Как избежать конфликтов и финансовых потерь сегодня — финансовый гороскоп на 19 мая

Будьте готовы к информационному шторму — перепроверяйте данные и не верьте обещаниям.

У Овнов сегодня могут возникнуть трудности при работе в составе группы. Может ухудшиться финансовое положение у тех, кто получал доходы благодаря участию в работе творческих и общественных организаций, товариществ, кооперативов, клубов по интересам. Кроме того, возможно, будет трудно определиться с наиболее перспективным и выгодным направлением развития вашего бизнеса.

У Тельцов в этот день могут усилиться противоречия при деловом взаимодействии с начальством. Дело в том, что вам, возможно, захочется проявить инициативу и сделать все по-своему. Однако вы не всегда можете располагать для этого достаточными властными полномочиями. Этот день чреват для вас выходом за пределы своей компетенции и неприятностями, связанными с этим.

Близнецы могут попасть в ситуацию, которая будет чем-то ограничивать вашу свободу поведения. Это может быть неуверенность в целесообразности каких-то дел. Также может ухудшиться самочувствие и, как следствие, может снизиться уровень работоспособности. Звезды советуют в этот день извлечь уроки из прошлого опыта. Не исключены проверки, контрольные закупки товара.

Очень нестабильный и нервный день может сложиться у Раков. Особенно это касается тех, кто причастен к работе над крупными коллективными проектами. Рассогласованность в действиях может нарушить слаженный ритм работы и свести ваши усилия к нулевому результату. Воздержитесь от старта своих проектов. Бизнесменам могут отказать в доступе к кредитным финансовым ресурсам.

Львы, занимающие руководящие должности, сегодня могут почувствовать усиление напряженности в отношениях с деловыми партнерами. Не рекомендуется вести переговоры с теми, в ком вы очень заинтересованы. В противном случае могут проявиться принципиальные разногласия. Если вновь всплыла какая-то старая больная тема, значит, пришло время работы над ошибками и поиска новых подходов.

Девам, работающим в иностранных компаниях за границей или в совместных предприятиях, возможно, придется сегодня столкнуться с препятствиями. Для некоторых из вас этот день может стать поворотным в вашей профессиональной судьбе. Это особенно относится к тем, кто не утруждает себя строгим выполнением дисциплины труда или имеет острые проблемы в отношениях с коллегами.

Весам звезды не советуют переводить деньги за границу с использованием малознакомых платежных сервисов. Старайтесь внимательнее работать с цифрами при заполнении финансовых документов. Допущенная ошибка может привести к зависанию платежа или отправке денег не по назначению. Недостаточная квалификация может стать причиной технических сбоев, поломок.

Скорпионам звезды не советуют сегодня оформлять договора на аренду земельных участков и помещений. Также не рекомендуется подавать исковые заявления на раздел недвижимого имущества или возмещение материального ущерба недвижимости. Если вы выполняете клиентские заказы, то вам могут вернуть выполненный заказ на переделку. У бизнесменов может усилиться конкурентная борьба.

На Стрельцов сегодня может обрушиться огромный поток информации. Вам будет поступать много корреспонденции по электронной почте, телефон раскалится от звонков, знакомые будут встречать вас и рассказывать новости. Однако все это никак не будет способствовать вашим успехам в работе. Скорее наоборот, лишняя информация и разговоры будут отвлекать вас от выполнения своих обязанностей.

Козероги могут сегодня много сил отдавать работе, однако результат вашей деятельности может оказаться гораздо меньшим, чем вы рассчитываете. Возможно, это будет связано с эмоциональной нестабильностью и частой сменой настроения. Это может сделать ваше поведение непоследовательным. Желание быстро и без особых усилий заработать много денег вряд ли будет оправдано.

У Водолеев может появиться повод для беспокойства за положение в делах в том случае, если ваш бизнес сильно завязан на тему недвижимости. Если вы используете недвижимость в качестве ресурса для получения дохода, то ваши ожидания могут не оправдаться. Это могут быть строительные площадки, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Семейный бизнес может понести убытки.

Трудный день предстоит Рыбам, которые работают в гостиницах, ресторанах. В той или иной форме вы можете столкнуться с нечестными людьми и попыткой обмануть вас при расчетах за предоставленные услуги. Информационный фон этого дня напряжен. Поступающие к вам сведения могут быть ложными – обязательно перепроверяйте информацию на предмет ее достоверности. Не верьте обещаниям.

