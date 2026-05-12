Как избежать конфликтов, проверок и финансовых потерь — финансовый гороскоп на 13 мая

Будьте готовы к форс-мажорам, информационному шторму и усилению конкуренции. Лучшая стратегия — отказаться от планирования, оперативно реагировать на изменения и беречь деньги от необязательных трат. Узнайте, кому стоит заняться юридическими вопросами, а кому — избегать оптовых закупок.

Овнам звезды не советуют сегодня рассчитывать на скорое исполнение своих планов. Несмотря на то, что вы будете прилагать усилия и проявлять инициативу – заметного результата получить будет проблематично. Более того, ваши инициативы могут быть восприняты начальством как самоуправство. Велика вероятность принять поспешное решение, которое будет продиктовано эмоциями.

Тельцам звезды строго рекомендуют сегодня посвятить время юридическим вопросам и консультациям со специалистами. Кроме того, сегодня особенно важно следить за исполнением служебных инструкций, иначе велик риск конфликта с начальством. Не исключены внезапные проверки со стороны фискальных служб, в том числе негласные, например, в виде контрольной закупки товара. Нежелательно сегодня отправляться в служебные командировки и начинать переговоры с иностранцами.

Близнецам звезды советуют настроиться на то, что этот день пойдет не так, как вы планировали. Внезапно будут возникать непредвиденные и иногда острые ситуации, которые потребуют оперативного реагирования. Особенно форс-мажорные обстоятельства могут затрагивать вопросы финансов, кредитов, инвестиций, коллективной деятельности, страхования и акционирования.

Раков, имеющих свой бизнес, может ожидать достаточно беспокойный день, связанный с активизацией ваших недругов и усилением конкурентной борьбы. Если вы ведете партнерский бизнес, то у вашего основного партнера может резко ухудшиться финансовое положение. Рикошетом это может ударить и по вашим интересам. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

У Львов сегодня могут возникнуть проблемы при выполнении текущей работы. Особенно это относится к тем, кто работает за границей или в совместных предприятиях. Наиболее критичная тема – отношения с коллегами. Некоторые из тех, с кем вы вместе работаете, могут отказаться от конструктивного сотрудничества. Рассчитывать на солидарность внутри трудового коллектива не приходится.

У Дев могут усиливаться предпринимательские способности и крепнет убежденность, что сегодня удастся совершить некую финансовую операцию по перепродаже товаров б/у и получить от этого высокие доходы. Однако звезды не советуют вам поддаваться на соблазн получить легкие деньги, а ваши идеи могут оказаться недостаточно взвешенными. Отдавайте предпочтение традиционной работе.

У Весов могут быть проблемы с тем недвижимым имуществом, которое вы используете в своем бизнесе в качестве ресурса. Арендодатели могут не найти приемлемые варианты для заключения выгодного арендного договора. Если вы с партнером арендуете помещение для ведения совместного бизнеса, то между вами возникнут разногласия по поводу целесообразности его дальнейшего использования.

У Скорпионов сегодня может складываться весьма напряженный информационный фон. Объем поступающей к вам информации может вырасти, а времени на аналитическую обработку может не хватать. Поэтому вам будет сложно использовать полученные сведения в своих интересах. Постарайтесь пресечь любые разговоры, не имеющие прямого отношения к делу. Так вы сбережете свое рабочее время.

У Стрельцов основная сложность этого дня связана с удержанием своего финансового баланса в равновесии. Звезды указывают на усиление тенденции к излишним тратам денег на цели, отнюдь не способствующие развитию и процветанию вашего бизнеса. Хуже всего пойдут дела у тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Не торопитесь тратить деньги на закупку товара оптом на складах.

У Козерогов сегодня может усилиться эмоциональность, и это неблагоприятно отразится на ваших деловых качествах. Следует помнить, что в этот день может быть снижена ваша способность понимать материальную выгоду от тех или иных своих поступков. Поэтому ваши действия могут носить хаотический и нерациональный характер. Особенно это относится к тем, кто работает в строительной индустрии.

Водолеи сегодня могут запутаться в бизнесе и попасть в сложное положение дезориентации. Особенно это касается руководящих работников, стоящих перед необходимостью принимать управленческие решения. Основная сложность этого дня в том, как понять, где правда, а где ложь. Принятие решений вслепую чревато ошибками, может привести к убыткам и усугублению положения в делах.

Чтобы этот, в целом напряженный день прошел для Рыб без серьезных потерь, звезды советуют вам отказаться от любого планирования своих действий. Старайтесь оперативно реагировать на изменения ситуации и берегите свои деньги от тех трат, которые нельзя назвать необходимыми. Коллективная работа в составе группы не внесет ясности и не продвинет дела вперед. Решайте вопросы по мере их поступления.

