Почему сегодня лучше снять корону и быть эмпатичнее — гороскоп на 9 мая

Нам нужно выключить свое черно-белое мышление и быть умнее, ведь даже негативные ситуации в перспективе могут откликнуться позитивно. Тревожность не будет отпускать – даем ей отпор спортом и разговорами с близкими людьми, ведь только это поможет не двинуться полностью. Вечером возможно сюрпризы от тех, от кого вы вообще не ждали. Но на многое не стоит рассчитывать, ведь далеко не все может вас порадовать. Читайте личный гороскоп и не бойтесь неприятностей.

Сегодня Овнам стоит вписываться в командную работу – именно задачи с друзьями или коллегами принесут классные результаты. Также полезно протягивать руку помощи тем, кому она необходима – карма не забудет. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что некоторые рабочие дела с новыми людьми могут закончиться романтическим интересом или вообще многообещающими отношениями.

Сегодня Тельцам будет непросто общаться, особенно на серьезные и деловые темы – далеко не все пойдет так, как вам бы хотелось. Многие будут спорить и при этом ошибаться. Придется слушать и молчать. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что стоит аккуратнее отнестись к публикации личной информации в сети – это может обернуться проблемами.

Сегодня Близнецы не то, чтобы будут радоваться жизни, но и с серьезными проблемами они не столкнуться. Стоит провести день комфортно для себя и близких – не вляпываться в истории. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что многие могут воспользоваться совей привлекательностью и харизмой – выгоду получите точно, но не так много, как хотелось бы.

Сегодня Ракам стоит ориентироваться не только на себя и свои желания, но и на мнение близких людей – это очень важно, чтобы день прошел ровно и позитивно. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что также стоит присматриваться к потенциальным партнерам – некоторые из них могут подтолкнуть вашу карьеру вперед так классно, что жизнь полностью изменится.

Сегодня Львам придется снять корону со своей мохнатой головы и постараться быть не лучше всех окружающих – чем эмпатичнее вы будете, тем лучше пройдет этот день. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что не стоит лишний раз высказываться, особенно негативно. Дело в том, что далеко не каждый вас поймет и в конечном итоге это может вылиться в конфликт.

Сегодня Девам стоит работать в команде – именно коллектив и друзья будут толкать вас вперед как в карьере, так и в хобби. А вот одиночество, наоборот, будет сводить результат на нет. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что далеко не всегда оборудование и программы будут вас слушаться, но не стоит психовать – лучше отнесите в ремонт, не ждите, что техника восстановится сама.

Сегодня Весам стоит быть активнее – наслаждаться жизнью нужно правильно: не лежа на диване, а в постоянном движении. Именно это станет отличным планом на такой непростой день. Кстати, сутки это переломные, когда многое поменяется. Ждите этих перемен. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует общаться с теми, кто всегда вас пугал – вы поймете, что начальство или конкуренты, такие же обычные люди.

Сегодня Скорпионам стоит быть осторожнее со всем вокруг – что-то может пойти в вашей жизни совсем не по плану. И это здорово ударит по будущему. Так что на день стоит стать контрол-фриком. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует извиниться перед теми, кого вы обидели – сейчас стоит не только сохранять, но и укреплять связи. Совсем скоро эти люди пригодятся вам.

Сегодня Стрельцы на пороге перемен. И ради них придется быть активнее и немного наглее. Так что не бойтесь заявить о себе – пусть вас заметят, вам нужны связи. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует побольше разговаривать с незнакомцами – среди них может найтись не только интересный собеседник, но и очень мудрый и важный человек, который сыграет не последнюю роль в вашей жизни.

Сегодня Козерогам нелегко – будет немало бытовых дел, от которых не отвертишься. А чтобы закончить все побыстрее и расслабиться, можно попросить домашних о помощи. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером выйти в интересное и шумное место – больше общайтесь с незнакомцами, ведь в будущем некоторые из них могут стать вам очень близкими.

Сегодня Водолеям утром стоит замереть – именно статичность поможет не встретиться с проблемами. Так что без лишних движений, следите за собой. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует вечером, наоборот, быть поактивнее – может повести во многом. Особенно в общении – новые люди здорово повлияют на вашу жизнь. Не бойтесь проявить себя, раскройтесь.

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на удачу и маленький успех. Но для этого придется заплыть в неизведанное место – сейчас нужно двигаться именно в новом направлении. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует запланировать на будущее что-то невероятное, но продумать все от начала до конца – все получится, если учтете даже самые крошечные детали.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.