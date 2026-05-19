Как избежать ошибок в бизнесе и использовать шансы — финансовый гороскоп на 20 мая

19 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют не верить в нереалистичные доходы, не принимать важных решений и не проявлять лишней инициативы.

Лучшие направления: аналитика, реклама, реформы, благоустройство рабочего места и подготовка отчетов. Узнайте, кому сегодня везет в торговле и логистике, а кому — в технике и изобретениях.

Овен

Звезды могут сомневаться в способности Овнов правильно оценить, в чем именно состоит наиболее перспективное и выгодное направление развития вашего бизнеса. Оптимизм по поводу выгодных финансовых инвестиций вряд ли будет оправдан. Лучше отказаться от расходов, предполагающих невероятно высокие доходы – это может быть нереалистичный вариант.

Телец

Сегодня Тельцы могут стать жертвой собственных заблуждений. Ваше понимание сложившейся в бизнесе ситуации может оказаться далеким от реальности. Особенно это касается руководящих работников и ведущих менеджеров. Воздерживайтесь от принятия важных организационных решений. Вместо этого, сосредоточьте свое внимание на перспективном планировании и привлечении к себе инвесторов.

Близнецы

Близнецы смогут добиться прекрасных результатов в проведении аналитической исследовательской работы. Если вы поделитесь своими догадками с начальством, то ваши отношения станут более доверительными. При наличии влиятельного покровителя возможно продвижение в карьере. Однако вы не застрахованы от неприятностей, связанных с проверками, ревизиями и контрольными закупками.

Рак

Внезапные перемены во внешних обстоятельствах могут стать характерной особенностью этого дня для Раков. В первую очередь форс-мажорные обстоятельства могут затронуть тех, кто работает с финансами и занимается ремонтом техники. Вместе с тем это неплохое время для наведения мостов с потенциальными иностранными партнерами с целью рассмотрения взаимовыгодных проектов.

Лев

Неоднозначно может складываться этот день у Львов, занимающих руководящие должности. С одной стороны, день сулит значительное продвижение в делах и решение многих тех вопросов, которые долгое время висели в воздухе. Это хорошее время для реформирования структуры бизнеса, кадровых перестановок и оптимизации бюджета. Однако это не лучший день для ведения переговоров.

Дева

Отличное время может сложиться у Дев, профессионально занимающихся раскруткой бизнеса. Прежде всего, речь идет о тех, кто работает в сфере маркетинга и рекламных услуг. Бизнесменам рекомендуется публиковать рекламные объявления в средствах массовой информации – положительный результат не заставит себя долго ждать. Успешно решаются юридические споры. Укрепляется деловое партнерство.

Весы

У Весов может сложиться хороший день для совершенствования навыков работы с техническим оборудованием и инструментами. Возрастает ваше внимание к деталям, усиливаются рационализаторские и изобретательские способности. Инженеры сумеют найти технически грамотные решения. Успешно пойдут дела у занятых в промышленном производстве и ремонтных мастерских.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться хороший день для проведения рекламной кампании. Успешно проходят выставки, презентации, публичные выступления. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется устраивать встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками – вы не напрасно потратите это время. Все виды деятельности, имеющие отношение к индустрии моды и развлечений пройдут успешно.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют уделить время благоустройству своего рабочего места. Комфортные условия для работы могут способствовать повышению результативности. То же касается наведения порядка и чистоты на рабочем месте. Можно заниматься перепланировкой помещений, монтажом технического оборудования, приобретением офисной мебели, проводить ремонтные работы.

Козерог

Козероги сегодня могут почувствовать в себе усиление интеллектуальной активности и способности находить неожиданные оригинальные решения в сложных вопросах. Такая изворотливость повысит результативность труда у тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Прекрасный день для консультаций, сетевого маркетинга, деловых поездок и поиска выгодных логистических маршрутов.

Водолей

Звезды советуют Водолеям выполнять свои обычные обязанности по работе и стараться не проявлять излишней инициативы в этом. Любое дело, начатое по вашей личной инициативе, может столкнуться с множеством препятствий. Этот день больше подходит для анализа опыта своей прошлой работы и извлечения уроков из ошибок. Прекрасный день для подготовки статистических и финансовых отчетов.

Рыбы

Рыбы сегодня могут быть настроены на творческую деятельность. Звезды советуют активизировать свои усилия по изучению информационных технологий и применению технических новинок в своей работе. Не помешает повторить некоторые свои прежние знания, помня о том, что «повторение – мать учения». Вместе с тем возможны неприятности у работников гостиниц и ресторанов.

