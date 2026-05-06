Кого сегодня ждет творческий настрой и прилив энергии — финансовый гороскоп на 7 мая

Звезды советуют делегировать полномочия, наводить порядок в делах, расширять географию бизнеса и вкладывать в недвижимость. Творческим работникам — время вдохновения, руководителям — карьерный рост, а должникам — удачный день для расчетов. Узнайте, кому стоит быть осторожным с инструментами.

У Овнов может сложиться удачный день для улучшения положения в деловом партнерстве. Причем интересно то, что от вас самих не требуется проявлять особой инициативы. Хорошо делегировать партнеру часть своих полномочий. Единственное, что от вас требуется – принимать и активно обсуждать поступающие предложения относительно развития делового партнерского сотрудничества.

У Тельцов может сложиться замечательный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Вы с хорошим настроением беретесь за текущие дела и способны действовать весьма целеустремленно. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет. Вы сможете проявить свои практические качества в решении конкретных вопросов.

В бизнесе Близнецов сегодня могут открываться новые перспективы. Звезды советуют вам заняться укреплением своей деловой репутации. Приветствуется творческий подход к работе и любые новации. Вы сможете достигнуть хороших результатов главным образом благодаря расширению своего бизнеса и экспансии на новые рынки сбыта. Успешно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов.

У Раков, имеющих свой бизнес, сегодня может складываться благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Также успешно решаются дела с укреплением безопасности вашего имущества. Успешно идет работа по ремонту и модернизации цехов, магазинов, мастерских.

У Львов, занятых торгово-закупочной деятельностью, это один из лучших дней. Ваша сила сейчас – в умении находить взаимопонимание с людьми и выстраивать систему взаимодействия. И люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Преуспеют разного рода консультанты, секретари, продавцы, таксисты, работники социальных учреждений.

Девам звезды советуют не забывать в течение дня соблюдать правила техники безопасности при работе с острыми и режущими инструментами – возможны случаи мелкого производственного травматизма. В остальном день очень благоприятен для деловой активности. При работе в сфере услуг, можете рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Повышается уровень работоспособности.

Весы сегодня могут почувствовать творческий настрой и прилив энергии. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, шоу-бизнеса, музыкантах, а также тех, кто имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Деловым женщинам звезды советуют проконсультироваться со стилистом для смены имиджа.

Скорпионам в этот день удастся добиться поставленных целей только при создании комфортных условий на рабочем месте. Вы добьетесь успеха в любых делах, где ценится концентрация внимания, наблюдательность и умение быть на шаг впереди конкурентов. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов. Процветает семейный бизнес, особенно в сельском хозяйстве.

У Стрельцов сегодня может значительно повыситься способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте этот день для интенсивного обмена мнений с коллегами и единомышленниками. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе.

Козерогам, занимающим руководящие должности, звезды сегодня могут открыть новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Поэтому старайтесь быть на виду и проявляйте инициативу в работе. Возможна денежная премия или предложение заняться более ответственной работой. Вероятно, вам сделают выгодное предложение.

У Водолеев наступил день, когда звезды советуют отстраниться от суеты повседневных дел и подумать о перспективах своего бизнеса. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем больше сумеете добиться. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, высшего образования, менеджмента и издательской деятельности. Удачно проходит учеба.

У Рыб может сложиться хороший день для урегулирования проблем в отношениях с налоговой инспекцией. Вы сможете погасить долги и закрыть все вопросы. Успех ждет тех, кто имеет возможность получать доходы из нескольких источников дополнительной подработки, выполнения частных заказов. При наличии свободных денег, хорошо использовать их для досрочного погашения кредитов.

