Кому в личной жизни будут мешать работа и правила — любовный гороскоп на 13 мая

Возможны холодность партнера, тайные подозрения и чувство неловкости. Но звезды советуют не отчаиваться: ограничения помогут стать разборчивее, расставить приоритеты и избежать роковых ошибок. Держите эмоции под контролем и примите медленный успех — он ничем не хуже быстрого.

Ситуации этого дня напомнят Овнам, что сейчас личная жизнь занимает в их программе дел некое определенное место, и не всегда главное. Многие Овны будут вынуждены подчинить свои личные контакты рабочему графику, учитывать при встречах с пассией свой статус или предписания профессиональной этики.

Этот день может создать влюбленным Тельцам невидимые помехи, внушить чувство неловкости или сделать их мнительнее. Возможно, у них появятся вопросы к партнеру или тайные подозрения, требующие проверки. Это особенно вероятно, если роман начат в служебной обстановке или поддерживается на расстоянии.

Сегодня звезды не ограничивают романтические эскапады Близнецов напрямую, но приглашают их следовать в личной жизни некоторым правилам и планам. Не отнимая у них свободу выбора, ситуации этого дня помогут им стать разборчивее и подскажут наиболее реалистичные способы воплотить мечту в реальность.

Сегодня чувства влюбленных Раков сталкиваются с суровыми жизненными реалиями. Меньше всего проблем в такой ситуации будет у Раков, испытывающих легкий интерес и довольствующихся ненавязчивым флиртом. Раки, связавшие роман с достижением важной цели, могут столкнуться с помехой и даже пережить кризис.

В этот день сами обстоятельства помогают Львам расставить для себя жизненные приоритеты. В процессе упорядочивания планов и взглядов оптимальное место займет и личная жизнь. Многие Львы начнут дальновиднее оценивать перспективу романа, чем и вернут себе нужное терпение и эмоциональную устойчивость.

Влюбленным Девам звезды намекают, что сегодня стоит держать эмоции под контролем, учитывать возможные риски и ограничения. Легкомысленный порыв может натолкнуться на препятствие, и иногда это будет наилучшим вариантом, так как будет поставлен барьер неловким ситуациям и роковым ошибкам.

Весам звезды подсказывают, что сегодня их возможности поладить с партнером ограничены. С его стороны возможны проявления недоверия или отстраненности. Не исключено, что придется столкнуться с его молчанием, отсутствием, принципиальностью или холодностью, и потребуется время, чтобы «взломать лед».

Сегодня обстоятельства диктуют Скорпионам определенное расписание, которое им будет трудно игнорировать. Не исключено, что этим правилам будет вынужденно подчинена и их личная жизнь. Иногда это будет не препятствием, а помощью, например, появится повод связаться с объектом симпатий по работе.

Сегодня Стрельцам стоит отнестись к личной жизни серьезнее. У части Стрельцов для этого уже есть основания, например, встреча с «идеальным партнером». Свободным Стрельцам стоит стать разборчивее. Стрельцам, пребывающим в фазе одиночества, звезды намекают, что иногда в поисках любви важно терпение.

Козерогам звезды подсказывают, что ситуации этого дня являются для них своего рода проверкой, например, на ясность планов в делах сердечных или на отсутствие опасных любовных иллюзий. Совсем не случайно могут возникать в этот день препятствия, посещать сомнения, разочарования или минуты уныния.

Ситуации этого дня предлагают Водолеям строго регламентированную дорогу к развитию личных симпатий и к любовным победам. Звезды советуют принять навязанные правила игры: медленный успех ничем не хуже быстрого, а в случае внезапно вспыхнувших страстей «период охлаждения» может быть даже полезен.

Ситуации этого дня напоминают Рыбам о некоторых неизбежных ограничениях, с которыми они должны считаться в любовных мечтах и планах. Возможно, сейчас в их интересах установить контроль над эмоциями, взять в развитии романа более сдержанный темп или привести отношения в баланс с новыми приоритетами.

