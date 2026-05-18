ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как пережить любовный кризис, избежать ревности — любовный гороскоп на 19 мая 2026

18 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звезды советуют сменить тактику, не провоцировать партнера и управлять эмоциями.

Как пережить любовный кризис, избежать ревности — любовный гороскоп на 19 мая 2026
Фото: freepik.com

Не ждите идеального стечения событий — половина счастья уже повод для надежды. Доверяйтесь, но будьте готовы к холодным границам. Традиционное свидание и душевная близость — лучший рецепт дня.

Овен

Сегодня влюбленные Овны добровольно или вынужденно сменят тактику. Новое обстоятельство сделает их более упрямыми или чувственными, заставит выступить в роли заботливых партнеров или ревнивых собственников. У некоторых Овнов перемены будут выглядеть иначе, их чувства и мечты могут быть блокированы.

Телец

В этот день Тельцы могут открыть в своей личной жизни новую страницу, повинуясь влиянию обстановки или собственному импульсу. Им придется вести себя осмотрительнее, чтобы обойти трудные стороны ситуации, например, покорить партнера своим темпераментом и при этом не спровоцировать его на ревность.

Близнецы

В этот день Близнецы могут обнаружить, что любовь требует не только эмоциональной, но и материальной вовлеченности. Возможно, им придется подумать о подарке любимому человеку или о дополнительных расходах, связанных с организацией свиданий. Именно поэтому может возникнуть вопрос о будущем романа.

Рак

Сегодня Раки становятся привлекательнее, щедрее и влюбчивее, и могли бы считать себя в любви баловнями фортуны, если бы не внешние обстоятельства. Тот или иной фактор ограничит их право выразить свои чувства. Некоторые их планы и ожидания будут напрасными. В чем-то их будет поджидать самообман.

Лев

Львам звезды подсказывают, что в их личной жизни настала эмоционально насыщенная и потенциально проблемная фаза, которая делает их самих менее свободными, а их романтические отношения более уязвимыми. В сложившейся ситуации может обостриться почва для ревности или проявлений несходства характеров.

Дева

Сегодня обстоятельства пойдут навстречу Девам, которые не готовы ограничиваться в делах сердечных эмоционально прохладным дружеским общением и мечтают о настоящей душевной близости с объектом своих симпатий. Стоит попробовать устроить «традиционное» свидание и посмотреть, что из этого выйдет.

Весы

Сегодня набирающие силу чувства влюбленных Весов могут натолкнуться на холодные границы, выставленные партнером – либо их роман вступит в противоречие с правилами среды, с той или иной традицией, иллюзией, ограничением. На этом фоне может расти ранимость, обидчивость и эмоциональная уязвимость.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам стоит помнить, что в сложившейся ситуации критически важно первое впечатление. Имеет значение и чужое, и собственное поведение. Надо понять, когда можно и нужно раскрыть чувства, а когда разумнее их сдержать. Вдвойне важно управлять ревностью и другими негативными эмоциями.

Стрелец

Этот день способен погрузить Стрельцов в пучину любовных переживаний на грани кризиса. Многие моменты будут им уже знакомы, но теперь к прошлым деталям прибавляются новые обстоятельства, заставляющие в некоторых вопросах быть дальновиднее и серьезнее. Возможно, придется взять чувства под контроль.

Козерог

Сегодня Козероги могут решиться на свой ход или довериться настроению близкого человека. Звезды советуют выбрать второй вариант, но учитывая, что в некоторых вопросах теплый и щедрый партнер может быть холоден и непреклонен. Также не лучшую роль может сыграть взаимный или односторонний идеализм.

Водолей

Водолеям не стоит недооценивать риски психологической проверки, которая может ждать их в личной жизни при чрезмерном сближении. Стоит опередить события (например, слишком быстро перейти к совместной работе или проживанию), как дадут о себе знать все бытовые противоречия и недостатки характеров.

Рыбы

В этот день мечты влюбленных Рыб могут сбыться не полностью, но и половины от ожидаемых событий будет достаточно, чтобы поднять им настроение и вселить в них надежду. Не в их интересах ждать воображаемого идеального стечения событий, пропуская подходящие реальные условия и поводы для свиданий.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКармические долги по дате рождения: как они влияют на судьбуГороскоп на 19 мая 2026 годаЛюбовный гороскоп на 19 мая 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Как избежать конфликтов и финансовых потерь сегодня — финансовый гороскоп на 19 мая
Как избежать конфликтов и финансовых потерь сегодня — финансовый гороскоп на 19 мая
Гороскопы
Какие ограничения и иллюзии придется преодолеть сегодня — гороскоп на 19 мая
Какие ограничения и иллюзии придется преодолеть сегодня — гороскоп на 19 мая
Политика конфиденциальностиУсловия использования