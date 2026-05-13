Как сегодня увеличить доходы и укрепить позиции — финансовый гороскоп на 14 мая

13 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют работать методично, проявлять инициативу и не бояться реформ.

Удачный день для поиска новых поставщиков, работы с партнерами, кадровых перестановок и новых деловых связей. Творческим работникам и руководителям — особый успех. Не забывайте о комфортных условиях труда и уединении, если это необходимо.

Овен

В течение всего дня Овны могут ощутить нарастание положительных влияний в деловой сфере. Складываются благоприятные условия для роста доходов и укрепления отношений с начальством. Наибольший эффект получат те, кто работает по плану и методично выполняет свою работу. У вас будет достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, имеющих масштабные планы на экспансию в бизнесе. Обязательное условие успеха – ваша личная инициатива и настрой на самостоятельное решение вопросов. Наиболее перспективное направление связано с расширением и раскруткой бизнеса. Можно искать новых поставщиков продукции из других регионов, открывать более выгодные логистические маршруты.

Близнецы

Если Близнецы желают преуспеть в течение этого дня, звезды советуют провести день в уединении и спокойствии, сосредоточившись на задачах. Улучшение в делах почувствуют банковские работники. Бизнесмены могут открыть кредитную линию на выгодных для себя условиях. При наличии свободных денег хорошо вкладывать их в досрочное погашение кредитов.

Рак

Успешно может сложиться этот день для Раков, связанных договором о сотрудничестве с деловыми партнерами. В течение дня положительные тенденции могут усиливаться, и наиболее продуктивное время придется на вторую половину дня. В это время особенно хорошо обсуждать с партнерами дальнейшие планы по развитию бизнеса. Общение в неформальной обстановке более предпочтительно.

Лев

Чем лучше Львы распланируют свое рабочее время, тем успешнее пройдет этот день. Звезды не советуют вам что-то менять в сложившемся стиле работы. Поиски новых методов и попытки что-либо усовершенствовать могут привести к нарушению рабочего ритма. Традиционная деятельность будет гораздо результативнее. Старайтесь не увлекаться фантазиями и сосредоточьтесь на выполнении текущих практических задач.

Дева

Для Дев, имеющих свой бизнес, сегодня на первый план могут выйти вопросы престижа и имиджа фирмы. Проведя кадровые перестановки, вы можете значительно усилить состав ведущих менеджеров фирмы, особенно в части маркетинга. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в сфере, имеющей отношение к издательству, дизайну. Успешно идут дела у тех, кто работает по свободному графику.

Весы

Весы в течение дня смогут существенно укрепить свои позиции в бизнесе за счет проведения реформ, оптимизации бюджета и кадровых перестановок. Бизнесменам рекомендуется уделить внимание улучшению условий труда своих сотрудников. Можно приобретать офисную технику и мебель. Хорошо заниматься финансовым анализом состояния своего бюджета на основе подготовки отчетной документации.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут существенно расширить и укрепить свои позиции в бизнесе за счет приобретения новых деловых связей. Звезды благоприятствуют вам в поиске и обработке необходимой информации, обучении, приобретении полезных навыков в компьютерных технологиях. Этот день может быть связан с интенсивным информационным обменом, контактами, поездками, перепиской.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут быть обеспечены стабильной выгодной работой. Благодаря высокой работоспособности вы сможете выдерживать длительные физические нагрузки. Отношения с коллегами могут сложиться конструктивно, благодаря чему вы справитесь с любой сложной работой. Много будет зависеть от вашего личного мастерства, которое значительно возрастет в это время.

Козерог

За счет усиления инициативности и личного обаяния Козероги в этот день смогут добиться успеха в любом деле. Особенно это почувствуют работники творческих профессий и те, кто достаточно самостоятелен и свободен в принятии решений: ведущие менеджеры, преподаватели, продюсеры, устроители выставок, конкурсов и презентаций. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот.

Водолей

Водолеям для успешной работы сегодня важно иметь комфортные условия труда. Особенно это касается тех, кто работает в одиночку и занят поиском сложных ответов: программисты, ученые-исследователи, детективы. Сейчас важно не раскидываться обещаниями, а провести время в уединении, посвятив себя работе. В идеале, нужно, чтобы вас никто и ничто не отвлекало, ведь тогда шансы на успех значительно повысятся.

Рыбы

Рыбы в этот день могут почувствовать усиление интеллектуальных и творческих способностей. Если вы до этого дня находились в сложном положении и не знали, как выйти из круга проблем, то сегодня вы сможете придумать весьма оригинальные и эффективные ходы, благодаря которым ваше дела пойдут в гору. Звезды советуют активно включаться в коллективную работу, обмениваться мнениями, проводить мозговые штурмы.

