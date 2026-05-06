Кто-то может подложить свинью, но больно не ударит — гороскоп на 7 мая

Только вот у всего будет срок годности, так что за самое важное стоит браться с утра – точно не прогадаем. В воздухе будет пахнуть романтикой и любовью. Влюбленные смогут укрепить отношения так, что их не сможет разладить даже бытовуха, а одиночки точно встретят кого-то выдающегося. Конечно, без проблем не обойдемся – возможно, кто-то подложит свинью или звезды не сойдутся. Но в любом случае по нам это очень больно не ударит. Читайте личный гороскоп и наведите порядок везде.

Сегодня Овнам стоит больше времени посвятить себе, а не работе или близким. Важно погрузиться в свои мысли и понять, что делать дальше. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует подумать о своем здоровье: возможно, авитаминоз или гемоглобин сдает позиции. Чек-ап организма точно не помешает. Так что загляните в поликлинику на пару минут.

Сегодня Тельцов одарят звезды – они приготовили миллион улыбок и приятных моментов. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь. Только вот на работу полностью не «забивайте», ведь будет немало задач. С ними, кстати, поможет Вселенная, поэтому вы быстро справитесь. Гороскоп на сегодня для знака Тельцов советует вечером активно знакомиться – вы можете встретить любовь всей своей жизни.

Сегодня у Близнецов переломный момент, после чего все пойдет лучше некуда. Так что наслаждайтесь. Радовать вас будут все вокруг, как дома, так и на работе. Но продлится это не так долго – всего пару дней. Но берите от них все. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует вечером встретиться с друзьями – это отличная возможность узнать последние новости.

Сегодня Ракам стоит работать на перспективу – совсем скоро ваша жизнь изменится до неузнаваемости, и на это вам понадобится немало денег. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует присматриваться к тем, кто вас окружает. Возможно, вы неправильно оцениваете людей и рядом с вами может быть кто-то очень дорогой, любовь всей вашей жизни. Присмотритесь.

Сегодня у Львов все может измениться по щелчку пальцев. Так что не бойтесь выделяться и брать на себя ответственность и суперсложные задачи – ваша царственная фигура со всем справится. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что сердце в этот день не на месте – возможно, вы влюбитесь по уши или встретите симпатичного незнакомца. Присмотритесь к противоположному полу.

Сегодня у Дев просто замечательный день: и любовь, и деньги, и связи – все крутится вокруг вас. Главное – ухватить, не проворонить. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует вечером быть ближе к друзьям – сейчас они станут для вас путеводной звездой, то есть подскажут правильный и легкий маршрут до вашей мечты. Так что прислушивайтесь к тому, что они говорят.

Сегодня Весам жирно везет и не просто в одном деле, во многих. Так что не провороньте шансы, ведь новые придут в жизнь еще нескоро. По вашему пути будут раскиданы зашифрованные символы. Присматривайтесь к ним – звезды помогут понять, что они значат. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не проходить мимо людей, которые вам симпатичны – возможно, это будет не любовь, но очень крепкая в будущем дружба.

Сегодня Скорпионы будут ведомыми, но, знаете, иногда это полезно – можно увернуться от охапки проблем и сохранить свои нервы. Но в отношениях сейчас стоит быть аккуратнее – велик риск задеть близкого человека и в итоге разругаться в пух и прах. Так что следите за словами. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не завидовать лишний раз – в будущем вы добьетесь даже большего, чем рассчитывали.

Сегодня Стрельцам стоит больше внимания уделить своему здоровью – сейчас ваш иммунитет не справляется и можно цепануть вирус. Так что будьте аккуратнее в толпе. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что это отличный день что-то закончить – серьезное и важное дело, наскучившие отношения или просто подвести черту там, где вы ее уже давно хотели поставить.

Сегодня у Козерогов день может начаться с серьезной ошибки или зубастой проблемы, но не пугайтесь сильно – вечер все расставит по местам и то, что казалось очень страшным, обернется небольшой неприятностью. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует во второй половинке дня творить – все вокруг будет вас вдохновлять. Не теряйте это время зря, ведь вы создадите что-то крутое.

Сегодня Водолеям стоит быть начеку – в отношения может закрасться проблема. Возможно, с первого взгляда зубастой она не покажется, но потом точно проявит себя. Так что решайте все вопросы на месте, не тяните до последнего. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует вечером приготовить что-то вкусное и пригласить к себе друзей – проведите время приятно.

Сегодня Рыбам жирно повезет, но у удачи будет срок годности, поэтому затейте что-то с самого утра – возьмитесь за серьезную задачу, заведите важный разговор или просто попытайтесь сдвинуть дела с мертвой точки. Все получится. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует вечер провести с самым дорогим и близким человеком – отношения станут еще крепче.

