами недоброжелателей в трудовом коллективе. Это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Мнение начальства о вашей работе может измениться к худшему, поскольку до его сведения дойдут нелестные отзывы о вас. Старайтесь по мере возможности воздерживаться от любых контактов с начальством. Ситуация к концу дня постепенно начнет выправляться.

Ракам звезды советуют сегодня заниматься текущими практическими вопросами. Попытка что-то поменять в сложившемся укладе может привести к ухудшению показателей в работе. Сегодня для вас особенно актуально правило: новое – враг хорошего. Те, кто работает в Интернете или занимается внешнеэкономической деятельностью, могут столкнуться с нарушением связи или техническими поломками.

У Львов, занимающих руководящие должности, день может быть связан с напряженными ситуациями. Нерациональное использование финансовых ресурсов может привести к нехватке оборотных средств. Бизнесмены могут не дождаться финансовых поступлений от партнеров по бизнесу. Усиливается общая нестабильность, часто меняются внешние обстоятельства, что может помешать вам в достижении своих целей.

У Дев, имеющих неурегулированные юридические проблемы, сегодня положение дел может привести к еще большему ухудшению. Встреча с адвокатом может не привести к позитивным подвижкам. Воздержитесь от подачи исковых заявлений в суд о возмещении ущерба. Бизнесменам не рекомендовано вкладывать деньги в проведение рекламных акций. Воздерживайтесь от публичных заявлений.

Ухудшение состояния здоровья Весов может негативно отразиться на показателях в работе. Уделите внимание укреплению своего здоровья. При работе с инструментами возможны мелкие травмы – не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Если есть возможность, отложите выполнение ремонтных работ. Дело в том, что вы сегодня рискуете сломать дорогостоящее техническое оборудование или инструменты во время ремонта.

У Скорпионов, работающих в сфере услуг, непросто могут складываться отношения с клиентами. Это особенно почувствуют те, кто специализируется на предоставлении услуг в области моды, косметологии, отдыха и развлечений. Старайтесь более внимательно прислушиваться к пожеланиям клиентов и не навязывайте им своего мнения. Не полагайтесь на память, записывайте пожелания клиентов, чтобы ничего не забыть.

Стрельцов сегодня может сильнее обычного раздражать беспорядок на рабочем месте. Кроме того, вы не будете склонны к дипломатичному поведению в отношениях с коллегами. Не торопитесь винить во всем коллег. Направьте свои усилия на наведение порядка в окружающем вас пространстве. С осложнениями в работе могут столкнуться те, кто выполняет строительные, отделочные и ремонтные работы.

У Козерогов, занятых торгово-закупочной деятельностью, день может сложиться неблагоприятно. Звезды не советуют делать оптовые закупки товара на складах с целью его последующей реализации в розничной торговой сети. Эти товары могут оказаться невысокого качества или не будут пользоваться спросом у покупателей. Может снизиться товарно-денежный и информационный оборот, что негативно отразится на доходах.

У Водолеев сегодня могут быть незапланированные расходы на содержание, ремонт и обслуживание недвижимой собственности. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в приобретение строительных и отделочных материалов, в ремонт и реконструкцию помещений под магазин, офис или склад. Убытки от такого рода работы могут превысить ожидаемые доходы. Рекомендуется воздержаться от подписания договора на аренду.

Инициативы Рыб сегодня могут носить неконструктивный характер. Это особенно отразится на ваших деловых связях. Попытки установить новые контакты и заключить соглашения вряд ли будут успешными. Людям может быть трудно понять, чего вы от них хотите. Не пытайтесь скрывать свою мотивацию, если хотите, чтобы вас понимали. Не следует никому давать обещаний, равно как и доверять обещаниям других людей.

