Как избежать финансовых потерь и конфликтов сегодня — финансовый гороскоп на 9 мая

8 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют не рисковать с инвестициями, не вести переговоры, не заниматься оптовыми закупками и внешнеэкономической деятельностью.

Фото: freepik.com

Будьте готовы к нестабильным доходам, трением с клиентами и отсутствию поддержки. Лучшая стратегия — сосредоточиться на текущих делах, избегать пустых споров и сохранять внутреннее спокойствие.

Овен

Овны, имеющие свой бизнес, сегодня могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Вопрос правильного распределения в расходных и доходных статьях бюджета может перерасти в проблему. Попытка как-то ускорить темп работ может привести к эффекту, обратному тому, что вы ожидаете. Рекомендуется воздерживаться от любых рискованных действий, особенно связанных с инвестициями.

Телец

Основной проблемой для Тельцов сегодня может стать усиление разногласий с деловым партнером. Не рекомендуется в этот день вести переговоры и договариваться о сотрудничестве. Для вас может быть характерно распылять свои усилия, общаясь с множеством людей и пытаться продвигать параллельно несколько направлений. А в итоге вся ваша деятельность может оказаться безрезультатной.

Близнецы

Основной проблемой для Близнецов сегодня может стать излишне личностное и эмоциональное отношение к трудностям, возникающим в ходе выполнения повседневной работы. Возрастает ваша критичность и требовательность к коллегам, что делает психологическую атмосферу нестабильной. Может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам творческих профессий планировать свою деятельность на будущее. Интересных идей у вас будет много, однако все они могут окончиться ничем, в связи с тем, что вы не найдете поддержки и понимания у своего непосредственного начальства. Для вас сейчас характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты.

Лев

Львы сегодня могут столкнуться с трудностями при попытке реализовать свои планы. Основная причина в том, что близкие люди (родители и члены семьи) могут не оказывать вам должной поддержки, а скорее наоборот, могут препятствовать вам. Неблагоприятно складывается этот день для тех, у кого на повестке дня стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды.

Дева

У Дев сегодня могут возникнуть сложности с получением доступа к необходимой информации и при установлении деловых связей. Усиливается тенденция к разрыву связей за счет того, что многие договоренности нарушаются. Сейчас лучше не заниматься отладкой взаимодействия в торговле и на транспорте. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт.

Весы

Весы в этот день могут почувствовать напряжение в расходной части бюджета. Капиталовложения могут оказаться неэффективными и не принесут желаемой отдачи – особенно это относится к вложениям в недвижимость, строительство и сельское хозяйство. Потребность в расходах резко возрастает, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут почувствовать усиление эмоциональности, и это неблагоприятно отразится на ваших деловых качествах. Частая смена настроения и склонность к импульсивным поступкам может привести вас к напряжению в отношениях с деловым партнером. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками – старайтесь проявлять гибкость и идти на уступки клиентам.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют опираться на служебные инструкции и иерархию. Психологический климат в трудовом коллективе не располагает к свободному обмену мнений. Вы будете чувствовать, что очень непросто проявить себя и свои способности, что кто-то или что-то ограничивает вас. Если это происходит, то возможно ухудшение самочувствия, неравное напряжение. Постарайтесь не ввязываться в пустые споры, а сосредоточьтесь на достижении внутреннего баланса и спокойствия.

Козерог

У Козерогов этот день может быть связан с осложнениями в финансовых операциях. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара с целью его последующей перепродажи. Такой товар может не пользоваться спросом, и вы рискуете понести убытки с такой сделки. Попытка построить планы на будущее также может оказаться неудачной, поскольку обстоятельства могут поменяться.

Водолей

У Водолеев, занимающих руководящую должность, сегодня могут возникнуть осложнения. Возможно, вы будете склонны действовать под влиянием внезапно возникшего эмоционального импульса. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать нестабильность, которая мешает вашему движению вперед. Сложность еще и в том, что вы можете не чувствовать поддержки своим начинаниям.

Рыбы

Рыбам не рекомендовано сегодня заниматься внешнеэкономической деятельностью, отправлять оптовые партии грузов в дальние поездки – это может привести к убыткам и незапланированным расходам. Также этот день затронет своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, консультациям и работе с информацией. Возможны сбои в работе Интернета.

Как избежать дисгармонии и укрепить отношения сегодня — любовный гороскоп на 9 мая
Почему сегодня лучше снять корону и быть эмпатичнее — гороскоп на 9 мая
