Почему сегодня нельзя верить на слово и давать обещания — финансовый гороскоп на 8 мая

Возможны проверки, нарушение договоренностей, трудности с документацией и перегрузки. Лучшая стратегия — заниматься текущими делами, ничего не менять и беречь силы.

У Овнов сегодня может сложиться напряженное положение на основной работе. Звезды советуют не предпринимать активные шаги по продвижению в карьере. Рекомендуется, по мере возможности, дистанцироваться от контактов с руководством. Бизнесменам лучше отложить на другое время встречи с представителями официальных властей для обсуждения вопросов сотрудничества.

Не лучший день может сложиться у Тельцов, занимающихся раскруткой бизнеса и поиском рынков сбыта продукции. Речь идет о работниках рекламных и маркетинговых агентств. Звезды советуют воздерживаться от новых проектов с иностранцами и не совершать дальних командировок. Любые проекты, требующие масштабного подхода и серьезной аналитики, могут столкнуться с трудностями.

Звезды советуют Близнецам посвятить время любым юридическим вопросам, которые у вас накопились. Также проследите за документами и исправьте выявленные ошибки, если они в той или иной мере нарушают служебные инструкции. Возможна контрольная закупка товара и иная проверка вашей деятельности. Также имеет смысл вне плана проверить систему безопасности. Как минимум поменяйте пароли в электронных платежных системах, чтобы минимизировать вероятность утечки.

У Раков может сложиться непростой день. Положение в делах может пойти совсем не так, как вы ожидали и планировали. Особенно это касается тех, чей бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество. Полагаться на надежное поведение партнера в этот день не следует. Договорные обязательства могут быть нарушены. Нежелательно делегировать свои полномочия партнеру.

У Львов это достаточно напряженный день с точки зрения отношений с коллегами и начальством. Руководящим работникам потребуется постоянно контролировать то, как подчиненные выполняют ваши распоряжения и приказы. В свою очередь, если вы занимаете подчиненное положение, то почувствуете усиление требовательности и критичности к себе со стороны коллег и начальства.

Неблагоприятно может сложиться этот день для Дев, специализирующихся на крупном бизнесе, связанном с обменом товарами и услугами с другими регионами и заграницей. Речь идет о внешней торговле, дальних перевозках грузов, туризме. В зону риска попадают вопросы развития и расширения бизнеса (как по ассортименту, так и по географии). Попытка открыть выгодный логистический маршрут может окончиться безрезультатно.

Весы, опирающиеся в своем бизнесе на ресурсы недвижимой собственности, могут столкнуться с осложнениями. Могут возникнуть трудности и торможения при оформлении документов, относящихся к недвижимому имуществу, наследству, строительству, промышленному производству и семейному бизнесу. Будьте осмотрительнее при ведении ремонтных работ в коммунальном хозяйстве.

Скорпионам сегодня не рекомендуется работать с информацией и обсуждать с деловыми партнерами актуальные вопросы. По этим темам у вас могут возникать неприятности, поэтому лучше их пока отложить. Новые знакомства могут не оправдать ожиданий и не приведут вас к установлению взаимовыгодного сотрудничества. Верить кому-то на слово, равно как и давать обещания сейчас крайне опрометчиво.

Стрельцы в этот день много сил и времени могут вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Мотивация к труду может быть сильной. Однако звезды советуют вам беречь свои силы и не перегружаться. В противном случае от излишних перегрузок вы можете почувствовать недомогание и снижение уровня работоспособности. В делопроизводстве может быть множество мелких ошибок.

У Козерогов сегодня тот самый день, когда вы способны сами себе нанести материальный или финансовый ущерб. В этом смысле, чтобы уменьшить неблагоприятные влияния звезд, рекомендуется воздерживаться от любых личных инициатив. Спокойно выполняйте свои текущие рутинные обязанности по работе, но особенно сильно не усердствуйте и ничего не меняйте в сложившемся стиле и укладе работы.

У Водолеев сегодня может усилиться потребность иметь хорошие условия труда, когда можно спокойно сосредоточиться над решением сложных вопросов. Однако подобные мечты могут остаться неосуществимыми. Более того, вы почувствуете, что некие обстоятельства или люди пытаются ограничить ваши действия, затруднить и ограничить условия работы. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры.

Основную проблему дня у Рыб может составить работа с информацией и общение с окружающими по деловым вопросам. Добиться взаимопонимания будет нелегко. Особенно это относится к консультантам, посредникам, торговцам и водителям транспорта. Рассчитывать на выполнение запланированной работы не приходится – настройтесь с утра на непредвиденные изменения в обстоятельствах.

