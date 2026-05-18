Как избежать конфликтов и финансовых потерь сегодня — финансовый гороскоп на 19 мая

18 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют не проявлять инициативу, не выходить за пределы компетенции, избегать переговоров с заинтересованными партнерами и не переводить деньги через малознакомые сервисы.

Фото: freepik.com

Будьте готовы к информационному шторму — перепроверяйте данные и не верьте обещаниям.

Овен

У Овнов сегодня могут возникнуть трудности при работе в составе группы. Может ухудшиться финансовое положение у тех, кто получал доходы благодаря участию в работе творческих и общественных организаций, товариществ, кооперативов, клубов по интересам. Кроме того, возможно, будет трудно определиться с наиболее перспективным и выгодным направлением развития вашего бизнеса.

Телец

У Тельцов в этот день могут усилиться противоречия при деловом взаимодействии с начальством. Дело в том, что вам, возможно, захочется проявить инициативу и сделать все по-своему. Однако вы не всегда можете располагать для этого достаточными властными полномочиями. Этот день чреват для вас выходом за пределы своей компетенции и неприятностями, связанными с этим.

Близнецы

Близнецы могут попасть в ситуацию, которая будет чем-то ограничивать вашу свободу поведения. Это может быть неуверенность в целесообразности каких-то дел. Также может ухудшиться самочувствие и, как следствие, может снизиться уровень работоспособности. Звезды советуют в этот день извлечь уроки из прошлого опыта. Не исключены проверки, контрольные закупки товара.

Рак

Очень нестабильный и нервный день может сложиться у Раков. Особенно это касается тех, кто причастен к работе над крупными коллективными проектами. Рассогласованность в действиях может нарушить слаженный ритм работы и свести ваши усилия к нулевому результату. Воздержитесь от старта своих проектов. Бизнесменам могут отказать в доступе к кредитным финансовым ресурсам.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности, сегодня могут почувствовать усиление напряженности в отношениях с деловыми партнерами. Не рекомендуется вести переговоры с теми, в ком вы очень заинтересованы. В противном случае могут проявиться принципиальные разногласия. Если вновь всплыла какая-то старая больная тема, значит, пришло время работы над ошибками и поиска новых подходов.

Дева

Девам, работающим в иностранных компаниях за границей или в совместных предприятиях, возможно, придется сегодня столкнуться с препятствиями. Для некоторых из вас этот день может стать поворотным в вашей профессиональной судьбе. Это особенно относится к тем, кто не утруждает себя строгим выполнением дисциплины труда или имеет острые проблемы в отношениях с коллегами.

Весы

Весам звезды не советуют переводить деньги за границу с использованием малознакомых платежных сервисов. Старайтесь внимательнее работать с цифрами при заполнении финансовых документов. Допущенная ошибка может привести к зависанию платежа или отправке денег не по назначению. Недостаточная квалификация может стать причиной технических сбоев, поломок.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют сегодня оформлять договора на аренду земельных участков и помещений. Также не рекомендуется подавать исковые заявления на раздел недвижимого имущества или возмещение материального ущерба недвижимости. Если вы выполняете клиентские заказы, то вам могут вернуть выполненный заказ на переделку. У бизнесменов может усилиться конкурентная борьба.

Стрелец

На Стрельцов сегодня может обрушиться огромный поток информации. Вам будет поступать много корреспонденции по электронной почте, телефон раскалится от звонков, знакомые будут встречать вас и рассказывать новости. Однако все это никак не будет способствовать вашим успехам в работе. Скорее наоборот, лишняя информация и разговоры будут отвлекать вас от выполнения своих обязанностей.

Козерог

Козероги могут сегодня много сил отдавать работе, однако результат вашей деятельности может оказаться гораздо меньшим, чем вы рассчитываете. Возможно, это будет связано с эмоциональной нестабильностью и частой сменой настроения. Это может сделать ваше поведение непоследовательным. Желание быстро и без особых усилий заработать много денег вряд ли будет оправдано.

Водолей

У Водолеев может появиться повод для беспокойства за положение в делах в том случае, если ваш бизнес сильно завязан на тему недвижимости. Если вы используете недвижимость в качестве ресурса для получения дохода, то ваши ожидания могут не оправдаться. Это могут быть строительные площадки, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Семейный бизнес может понести убытки.

Рыбы

Трудный день предстоит Рыбам, которые работают в гостиницах, ресторанах. В той или иной форме вы можете столкнуться с нечестными людьми и попыткой обмануть вас при расчетах за предоставленные услуги. Информационный фон этого дня напряжен. Поступающие к вам сведения могут быть ложными – обязательно перепроверяйте информацию на предмет ее достоверности. Не верьте обещаниям.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

